ZAHRANIČNÍ TISK: Znovuzrození Cambridge Analytica, britský smutek a horor v Nikaragui

Zahraniční tisk se ve čtvrtek ve velkém věnuje návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu NATO a jeho apelu na alianční spojence, aby zdvojnásobili částku, kterou by měli dávat na společnou obranu. Co dalšího píší světové deníky? Čtěte pravidelný přehled.

Sotva skandál kolem firmy Cambridge Analytica, která s nečestným využitím dat bezmála sta milionů uživatelů Facebooku manipulovala politikou po celém světě, zmizel z titulních stránek, vrací se nechvalně známé jméno zpět. Deník Financial Times informuje, že skupina bývalých zaměstnanců firmy spustila nový byznys s lehce pozměněnou fasádou. V čele přetransformované společnosti – nyní nazvané Auspex International – je opět Mark Turnbull, jehož slova na tajné nahrávce poskytla ve skandálu kolem Cambridge Analytica klíčový důkaz. Početně úzký tým kolem něj nyní cílí na Blízký východ a Afriku, kde hodlá poskytovat zájemcům svoje analytické metody založené na zpracování dat ze sociálních sítí, otevřených zdrojů i Googlu. První zakázku v nejmenovaném africkém státě už má údajně zajištěnou. „Postupy Cambridge Analytica byly kontroverzní, nicméně pro společnosti i vlády jsou stále velmi cenné,“ konstatuje deník.

Britské listy až na výjimky měly lehkou volbu, ovšem nijak potěšující. Dominuje jim včerejší porážka fotbalistů v semifinále světového šampionátu v Rusku, kde Anglie podlehla v prodloužení 2:1 Chorvatům a ztratila šanci na zisk titulu. The Guardian to komentuje lakonicky „Konec snu“ a nechává za sebe mluvit velkou fotografii.

Válka Twitteru s falešnými uživateli je jedním z témat titulní strany The New York Times. Deník ji označuje za signál citelné snahy o znovunabytí důvěry lidí v sociální síť. Twitter v rámci tažení zacílil na desítky milionů „podezřelých“ účtů, které se opírají o neexistující „folowery“ a fanoušky. „Mnoho uživatelů nafouklo počet svých 'folowerů' automatickými a falešnými účty. Koupili si zdání vlivu, aby posílili své politické aktivity, podnikatelské snahy nebo kariéry v zábavním průmyslu,“ popisuje deník. Řada takových „hříšníků“ by měla počínaje dneškem začít registrovat úbytek svých příznivců. Sociální síť přesné číslo falešných účtů, které smaže, nezveřejnila, měly by jich ale být desítky milionů. V celkových počtech se má počet „folowerů“ snížit o šest procent.

Mohlo by se jednat o kulisy vašeho posledního zlého snu, francouzský list ale barvitě popisuje realitu, do které se každé ráno budí obyvatelé Nikaragui. Měsíce trvající střety vládních jednotek a odpůrců prezidenta Daniela Ortegy stály životy už na 270 lidí. Hlava státu odmítá ustoupit, vypsat předčasné volby a dát místo k dispozici. Raději propadá paranoie a uzavírá se před okolím. „Domov prezidenta vypadá jako opevněný tábor. Za vysokými bránami policie blokuje přístup do čtvrti El Carmen. Těžce ozbrojení agenti kontrolují příchozí obyvatele, kteří bez svého přičinění žijí v obležení,“ popisuje Le Monde. „Tenhle diktátor a jeho šílená žena ukazují svoji nejkrutější tvář. Jejich policisté po nás střílejí z těžkých zbraní,“ líčí 34letý odpůrce hlavy státu. S příchodem noci se podobné zátarasy mění v regulérní bojiště a krveprolití začíná nanovo.

Íránský list na titulní straně střídavě viní USA a svého sunnitského rivala Saúdskou Arábii. Mimo jiné z toho, že potají zakládají vojenská centra podél íránsko-palestinské hranice s cílem zemi rozklížit a podnítit v ní sektářské násilí. Deník se odvolává na informace listu al-Akhbar, ovšem nepředkládá jediný důkaz nebo konkrétní informaci. Existence blízkovýchodních vojenských zařízení využívaných Američany přitom není žádným tajemstvím – Washington je využívá například jako základny dronů a velitelský mezičlánek při jejich misích. Podle Tehran Times ale slouží jako prostředek k „udržení selhávající syrské války při životě a pro ozbrojení teroristů.“ Nyní mají podobná velitelství podle listu „zavléct válku do Íránu.“ Dlužno podotknout, že íránské síly jsou samy aktivním a dosti nečitelným aktérem syrské války. Článek listu tak především vychází vstříc domácí poptávce po textech o „zlých imperialistech“.