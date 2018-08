ZAHRANIČNÍ TISK: Země bez lékařů a vlna veder, za kterou si částečně můžeme sami

Zahraniční tisk se věnuje ve velké míře úspěchu společnosti Apple, která se stala první obchodovanou americkou firmou s hodnotou překračující jeden bilion dolarů. Její příběh připomínají například Financial Times nebo Wall Street Journal. Kvůli násilí po volbách se na přední stránky zahraničních listů dostává také Zimbabwe a stálicí je tento týden také téma úmorných veder, která sužují nejen Evropu.

Svět prohrává válku s klimatickou změnu, píše na své titulní straně nové vydání prestižního časopisu The Economist. Ve svém profilovém článku pak shrnuje přírodní katastrofy posledních dnů. Jeden z 18 masivních požárů v Kalifornii byl tak silný, že zásadně ovlivňoval počasí a teplotu ve svém okolí. Plameny, které terorizovaly řecké Atény, zabily 91 lidí. Jinde, včetně Česka, si lidé musí zvykat na nové vlny vedra, které mají dopady na lidské zdraví – jen v Japonsku zemřelo 125 lidí poté, co se teploty poprvé v historii dostaly přes 40 stupňů Celsia.

Jsou to situace, které dříve byly jen obavou, teď se z ich stává realita. Odobnorníci iž léta varují, že tím, jak se planeta otepluje – teď má zhruba o jeden stupeň více, než když začínala průmyslová revoluce, se budou změnit také vzorce podnebí a počasí. Analýza, kterou the Economist představuje, naznačuje, že takto úmorné léto by bylo o polovinu méně pravděpodobné, kdyby za globální oteplování nemohl člověk.

Země bez lékařů – to by už brzy mohla být realita pro Velkou Británii, která se potýká s dramatickým nedostatkem praktických lékařů. Podle listu The Daily Express jich ve Spojeném království chybí nejméně šest tisíc a národní zdravotnictví se potýká ve vážných problémech. Pacienti musí často čekat až tři týdny, než se dostanou ke svému doktorovi, protože má příliš velké množství klientů.

Znečištěné ovzduší má větší dopady na lidské zdraví, než se předpokládalo. Podle studie, kterou zveřejnil britský deník The Guardian, má zásadní vliv na změny struktury srdce, které pak vedou k prvním symptomům srdečního kolapsu. To by podle vědců vysvětlovalo i důvod, proč lidé v místech se zvýšenou koncentrací polétavých částic ve vzduchu dříve umírají.

Velkým tématem zahraničních médií je také úspěch společnosti Apple, která se stala první obchodovanou firmou z USA s hodnotou bilionu amerických dolarů. Za jakou cenu, ptají se ale novináři New York Times. Připomínají, že Apple patří do skupiny obřích firem, které dominují americké ekonomice. Jejich úspěchy mají přímý dopad na celkový růst ekonomiky a můžou za to, že je vůbec nejrychlejší za poslední dekádu. Ekonomové ale upozorňují na to, že velmi pravděpodobně také mohou za rozvírající se nůžky ve společnosti, když přispívají k zániku střední třídy.