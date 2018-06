Zahraniční tisk: Venezuelský sen se hroutí, boj o kurzy Západní civilizace a příliš péče škodí

The New York Times

Venezuelský sen se hroutí, píše na titulní straně americký deník. Ekonomická krize totiž tvrdě doléhá i na státní ropný gigant Petróleos de Venezuela. Ten už nějakou dobu potácí ve vážných problémech, které nyní ještě umocňuje hromadný exodus jeho zaměstnanců. Ti po tisících opouští firmu a s s sebou si berou i vybavení.

Hrozící kolaps Petróleos de Venezuela je špatnou zprávou i pro venezuelského prezidenta Nicólase Madura. Státní gigant byl totiž dlouhou dobu tahounem venezuelské ekonomiky a jeho produkci teď v krizi zmítaný režim zoufale potřebuje. Produkce ropy ale zatím strmě klesá.

The Times

Britský deník poukazuje na výzkum, který ukázal, že příliš starostlivá péče škodí. Matky, které dvouletým batolatům nenechávaly volnost a příliš často zasahovaly například do jejich her, vystavily své děti tomu, že pak v budoucnu byly méně schopné kontrolovat své emoce a chování.

„Když matky dvouleté děti příliš kontrolují a nedovolují jim, aby zažívaly řadu emocí a naučily se je zvládat, dítě ztratí důležitou příležitost k učení,“ říká Nicole Perryová z University of Minnesota, která provedla studii.

The Australian

Australský deník přináší průzkum společnosti Newspoll, v němž se většina respondentů a voličů napříč politickým spektrem vyjádřila pro to, aby se na australských univerzitách vyučovaly kurzy Západní civilizace, které nabízí The Ramsay Centre.

Některé z předních australských univerzit totiž odmítly kurzy zařadit do svého učebního plánu. Kritici ale poukazují, že pokud má například Australská národní univerzita Centrum pro arabská a islámská studia a nabízí bakalářský titul z asijských studií, měla by mít i kurzy Západní civilizace.

Le Monde

Francouzský deník na své titulní straně píše o Řecku, které by mělo v srpnu po osmi letech opustit záchranný program a začít si peníze normálně půjčovat na dluhopisových trzích, jak to činí i jiné státy. Ve čtvrtek by měli poslední detaily projednat ministři financí eurozóny. Očekává se, že by po jednání měly být uvolněny nové půjčky asi za 12 miliard eur (309 miliard Kč). Situaci ale nebude mít Řecko lehkou: jeho dluh dosahuje 179,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je nejvíce v eurozóně.

The Iran Daily

Íránský deník informuje o snaze prezidenta Hasana Rúháního, který se v rozhovoru s katarským šejkem Tamímem bin Hamadem Sáním nechal slyšet, že chce dosáhnout míru na Blízkém východě skrze interakce a rozhovory s regionálními zeměmi. Íránský prezident podle deníku poznamenal, že úsilí zaměřené na zajištění bezpečnosti a stability je prospěšné všem národům v regionu.

Rúhání v této souvislosti zkritizoval Saúdskou Arábii za vojenské angažmá v Jemenu. Koalice arabských států v čele se Saúdskou Arábií v posledních dnech intenzivně bombarduje přístavní město Hudajdá, odkud chce vyhnat šíitské povstalce. OSN varovala, že ofenziva v Hudajdá může vyvolat hladomor ohrožující miliony lidí.