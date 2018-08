ZAHRANIČNÍ TISK: Zednáři začnou nově přijímat ženy, ale má to háček, Trumpův tah Íránem a „toxický“ Facebook

Nové gender trendy už dorazily i do ultrakonzervativní a staletími zkoušené zednářské lóže. Donald Trump to nebude mít s Íránem zdaleka tak jednoduché, jak si nepochybně myslí. Případ vrácení uprchlíků do Libye zaujal celou Evropu. To vše přináší náš tradiční přehled zahraničního tisku.

The Times

The Times 1.8.2018autor: Archiv

Svobodné zednáře čeká největší změna za několik století. Spolek, který je dosud obestřen mnoha tajemstvími, začne přijímat ženy. Má to ovšem háček. Aby se žena mohla stát členem zednářské lóže, musí do spolku vstoupit jako muž. Píše o tom dnešní vydání britského deníku The Times. I po změně pohlaví má být žena ostatními oslovována jako „bratr“, ale bude jí dovoleno nosit sukni.

Není to snad tím, že by se zednáři rozhodli přizpůsobit dnešním gender trendům, ale jde o opatření, které je nutné kvůli britské legislativě. Ta totiž neumožňuje vyloučit členy organizace či zaměstnance jen kvůli tomu, že změnili pohlaví. Zednáři se tak snaží vkročit do 21. století, ale zatím velmi opatrně.

Frankfurter Allgemeine

Frankfurter Allgemeine 1.8.2018autor: Archiv

Německý deník se mimo jiné věnuje případu vrácení uprchlíků do Libye, kterého se měla dopustit italská loď. Celkem mělo jít o 108 emigrantů, které na moři zachránila loď Asso 28, která patří k jedné z místních ropných plošin. Němci, stejně jako třeba OSN, upozorňují, že mohlo dojít k porušení mezinárodního práva. Loď totiž vrátila uprchlíky do libyjského přístavu Tripoli, který ovšem nemusí být považován za bezpečný.

Podle mezinárodního práva má migrant rovněž právo žádat o azyl, což zachráněným tentokrát nebylo umožněno. Italský ministr vnitra Matteo Salvini nicméně upozornil, že italské lodě budou nadále uprchlíky vracet, přičemž celkem už vrátili 611 migrantů.

El País

El País 1.8.2018autor: Archiv

Španělský deník upozorňuje na skutečnost, že Facebook smazal 32 účtů, které se chovaly velmi podivně a existuje podezření, že měly sloužit k dalšímu ovlivňování voleb. Většina z nich byla spojena s pořádáním demonstrací, které se mají konat příští týden ve Washingtonu, ale El País upozorňuje, že stejně tak mohly sloužit k masivnímu ovlivňování politické situace v Evropské unii.

El País hovoří dokonce o „masivní toxické kampani“, za níž stojí pravděpodobně Rusko. Zaměstnancům Facebooku se dokonce podařilo zachytit, že ruská Internetová výzkumná agentura, která je se šířením dezinformací často spojována, jeden z účtů ovládala celkem 7 minut. Poté její stopa zmizela.

Tehran Times

Tehran Times 1.8.2018autor: Archiv

Hlavní íránský deník reaguje poměrně negativně na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném jednání s Teheránem. Haníf Ghaffárí ve svém komentáři upozorňuje, že jednáními už obě země mnohokrát prošly a nic speciálního jim to nepřineslo. Ghaffárí rovněž varuje, že nabídka jednání je jen manévr, který má přinést Trumpovi body v další prezidentské kampani, ale zejména před volbami do Kongresu, které se uskuteční jen za několik týdnů.