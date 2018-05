Zbožný fotbalista "Mo" Salah je idolem Egypťanů i britských fanoušků. Káhiře ale vadí jeho vous

Patří k nejpopulárnějším fotbalistům planety. Nejlepším hráčem anglické ligy ho zvolili nejen novináři, ale i sami hráči. Spolu s liverpoolskými má nakročeno do finále Ligy mistrů. Pětadvacetiletý záložník Mohamed „Mo“ Salah prý přesto zůstal skromným a zbožným venkovanem, za což ho Egypt i arabský svět miluje. Jeho obliba mu doma může přinést komplikace: autoritářský režim v Káhiře nepotřebuje osobnosti, které nemá pod kontrolou.

Říkají mu faraón. A král. Na jeho počest liverpoolští fanoušci zpívají chorál, ve kterém slibují, že bude-li i nadále střílet góly, konvertují k islámu. Jakkoli to ostrované patrně nemyslí vážně, Mo Salah se kromě obávaného střelce stal i vzorem úspěšného, skromného, štědrého a zároveň zbožného muslima.

Z článků o něm se chvílemi zdá, že od Nilu přilétl do Británie kdosi jako anděl, který se nezříká přátel z dětství a ve zdraví přežil náraz slávy i bohatství.

Mohamed se narodil do zapadlé, donedávna nepříliš známé vesnice Nadžridž v guvernorátu Gharbíja na severozápadě země. Jeho někdejší trenér Hamdi Núr pro stanici CNN vzpomínal, jak malý Mo strávil někdy také deset hodin denně dojížděním na trénink do Káhiry. Přesto, že musel překonat pouhých 120 kilometrů mezi rodnou obcí a egyptskou metropolí.

Když mu bylo dvanáct, našel mu jeho tehdejší klub nocleh v jedné z káhirských ubytoven. Zde žil – bez rodiny a přátel – do patnácti. „Naučilo ho to profesionálnímu přístupu, který mu dosud vydržel. Tehdy našel cestu,“ konstatuje pro CNN dojatý trenér. A dává k dobrému, jak mu jeho někdejší, prý učenlivý a výjimečně pozorný svěřenec i jako planetární hvězda s náležitou úctou telefonuje.

Fotbalista a muslim, prostě náš kluk z venkova

Mladý sportovec na vesnici a její zvyky nezapomněl. V Nadžridži postavil kromě fotbalového hřiště rovněž mládežnické centrum, nemocnici i školu. A v Evropě neodložil vlastní víru: jeho dcera se jmenuje Mekka, stejně jako duchovní střed islámu. On sám někdy slaví góly v typické poloze obvyklé při modlitbě, kdy se muslim hlavou dotýká země. A nosí vous.

„Bůh ho miluje a slyší modlitby Egypťanů, kteří se za Mohameda u něj přimlouvají,“ říká záložníkův někdejší trenér Hamdi Núr.

Egypťané totiž stejně jako Boha milují také fotbal. S trochou cynismu lze říci, že někteří dokonce dávají kopané přednost. Zbožný i úspěšný Mohamed se stal idolem krajanů také proto, že jejich zemi sešněroval autoritářský, vojáky tvořený režim, který se cítí být ohrožen jakoukoli nezávislou osobností, tím spíše nábožensky založenou. Mladý, usměvavý fotbalista prostě ztělesňuje jiný ideál než je zachmuřený, státu oddaný obránce vlasti z náborových nástěnek.

Zřejmě proto v letošních prezidentských volbách dostal přes milion hlasů, i když se voleb vůbec neúčastnil! Šlo o smutnou, přesto recesistickou reakci na fakt, že z hlasování byl předem vyřazen každý politik, který mohl stávajícímu prezidentovi Abdal Fattáhu Sísímu třeba jen náznakem konkurovat. Mimochodem, Mo dostal více hlasů než oficiální protikandidát, který byl zcela bez šance především proto, že to tak chtěl on sám a jeho patron Sísí.

Stane se z idolu Egypťanů nepřítel jejich státu?

Nejhorlivější stoupenci egyptského prezidenta se proto už opřeli do sportovce, který se k politickým a vlastně i společenským tématům mnoho nevyjadřuje, vyjma kampaní propagující mezi mládeží zdravý životní styl.

„Mohamed Salah už dávno není jen fotbalistou. Měl by oholit svůj vous, který nepřísluší jeho věku a vlastně ho řadí k radikálům a extrémistům, když ne rovnou k teroristům a jejich sympatizantům,“ napsal pro deník Al-Ahram jeden z nejaktivističtějších režimních komentátorů. Tentokrát to od kolegů ještě schytal, přesto si nedopustil poznámku: „Chci mu jen poradit. V Egyptě, kde nyní probíhá principiální bitva s teroristy, by mohl jeho vous vzbuzovat znepokojení.“

Publicisté spekulují o tom, že Salah už ve střetu s režimem fakticky je. Konkrétně s reklamní agenturou a telekomunikační společností, které jsou úzce svázány s vládou. Ty použili bez fotbalistova svolení jeho snímek v reklamě na podporu národního týmu. Sportovec se ozval i proto, že takový postup poškozuje jeho opravdové sponzory. „Musím s lítostí konstatovat, že způsob, jakým se mnou jednali, byl velice urážející. Doufal jsem, že vše proběhne civilizovaněji,“ popsal pak zkušenosti se zadavateli reklamy na Twitteru.

Salah je doma stále vítán, a to samozřejmě i rozumnými představiteli režimu. Jeho kolega a předchůdce Mohamed Abútrika však do Egypta nesmí: pro údajné kontakty s Muslimským bratrstvem je totiž na teroristickém seznamu. Podle Káhiry podnikal společně s členy této skupiny, což Abútrika popírá. Jisté ale je, že nyní už nehrající, jinak ale politicky aktivní fotbalista veřejně odsoudil převrat, který v roce 2013 proti demokraticky zvolenému prezidentovi z řad bratrstva vedl nynější lídr země, tehdy ještě generál Abd al-Fattáh Sísí.