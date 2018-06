Zákon o legalizaci potratů v Argentině doprovází silné emoce, demonstruje se pro i proti

Umělé přerušení těhotenství je nyní v Argentině, podobně jako ve velké části Latinské Ameriky, povoleno jen ve výjimečných případech, například po znásilnění či v případě ohrožení života matky. Za porušení zákona, který je z roku 1921, hrozí tresty vězení od jednoho roku do čtyř let. Nově by mohly ženy podstoupit interrupci na vlastní žádost až do 14. týdne těhotenství. Návrh také prodlužuje lhůtu pro interrupci v případě znásilnění, ohrožení života matky a v případě vývojových vad plodu.

Zastánci zákona, mezi nimiž byly ve středu před parlamentem zejména mladé ženy, nesli transparenty s nápisy jako "Je to moje tělo, já rozhodnu" nebo „Dejte pryč vaše růžence od našich vaječníků“. Naopak odpůrci legalizace potratů, mezi nimiž byli i kněží či řádové sestry, vyvěsili na bezpečnostní bariéry obrázky, na nichž například plod prosí matku, aby ho nezabíjela. V řadách příznivců zákona převládala zelená barva naděje, mezi odpůrci modrá jako barva nebe či argentinské vlajky.

Návrh zákona o legalizaci interrupcí rozdělil argentinskou společnost a způsobil rozkol i uvnitř politických stran. Jednotná (pro návrh) je pouze levice, ostatní strany jsou v názoru rozdělené. V koalici prezidenta Mauricia Macriho, který návrh podporuje, jsou dvě třetiny poslanců proti. I Macri byl dříve proti, ale podlehl společenskému tlaku a podle deníku El País se tak snaží i odvrátit pozornost od hospodářských opatření své vlády, proti nimž odbory organizují demonstrace.

Od návratu Argentiny k demokracii v roce 1983 hlasovali o podobném návrhu poslanci už sedmkrát a vždy ho zamítli. Přitom za předchozí prezidentky Cristiny Fernándezové se Argentina stala první zemí Latinské Ameriky, která v roce 2010 schválila sňatky homosexuálů.

Debata v dolní komoře o návrhu zákona o interrupcích se vede už od dubna. Vystoupilo v ní v různých komisích a výborech přes 700 řečníků z obou táborů. Mezi nimi byl i ministr zdravotnictví Adolfo Rubinstein, který argumentoval čísly o poklesu úmrtnosti matek v zemích, kde se dobrovolná interrupce legalizovala. Příznivci změny ji hájí s tím, že zabrání úmrtím po tajných potratech.

Velká část zemí Latinské Ameriky povoluje interrupce jen ve výjimečných případech, v některých státech regionu platí absolutní zákaz potratů i v případě ohrožení života ženy či po znásilnění. Teprve loni byl absolutní zákaz interrupcí zrušen v Chile.