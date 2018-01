Zavařil Trumpovi, nyní bývalý stratég Bílého domu překvapivě končí v čele webu Breitbart News

Bývalý hlavní stratég Bílého domu a poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon rezignoval na post výkonného předsedy ultrakonzervativního zpravodajského portálu Breitbart News, kam se vrátil v polovině srpna 2017 poté, co skončilo jeho několikaměsíční angažmá v Bílém domě. Bannon na sebe v posledních dnech upozornil kontroverzními výroky o administrativě prezidenta Trumpa, které vyšly v knize novináře Michaela Wolffa Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu). List The New York Times uvádí, že za jeho odchodem stojí vlivná mecenáška republikánů a spolumajitelka serveru Rebekah Mercerová, která mu v roce 2015 finančně pomáhala s knihou kritickou k Billu a Hillary Clintonovým.