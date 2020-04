Záporné ceny ropy mohou být krátkodobě novým normálem, soudí ekonom Rusinko | info.cz

Ceny ropných futures kontraktů poprvé v historii klesly do negativních hodnot. O jak zásadní zprávu se jedná?

Stále jsem přesvědčený o to, že se jedná o historickou událost – vůbec poprvé v historii se hlavní americký ropný benchmark, takzvaná lehká ropa WTI (West Texas Intermediate), dostal do záporu, kde se v pondělí udržel až do závěru obchodování. Barel ropy se v jednu chvíli prodával až za negativních 40 dolarů, to je z pohledu konvenčního přístupu k ropnému trhu naprosto nevídané.

K této situaci došlo primárně ze dvou důvodů. Prvním motivem jsou technické důvody, do negativního cenového teritoria se dostal květnový futures kontrakt (tedy ropy, která bude kupujícímu doručena v květnu, pozn. redakce), který dnes expiruje a tím pádem byl velmi málo likvidní. Kromě toho měla na pokles cen vliv i bezprostřední vazba na fyzický trh s ropou, tedy na aktuálně velmi slabou poptávku zákazníků po ropě.

Situace na ropném trhu je taková, že se světová poptávka snížila asi o 30 milionů barelů denně v důsledku karanténních opatření, což způsobuje bezprecedentní převis nabídky. A přesto, že kartel OPEC sníží svou produkci o 10 milionů barelů ropy denně, tak takové opatření ani zdaleka nestačí na to, aby se trh dostal zpět do rovnováhy. Navíc tyto těžební škrty budou platné až od května. Proto očekávám, že aktuální situace v nejbližších týdnech bude nadále kritická a aspekt negativních cen ropy, které si dlouho nikdo nedokázal představit, se během doby, kdy ropy bude na trhu přebytek, může stát novým normálem.

Bezprostředním důvodem poklesu cen bylo, že někteří obchodníci s ropou drželi kontrakt na květnové dodávky ropy WTI, který se vypořádává fyzicky – to znamená, že si musíte ty nakoupené barely skutečně fyzicky odebrat – a tito obchodníci pro svou ropu neměli zajištěné skladovací kapacity. Skladovací kapacity v Severní Americe a zejména v Cushingu, což je hlavní ropný skladovací hub v USA, jsou totiž v poslední době kvůli výrazné nadprodukci zcela přeplněné. Tím pádem se producenti a obchodníci ocitli v situaci, kdy drželi tento kontrakt na dodávky ropu, nicméně fyzicky nejsou schopní ji odebrat a uskladnit, a proto museli ostatním hráčům na ropném trhu platit za to, aby si jejich ropu převzali.

Hrála podle vás v rapidním poklesu cen roli i panika obchodníků?

Částečně. Šlo o souhru těch objektivních věcí zmíněných výše a jisté paniky. To racio současného ropného trhu je nezpochybnitelné, přebytek ropy na trzích je nyní nejvyšší, který zde historicky byl, a mnohonásobně překonává ty epizody nadbytku ropy například z let 2015–2016.

To, co se včera stalo na tom takzvaném „paper marketu“, tedy na trhu s futures kontrakty, tak to bylo nějakým způsobem prohloubení stavu fyzického trhu s ropou, kam se promítla i jistá mánie trhu, určitá extrémní reakce. Investoři si uvědomili, že ten kontrakt na květnové dodávky ropy, který drží, nebudou schopní fyzicky vypořádat. Proto dělali cokoliv bylo možné a za jakoukoliv cenu, aby se toho kontraktu zbavili.

Kdo na situaci s negativními cenami ropy prodělal a kdo vydělal?

Vydělali na tom někteří spekulanti, kteří měli zajištěné skladovací kapacity. Ti byli skutečně schopní nakoupit ropu za zápornou cenu – tedy někdo jim skutečně zaplatil za to, že si tu ropu vezmou a uskladní ji. Na situaci naopak prodělávají producenti v Severní Americe, kteří jsou aktuálně v situaci, kdy čelí záporným cenám ropy, a mají v zásadě dvě možnosti. Buď těžbu zavřít, což je ale relativně nákladný proces, anebo krátkodobě strpět tyto minimální až záporné ceny. Pokud skutečně věří tomu, že je situace pouze krátkodobá, tak to dává smysl. Pokud by šlo o dlouhodobější stav, tak se uzavření těžby stejně nevyhnou.

Pokud půjdu o krok dál, tím, kdo na situaci vydělá, jsou spotřebitelé. Zejména v Evropě, která je čistým dovozcem ropy, a kde lze očekávat, že se současná slabost fyzického trhu následně přelije i do cen ropy typu Brent, která je pro nás zásadním benchmarkem.

Proč se do negativních hodnot propadly především ceny ropy WTI, ale zmiňovaný Brent klesal jen v řádu jednotek procent?

Je to charakterem té severoamerické lehké ropy, u které je futures trh nastavený tak, že dochází k jeho fyzickému vyrovnání. Takže pokud vy vlastníte ten květnový futures kontrakt na WTI, tak se dostanete do situace, kdy si fyzicky musíte tu ropu převzít. To je v situaci, kdy nemáte zajištěné skladovací prostory, extrémně komplikované.

Toto fyzické vyrovnání tedy u jiných typů ropy neplatí?

Přesně tak, například u Brentu se to namísto fyzického vypořádání řeší v rozdílech mezi cenami kontraktů. Další aspekt, který s tím, že padla především ropa WTI souvisí, je fakt, že ve Spojených státech jsou výrazně omezenější skladovací kapacity. Ropa, která se v USA a v Kanadě těží, je uvězněná ve vnitrozemí a je potřeba ji pomocí ropovodů dostat do skladovacích terminálů, které jsou nyní přehlcené. Naopak ta severomořská ropa Brent se těží na moři a skladovací kapacity jsou tam mnohem pružnější – byť upřímně ani zde situace není růžová.

Propad cen se týkal květnových kontraktů, u nichž byl dnes poslední obchodní den. Očekáváte podobnou situaci za měsíc, kdy budou končit obchody s červnovými kontrakty?

Pokud se situace na ropném trhu nějak dramaticky neotočí – tedy karanténní opatření budou nadále platit, ropná poptávka bude stále výrazně pod předkoronavirovou úrovní a skladovací kapacity budou nadále přehlcené, tak si myslím, že se tato situace bude opakovat i za měsíc. Jeden aspekt nahrávající tomu, že by se to možná nemuselo dít v takové míře, je to, že někteří obchodníci s ropou si už dají pozor, aby se nedostali do podobné situace, tedy aby nebyli uvězněni v kontraktu. To může být poučení. Na druhou stranu, situace může být také výrazně horší, což by se projevilo právě v záporných cenách ropy.