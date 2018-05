ZAHRANIČNÍ TISK: Ve Španělsku padá vláda a FED ulevuje bankám

El País





Ve Španělsku se otřásá křeslo předsedy vlády. Dnešní El País tvrdí, že první rozhovor Mariana Rajoye s šéfem baskické regionální formace Partido Nacionalista Vasco (PNV) Andoniem Ortuzarem ho nezbavilo nejistoty stran toho, zda ho nechají baskičtí nacionalisté padnout. Podobný scénář hrozí i v v případě, že jim premiér ustoupí a podpoří jejich návrh týkající se cenzury. Poslanci začnou o nedůvěře vládě jednat dnes a podle El Pais bude také už dnes jasněji o její budoucnosti. Penevisté mají totiž oznámit, se ještě postaví na stranu premiéra, anebo zda se přidají k těm opozičním subjektům, které budou hlasovat pro jeho odchod z funkce.

UNO





Fotbalisté Argentiny nevyhráli Mistrovství světa od roku 1986. A to přesto, že ve svém středu mají jednoho z nejlepších a nejtalentovanějších fotbalistů všech dob. Tak jako před každým z posledních šampionátů, i letos si Argetinci kladou otázku, zda Lionel Messi napodobí Diega Maradonu a dovede svůj tým po dvaatřiceti letech k vytouženému titulu. A protože se Mistrovství světa kvapem blíží, začínají se mu věnovat také tamní média.



Dnešní UNO informuje o finální fázi přípravy, za kterou se Argentinci přesouvají do Evropy, konkrétně do Španělska. „Národní tým odjel ve středu v noci do Barcelony, kde zůstane týden předtím, než se střetne v Jeruzalémě s Izraelem a pak dorazí do Ruska, kde se letošní Mistrovství světa koná,“ informuje UNO. Deník si všímá také toho, že se s hráči nepřišel rozloučit pouze „velký dav“ jeho fanoušků, ale také argentinský prezident Mauricio Macri.

New York Times





Americká centrální banka přišla s návrhem, jehož ambicí je zmírnit tzv. Volckerovo pravidlo, a tedy ulehčit život bankám. Píše o tom dnešní New York Times s tím, Volckerovo pravidlo bylo reakcí na ekonomickou krizi z roku 2008, kvůli ochraně vkladů klientů zakazovalo bankám finanční spekulace na vlastní účet. Cílem návrhu je ulehčit život jak bankám, tak regulačním orgánům, které na uplatňování pravidla dohlížejí.



Uvolnění pravidel je podle listu součástí koordinovaného úsilí, které probíhá ve Washingtonu. „Velké banky podporované deregulačním programem prezidenta Trumpa a příznivější politickou atmosférou ve Washingtonu, začaly naléhat na změny v několika normách, včetně Volckerova pravidla,“ píše New York Times. Cílem Trumpovy administrativy přitom je, aby bylo snazší si půjčovat peníze, což by mělo přispět k růstu ekonomiky.

