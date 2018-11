„Zemřel jako hrdina.“ Bývalý mariňák při zběsilé střelbě v kalifornském baru zabil i zástupce šerifa

Německo se při přijetí tohoto zákona loni inspirovalo v Itálii. Po jejím vzoru přijal parlament změnu zákona, která v určitých případech umožňuje předběžně zabavit majetek lidem podezřelým z trestné činnosti. A to až do chvíle, kdy o vině či nevině rozhodne soud.

Už v létě berlínská policie po rozsáhlé razii mezi arabskými mafiány zabavila celkem 77 nemovitostí v hodnotě 10 milionů eur (260 milionů korun), k tomu přidala i peníze, drahá auta a další cennosti. A ve snaze bojovat proti klanům formou zabavování jejich nelegálně nabytého majetku pokračuje i nadále.

„Nyní se ukáže, zda nám změny v zákoně skutečně pomohou k odhalení a potrestání machinací arabských klanů. A zda je zasáhly tam, kde jim opravdu ubližují, tedy v oblasti peněz,“ prohlásil podle deníku B.Z Berlin berlínský vrchní státní zástupce Jörg Raupach.

Některé arabské rodinné klany představují v Berlíně, ale i v některých jiných německých městech, například v Brémách, vážný bezpečnostní problém. Vytlačily totiž jiné kriminální skupiny a staly se v místním podsvětí dominantními hráči. Ovládly trh s prostitucí, drogami, vydíráním i takzvanou „ochranou“ některých restaurací a dalších podniků. Arabské klany údajně vynikají brutalitou i dokonalou organizací, založenou podobně jako italská mafie na rodinných vazbách. A jde z nich strach.

Když byl v srpnu osmi ranami z pistole zastřelen v berlínské čtvrti Neukölln Nidal R., šestatřicetiletý člen jednoho z místních arabských klanů, přišlo na začátku září na jeho pohřeb 2000 příbuzných, známých a přátel. Z toho prakticky žádné ženy, jenom muži.

Tisíce berlínských Arabů přišly dát poslední sbohem „kriminálníkovi“, který, jak píše třeba německý list Der Tagesspiegel, strávil půl života ve vězení a svůj první trestný čin spáchal v deseti letech. Přesto ho mnozí berlínští Arabové považují za hrdinu. Když se policie rozhodla odstranit Nidalovu podobiznu, kterou někdo v nadživotní velikosti po pohřbu „nasprejoval“ na zeď domu, museli mít najatí malíři silnou policejní ochranu.

Podle berlínské policejní prezidentky Barbary Slowikové operuje v Berlíně nejméně 12 arabských klanů, které mají na svědomí zhruba čtvrtinu organizované kriminality ve městě. Jen ve čtvrti Neukölln mají tyto klany údajně až 1000 členů. A vedle loupeží, přepadení a nelegálního obchodu bojují tvrdě i mezi sebou.

Některé případy střelby na ulicích, v barech nebo restauracích podle německých médií připomínají scény ze starých mafiánských filmů. Ve čtvrti Neukölln prakticky neuplyne víkend, aby v rámci konkurenční války „arabských mafiánů“ nebyla zničena, zapálena nebo vyrabována nějaká restaurace nebo bar.

Brutalita arabských gangů donutila k akci i politiky. Kromě už přijatého zákona umožňujícího zabavování majetku mafiánům se chystají další opatření. Vládní koalice to nazývá jako „balíček pro právní stát“. V jeho rámci by měla policie mimo jiné provádět častější razie mezi klany a pokusit se o jejich infiltraci.

„Boj proti mafiánským klanům musí být veden velmi tvrdě. Ničí důvěru ve vládu práva a podkopávají státní struktury tím, že žijí v jakési paralelní kriminální společnosti,“ uvedl už letos na jaře v deníku Die Welt mluvčí poslanecké frakce CDU/CSU Stephan Mayer.

Policie se přitom skutečně snaží klanům přinejmenším znepříjemnit život. Kromě už zmiňovaného zabírání majetku pozatýkala řadu členů velkých arabských rodin v Berlíně a zabavila velké množství zbraní a drog.

Některým berlínským radním to ale nestačí a vzhledem k vážnosti situace navrhují i některá, na první pohled velmi radikální opatření. Patří mezi ně i návrh na odnímání dětí. Radní pro pro mládež ve čtvrti Neukölln Falko Liecke (CDU) přišel s návrhem, aby stát přijal zákon umožňující dočasné odebrání dítěte z rodiny, která se pohybuje v nebezpečném kriminálním prostředí.

Jako argument uvedl případ dvou bratrů ve věku 9 a 14 let, členů jednoho z místních arabských klanů, kteří už jsou přes svůj nízký věk protřelými kriminálníky. „Museli by být minimálně na jeden rok odebráni jejich rodině, aby existovala šance, že se v životě vydají jinou než kriminální cestou,“ uvedl Liecke. Otcům takových dětí by pak stát měl podle Lieckeho zabavit „porsche, nemovitosti, drahý nábytek, hodinky Rolex a další podobné věci“.

Mnoho členů arabských mafiánských klanů v Berlíně, Brémách nebo Essenu žije ze sociálních dávek a přitom disponuje majetkem za miliony eur. „Tyto kriminální živly považují Německo za kořistní společnost a státní podporu za základní plat,“ řekl v rozhovoru s německým magazínem Cicero německý politolog a specialista na islámskou a arabskou kulturu Ralf Ghadban.

Podle devětašedesátiletého Ghadbana, který se narodil v Libanonu, tvoří základ arabských mafiánských klanů nikoliv současní uprchlíci, ale Palestinci, Libanonci či Kurdové, kteří většinou přišli do Německa už v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. A to ve většině případů nikoliv na západ, ale na východ do tehdejší Německé demokratické republiky. Ta jako další „socialistické země“ udržovala úzké vazby například s Organizací pro osvobození Palestiny.

Ghadban je autorem knihy „Arabské klany. Podceňované nebezpečí“, v níž popisuje, jak se Arabové do Berlína vlastně dostali a co vedlo k tomu, že nakonec ovládli místní podsvětí. Německý politolog přitom tvrdí, že vedení klanů často verbuje do svých řad i nově příchozí běžence, což může do budoucna v Německu představovat obrovský problém.

I vedení policie však varuje před vyvolávání xenofobních nálad a nenávisti vůči všem Arabům nebo nově příchozím z arabských zemí. Jen v Berlíně žije podle kvalifikovaných odhadů 140 000 Arabů, kteří v naprosté, drtivé většině nejsou členy žádných kriminálních struktur. S tím souhlasí i Ralf Ghadban.

„Na druhou stranu od devadesátých let minulého století produkují arabské klany nejvyšší míru kriminality v Německu. Místo toho, aby se integrovaly, rozšiřovaly své velké rodiny. A politika na to vůbec vůbec nereagovala,“ uvedl Ghadban pro magazín Cicero.