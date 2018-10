Ženeme se do průšvihu, miliony Afričanů se vydají do Evropy, upozorňuje přírodovědec Mikeš

Přírodovědec Martin Mikeš, který žil roky v Kamerunu a bojoval za záchranu horských mlžných lesů, varuje, že v Africe rychle mizí úrodná půda. Je podle něj velmi reálné, že se do pohybu dají desítky, možná až stovky milionů Afričanů a nakonec zamíří do Evropy. Řešení tu přitom jsou, ale ne moc reálná. Rasismus je dle Mikeše navíc pro člověka daleko přirozenější, než si myslíme. Co můžeme dělat s migrací, jak ji zabrzdit? A na kolik lidí z Afriky se máme připravit?