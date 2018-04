Zemřu jako mučedník, říká devítiletý Muhammad. Pětina palestinských útočníků na Izrael jsou děti

Izraelské bezpečnostních síly zadržely loni na okupovaných palestinských územích na 6800 Palestinců, z toho více než pětinu tvořili nezletilí. Nyní je v izraelských věznicích 350 osob mladších osmnácti let, řada z nich skončila za mřížemi kvůli házení kamenů na izraelské vojáky. Informoval o tom ve čtvrtek server Middle East Monitor. Statistiku zveřejnil u příležitosti palestinského dne dětí palestinský statistický úřad.

Katarská televize Al-Džazíra ve čtvrtek odvysílala rozhovor s malým Palestincem, který se v těchto dnech účastní masových protestů v palestinském Pásmu Gazy u hranic s Izraelem. Teprve devítiletý chlapec na ní sebevědomě vypráví o svém boji za navrácení půdy na území Izraele jeho prarodičům, kteří ji museli opustit po vzniku státu Izrael v roce 1948.

„Nebojím se jich, oni se musí bát nás. Přišli z jiné země a chtějí nám sebrat Jeruzalém. A i když zemřu jako mučedník, ostatní budou v boji pokračovat,“ řekl katarské televizi malý Muhammad, jehož fotka z nynějších protestů v Pásmu Gazy obletěla svět na sociálních sítích. Chlapec má na ní na obličeji cibulovou masku, kterou si sám vyrobil a která ho má chránit proti slznému plynu. „O cibulové masce mi vyprávěl otec, který byl zraněný při první intifádě (povstání proti Izraeli),“ vysvětlil Muhammad.

Masové protesty na hranicích Pásma Gazy s Izraelem vypukly minulý pátek, kdy se jich zúčastnilo na 30 000 lidí. Začaly pokojně jako protesty v sedě, ale záhy se změnily v nepokoje. Někteří Palestinci začali zapalovat pneumatiky a házeli kameny na izraelské vojáky, kteří v reakci zastřelili na dvě desítky lidí. Poslední zraněný zemřel dnes v nemocnici.

I dnes se čekají protesty, Palestinci od čtvrtka sváželi na hranici Pásma Gazy s Izraelem pneumatiky, které dnes už na některých místech začali zapalovat. Chtějí tak vytvořit hustý dým, přes nějž by izraelští odstřelovači měli ztíženou možnost zasáhnout cíl.

Protesty organizuje několik skupin z Pásma Gazy, v čele s radikálním hnutím Hamás, které tuto oblast už deset let ovládá. Cílem akce, která je naplánovaná až do poloviny května, je návrat Palestinců na nyní izraelská území. Podle původního plánu by protesty měly vyvrcholit v polovině května, v den 70. výročí vzniku státu Izrael, pochodem přes hranici.