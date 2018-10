ZAHRANIČNÍ TISK: Vegetariánství jako zbraň proti oteplování a genderová aféra v CERNU

Australský deník řeší zprávu, ze které vyplývá, že jednou z možností, jak by mohli lidé snížit svojí uhlíkovou stopu, je nižší konzumace masa. The Times otevírají kauzu kolem italského vědce, který tvrdí, že ženy nemají "buňky" na fyziku. A newyorské Timesy se zase věnují kauze kolem Bretta Kavanaugha. Co dalšího přináší titulní strany zahraničních médií?

The Times

Titulní strana prestižního deníku The Times se věnuje výroku uznávaného profesora Alessandra Strumia, který spolupracoval například s Evropskou laboratoří jaderného výzkumu (CERN). V rámci série přednášek, které se věnovaly především genderovým otázkám v oblasti fyziky, zveřejnil svůj vlastní výzkum, dokazující, že ženy podle něj nejsou vhodnými adeptkami pro práci v oborech částicové fyziky. CERN se od všech diskriminačních prohlášení zatím distancuje s tím, že se snaží dávat všem stejné příležitosti bez ohledu na věk, pohlaví nebo náboženské vyznání. S vědcem navíc okamžitě ukončil spolupráci a záznam přednášky stáhl. The Timesautor: en.kiosko.net/The Times

The Australian

Australský deník vyzývá k nižší spotřebě masa. Podle nejnovější studie, která vychází z výsledků více než 6000 odborných prací totiž vyplývá, že celosvětové omezení spotřeby masa - zejména toho hovězího - je nedílnou součástí eliminace uhlíkové stopy. Podle generálního ředitele Světové meteorologické organizace Petteri Taalase ale lidé nemohou očekávat okamžité změny. Podle něj bude změna klimatu bude pokračovat až do 60. let tohoto století. A to i přes zásadní opatření, která by dodržoval celý svět. The Australianautor: en.kiosko.net/The Australian

New York Times

New York Times pokračují ve sledování kauzy kolem soudce nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha, který se měl v minulosti dopustit sexuálního útoku, podle Kavanaugha se ale za prohlášením skrývá jen politický boj. Bílý dům nyní pověřil FBI k rozšíření vyšetřování. Federální úřad nyní během jednoho týdne bude moci vyslechnout kohokoli. New York Timesautor: en.kiosko.net/New York Times

The Telegraph

Británie hodlá přitvrdit v boji proti rakovině. Podle deníku The Telegraph se v novém vládním návrhu počítá s tím, že pacienti, u kterých se vyskytnou příznaky odpovídající zhoubnému onemocnění, budou čekat na konečnou diagnózu méně než tři týdny. V současnosti totiž pacienti na výsledky často čekají i více než 60 dnů, což je problematické nejen z hlediska psychiky, ale i samotného rozšíření nemoci. The Telegraphautor: en.kiosko.net/The Telegraph

The I

Britský tisk, včetně listu The I, řeší pokračující konferenci vládní Konzervativní strany. Tu v současnosti rozděluje podoba nadcházejícího Brexitu. Dnes kromě ministra vnitra Sajida Javida vystoupí i bývalý ministr zahraničí Boris Jonson, který soustavně kritizuje plány premiérky Theresy Mayové.