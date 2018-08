ZAHRANIČNÍ TISK: Zoufalé Venezuelanky prodávají své vlasy, záhadná úmrtí britských novorozenců

Světové deníky se dnes často věnují napjaté situaci v německém Chemnitzu, kde včera pokračovaly protesty po zatím nevyjasněné vraždě Němce, ze které jsou podezřelí dva muži syrského a iráckého původu. List The New York Times informuje o humanitarní katastrofě ve Venezuele, kde zoufalé ženy dokonce prodávají své vlasy. Britský Daily Mail jde po stopě záhadných úmrtí novorozenců a jejich matek v jednom porodnickém zařízení.

The New York Times

autor: Kiosko.net

Americký deník rozebírá na přední straně svého mezinárodního vydání katastrofickou situaci ve Venezuele. Země za vlády prezidenta Nicoláse Madura padla na kolena, lidé jsou bez práce, peněz i jídla. Reportéři The New York Times se vydali na hranici země s Kolumbií, kde se denně shromažďuje kolem 2 500 lidí. Dostávají zde zdarma malou snídani a oběd. Pro mnohé jsou to jediná jídla za den. Humanitární krize ničí Venezuelany několik posledních let. Hyperinflace měla za následek znehodnocení veškerých úspor a obyvatelé zůstali bez prostředků. Reportéři popisují, že lidé jsou zoufalí ve snaze zajistit si obživu a nějaké peníze. Na hranicích prý Venezuelanky dokonce prodávají své vlasy.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

autor: Kiosko.net

Německý list se věnuje nepokojům v Chemnitzu a včerejšímu vystoupení saského premiéra Michaela Kretschmera. Ten přijel diskutovat s místními, kteří se bouří po nedělní vraždě mladého Němce, ze které je podezřelý Syřan a Iráčan. Protesty organizuje pravicové hnutí Pro Chemnitz. I včera při debatě s občany nedaleko od místa demonstrovalo asi tisíc lidí, kteří provolávali hesla jako „My jsme národ”. Kretschmer při diskusi uvedl, že se nesmí opakovat zločiny z nenávisti a událost se nesmí zvrhnout v pogrom na přistěhovalce. Oba podezřelí z vraždy jsou ve vazbě.

The Wall Street Journal

autor: Kiosko.net

Americký ekonomický deník informuje o záměru Donalda Trumpa zastavit růst platů státním zaměstnancům. Prezident to včera oznámil v dopise adresovaném Kongresu. „Našim hlavním cílem by mělo být dostat náš národ do daňově udržitelné situace. Státní rozpočty už nesnesou další navyšování,” uvedl Trump. Proti prezidentovu záměru se postavili demokraté a odbory, které jeho postup nechápou, protože přichází podle nich v čase ekonomického růstu. Kongres navíc už pro příští rok schválil návrh rozpočtu, prezident má ale pravomoc ho vetovat.

The Australian

autor: Kiosko.net

Na titulce australského deníku se objevila zpráva o šikaně v tamním parlamentu. Problémem je údajně především v Liberální straně Austrálie, kde si zejména poslankyně stěžují na tlak a dokonce obtěžování. Nový premiér Scott Morrison chce situaci řešit vytvořením nezávislého panelu, který bude nařčení z obtěžování řešit. Někteří poslanci to vítají, jiní naopak tvrdí, že ani poslanci nestojí nad zákonem a podobná nařčení by se měla řešit stejným způsobem jako na kterémkoli jiném pracovišti.