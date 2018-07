ZAHRANIČNÍ TISK: Volby v Pákistánu, rána pro City a matka všech válek po íránsku

Al-Jazeera

Televizní stanice al-Jazeera ve svém vysílání rozsáhle rozebírá kariéru jednoho z možných vítězů voleb v Pákistánu, bývalého profesionálního hráče kriketu Imrana Chána. A také vliv různých extrémistických ozbrojených skupin na pákistánskou politiku. Země je stále obviňována z toho, že je jednou ze základen teroristické organizace al-Káida a že její tajná služba podporuje radikální islamistického hnutí Tálibán válčící proti vládě sousedního Afghánistánu. Volby se mají konat 25. července a zemi před nimi sužují násilné útoky teroristů. Při tom nejhorším zemřelo přibližně před týdnem na 150 lidí.

The New York Times

autor: The New York Times/Kiosko.net

Mezinárodní vydání deníku The New York Times se věnuje čínskému boomu robotiky. Upozorňuje, že čínský pokrok v oboru může být jen zdánlivý, je odrazem současné investiční bubliny v Číně a může zakrývat neúspěchy v jiných oblastech. Zatím se Čína zapsala do Guinessovy knihy rekordů například největším počtem současně tančících robotů, ale není příliš jasné, jak to v praxi dokáže zužitkovat.

Financial Times

autor: Financial Times/Kisko.net

Brusel je proti plánům britské premiérky Theresy Mayové, aby mělo londýnské City speciální vztahy s Evropskou unií po vystoupení Velké Británie z EU, píše list Financial Times. Podle Michela Barniera, evropského vyjednavače pro Brexit, to prostě nejde, protože by to omezovalo rozhodování unie v některých otázkách. Britští finančníci tak nejspíš budou mít ztížený vstup na evropský trh. Pro londýnské City, jedno z největších finančních center světa, to bude zřejmě citelná rána. Už od minulého týdne je navíc jasné, že britské banky nebudou moci automaticky podnikat ve zbytku EU za současných podmínek.

The Wall Street Journal

I americký deník The Wall Street Journal se věnuje nadcházejícím volbám v Pákistánu, tentokrát ovšem v souvislosti s čínskými investicemi v zemi. Ty nyní vyvolávají znepokojením, mimo jiné proto, že zvyšují zadlužení Pákistánu. To už dosáhlo takové výše, že si Pákistán bude muset vypůjčit v zahraničí, aby vláda nemusela vyhlásit bankrot. Opozice vládu kritizuje za nesmyslné utrácení a spojení s Čínou. Vládní politici jednali s Pekingem o mimořádné záchranné půjčce. Ten ale místo toho varoval soukromé čínské společnosti před podnikáním v Pákistánu a vyjednávat o půjčce chce až s novou vládou.

South China Morning Post

autor: South China Morning Post

Čínu zasáhl nový skandál s očkováním, uvádí hongkongský list South China Morning Post. Firma Changchun Changsheng Bio-technology prodala přes 250 tisíc dávek vakcín, které jsou „podstandardní“. Není jisté, co tím úřady míní – jestli jsou vakcíny jenom neúčinné nebo zdraví nebezpečné. Jde o vakcíny používané pro povinné očkování kojenců v Číně. Loni v listopadu měla podobný problém čínská firma Wuhan Institute of Biological Products. Ani tam není známo, co mohly poškozené vakcíny způsobit. Čínští rodiče se podle listu bojí o zdraví svých dětí. V roce 2010 zemřely v jedné z čínských provincií stovky dětí po očkování špatnou vakcínou, připomíná South China Morning Post. Čínské úřady to ovšem „vyřešily“ tak, že byl vyhozen z práce šéfredaktor čínského listu China Economic Times, který celý případ zveřejnil.

Iran Daily

autor: Iran Daily

Iran Daily přináší rozsáhlý výtah z projevu íránského prezidenta Hasana Rúháního komentujícího vztahy s USA a jadernou dohodu. „Mír s Íránem je matkou všem mírů a válka matkou všech válek,“ prohlásil íránský prezident s narážkou na vztahy se Spojenými státy. Parafrázoval tak iráckého exprezidenta Saddáma Husajna, který ovšem svoji „matku všech bitev“ s USA prohrál a stálo ho to nakonec život. Rúhání si stěžoval na Spojené státy, které dohodu o omezení íránského jaderného programu vypověděly. Zajímavé ovšem je, jak Rúhání považovaný mezinárodními pozorovateli za „umírněného“ mluví dál. Chválí Íránské revoluční gardy, oporu radikálů íránského režimu, za jejich ochranu země před „spiknutím“ a připomíná Americe, že Írán dosáhl velké „stregické hloubky“. Podle Rúháního od Indie po Středomoří a od Kavkazu po Rudé moře. Neboli, že Írán má ohromnou sféru vlivu a že ji udržují Revoluční gardy. Rúhání tedy nepřímo hrozí Americe přesně tím, kvůli čemu vypověděla jadernou dohodu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

autor: Frankfurter Allgemeine Zeitung/Kiosko.net

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung se věnuje mimo jiné dosud bezpříkladné akci Izraele, který evakuoval ze Sýrie 800 příslušníků organizace Bílé přilby a členů jejich rodin. Jde o záchranáře, kteří působili na povstaleckých územích a kterým teď hrozí pronásledování. Syrský režim přes přísliby beztrestnosti jak bývalým povstalcům, tak civilistům na bývalém povstaleckém území tyto lidi často vězní, mučí, či popravuje. Včetně záchranářů a lékařů z tamních nemocnic. Izrael se rozhodl pomoci s přesunem Bílých přileb do bezpečí. Část těchto lidí přijme i Německo.