ZAHRANIČNÍ TISK: Vypnutí mobilů jako recept na štěstí a obavy Francie z islámského ramadánu

Írán doufá v pokračování jaderné dohody za pomoci Evropské unie. Ta by měla „odvetnými opatřeními“ vyrušit dopad sankcí USA, které od smlouvy před několika dny odstoupily. Po celém světě se začíná slavit muslimský svátek ramadán a francouzský deník se ptá, co způsobí příjezd několika stovek islámských duchovních do země. Recept na štěstí má být poměrně jednoduchý: vypněte své mobilní telefony před desátou večer. Podívejte se na přehled zpráv, které přináší světové deníky.

Le Monde

Francouzský deník Le Monde se vrací k aktuálním událostem v Jeruzalémě a pásmu Gazy. Obsah článku shrnuje titulek: Oslavy v Jeruzalémě, krveprolití v Gaze. Protesty, jež vyvolalo pondělní slavnostní otevření americké ambasády v Jeruzalémě a které v pondělí stály život více jak padesát Palestinců, v úterý pokračovaly za nižší účasti. Důvodem byly konající se pohřby a oslavování zemřelých „mučedníků“. Protesty by měly pokračovat i v dalších dnech. Jak ovšem připomíná francouzský deník: bez jasnější strategie.

Le Monde 17.5.2018autor: Le Monde/Info.cz

Iran Daily

Podle deníku Iran Daily přinesla jednání s představiteli Evropské unie naději pro mezinárodní jadernou dohodu s Íránem. Od té před několika dny odstoupily Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa. Íránský prezident Hasan Rúhání nyní urguje EU, aby se „postavila nelegálním krokům USA“. Tamní ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif se kvůli tomu sešel s šéfkou evropské diplomacie Federicou Mogheriniovou. Evropa by podle něj mohla přijít s odvetnými opatřeními proti USA. Teherán varoval, že je připraven obnovit obohacování uranu v průmyslovém měřítku bez jakýchkoliv omezení, pokud Evropa neposkytne solidní garanci, že Írán bude nadále těžit z ekonomických výhod, které mu smlouva přináší, a to i navzdory americkým sankcím.

Iran Dailyautor: Iran Daily/Kiosko.net

The Times

Britské The Times přináší návod na štěstí: vypněte své mobilní telefony nejpozději v deset hodin večer. Rozsáhlá studie podle nich ukazuje na to, že pozdní používání elektronických zařízení vede k nekvalitnímu spánku. Ten pak způsobuje depresi a nespokojenost. Lidé, kteří tráví noční hodiny tím, že kontrolují sociální média nebo se dívají na televizi, mají podle vědců větší předpoklady, že budou trpět problémy se střídáním nálad, kterou mohou vést až k neurotismu nebo bipolární poruše. Navíc sami sebe podle studie častěji označují za nešťastné a opuštěné. „Denní světlo je pro aktivní činnost a tma pro spánek,“ tvrdí vědci s tím, že neustálé napojení na elektroniku tento rytmus nebezpečně narušuje.

The Times 16.5.2018autor: The Times/Info.cz

The Daily Telegraph

Australský The Daily Telegraph otevírá dnešní vydání fotografií muže, který má mít na svědomí čtyřicet let staré vraždy soudce a tří dalších lidí. Hořký spor o opatrovnictví měl vést bývalého hasiče k bombovým útokům, které patřily po dlouhé desítky let k nevyřešeným případům kriminalistů v Sydney. Na jednasedmdesátiletého Leonarda Johna Warwicka má ukazovat několik faktů: jen pár týdnů předtím, než byl soudce zavražděn, o něm podle exmanželky řekl, že „už tu dlouho nebude“. V jeho neprospěch svědčí také například rukou psaný vzkaz nebo dráty v jeho budíku.

The Daily Telegraph 16.5.2018 autor: The Daily Telegraph/Info.cz

Le Figaro

Francouzský deník Figaro si na dnešní titulní straně klade otázku ohledně slavení muslimského svátku ramadán. Konkrétně se zabývá faktem, že by do země měly na dobu měsíc trvajícího svátku přicestovat více jak tři stovky zahraničních duchovních. To podle novin v zemi, která zažila islamistické atentáty, vyvolává emoce i výslechy. Ramadán, během něhož se Muslimové postí, letos začíná právě v těchto dnech.