Zeman zaostal, Drahoš má šanci, shodují se zahraniční média

„Výsledek nynějšího prezidenta musel být pro jeho štáb nemalým překvapením. Dosud mu totiž průzkumy dávaly drtivou převahu nad Drahošem," upozornil zpravodaj listu Gazeta Wyborcza. Dodal, že těsně před volbami pozorovatelé nevylučovali, že Zeman může vyhrát už v prvním kole, za podmínky nízké volební účasti. To se ale nestalo: k urnám přišlo skoro 62 procent voličů, tedy více než před pěti lety.

Zemanovi dokonce nepomohla v závěru kampaně ani podpora Andreje Babiše, který na podzim vyhrál parlamentní volby a kterého Zeman před pár týdny jmenoval premiérem. Podle autora komentáře nelze vyloučit, že Babišova podpora se ukázala být medvědí službou a že toto spojenectví Zemanovi uškodilo, zvláště ve světle zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), vyšetřujícího nesrovnalosti při udělení unijní dotace pro Babišovu firmu. Prezident Zeman ale přislíbil, že i tak Babišovi svěří druhý pokus vytvořit vládu. Znalci ústavy si nejsou jisti, zda prezidentovo počínání je v souladu se základním zákonem, podotkla Gazeta Wyborcza.

„Na Zemana padá stín nejen politického spojenectví s Babišem, ale i blízké styky s ruským byznysem," píše deník a připomíná prezidentovy výroky o uznání anektovaného Krymu za součást Ruska, tvrzení, že Rusko neposílá své vojáky do Donbasu, či to, že Zemana obklopují poradci provázaní s ruským byznysem a že navštěvuje konference pořádané ruskými oligarchy.

Gazeta Wyborcza na závěr usoudila, že Drahoš se zdá být favoritem druhého kola.

Zločin, alkohol a trest

„Zločiny, alkohol, korupce. Morálka v politice Čechy nezajímá," nadepisuje svůj článek polská verze týdeníku Newsweek, předpovídající ještě před závěrem prvého kola, že „za chvíli se funkce prezidenta chopí člověk proslulý alkoholovými přešlapy, nadbíháním Putinovi a vulgárními nadávkami".

A to Miloš Zeman - protože o něm je podle autorky řeč - měl už celé funkční období a působení v křesle premiéra na to, aby své sklony předvedl v plné kráse. Za vady je ovšem může považovat jen pozorovatel polské politiky, Čechům nevadí. „Češi jsou velmi pragmatičtí. Popravdě řečeno, většinu lidí zajímá jen koryto a sklenice piva," dodává názor znalce české reality Aleksandera Kaczorowského: Na rozdíl od Poláků nemají Češi rádi příliš mnoho ideologie v politice. Nezajímá je, zda politika bude vznešená a morální, jak je učil Václav Havel. Co víc, premiér ani nemusí mít smysluplný program, stačí pokud bude efektivní.

Časopis připouští, že největší šance na prezidentské křeslo by měl mít Jiří Drahoš, má však velkou vadu: je nudný chemik a jeho volba by neumožnila utřít nos přechytralým Pražákům, vysedávajícím v kavárnách. Zato zvolení Zemana by - po výběru Babiše premiérem - bylo doplněním pomsty na elitách za léta sociálního příkoří. Zeman a Babiš jsou totiž v jistém smyslu marketingovými produkty bez idejí pro lidi, kteří mají dost demokracie a Evropské unie - a v tomto kontextu odcházejí Zemanovy vady a podivínství do pozadí.

České volby mohou zemi přiblížit hlavnímu proudu EU

Všechny hlavní světové agentury dnes v urgentním zpravodajství oznámily výsledky prvního kola prezidentských voleb v České republice. Hlasování o hlavě státu se v produkci agentur AP, AFP nebo Reuters stalo jednou z prominentních událostí dnešního dne.

Agentury se už před otevřením volebních místností shodovaly v názoru, že dnešní české volby jsou referendem či plebiscitem o Miloši Zemanovi. „Výsledek může ovlivnit i šance Andreje Babiše na vytvoření budoucí vlády. Vítězství některého ze Zemanových protikandidátů může znamenat, že český hlas se přiblíží hlavnímu proudu Evropské unie," píše Reuters.

Jiří Drahoš podle této agentury může být ve druhém kole Zemanovým silným soupeřem. Stoupenci kandidátů, ucházejících se o nejvyšší post ze stejné názorové platformy jako Drahoš, mohou Zemanova soupeře ve druhém kole podpořit, uvádí Reuters.

Agentura AP, která Zemana označila za náruživého kuřáka se slabostí pro alkohol, v čele své zprávy napsala, že "Miloš Zeman nedokázal získat znovuzvolení hned v prvním kole voleb".

Podle německé agentury DPA voliči na Zemanovi oceňují rozhodnost a sílu jeho osobnosti, zatímco na Drahošovi si cení jeho vzdělání a čestnosti.