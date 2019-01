Ženy se tu bojí opouštět stany, raději nosí pleny. Situace mezi uprchlíky na Lesbu je katastrofální, varuje neziskovka

V táboře Moria na ostrově Lesbos žije na pět tisíc lidí. „Zranitelné osoby, včetně těch, které si prošly mučením nebo zažily sexuální násilí, žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách. Těhotné ženy a matky s novorozenci zůstávají ve stanech,“ píše se podle Guardianu ve zprávě organizace Oxfam. Matky jsou zpět do svých stanů posílány z nemocnice klidně i čtvrtý den po císařském řezu.

Dvě třetiny obyvatel tábora tvrdí, že se necítí v bezpečí. Některé ženy se dokonce bojí do té míry, že přes noc údajně nosí pleny, aby nemusely opustit relativní bezpečí svého stanu. „Moria je nebezpečné místo. Úder kamenem do hlavy můžete očekávat kdykoli. Já žiji v úseku, který je vyhrazen ženám. To ale přestává platit po 11 hodině večerní. Nikdo tu nehlídá,“ přiznává 36letá žena z Kamerunu.

Lidé v táboře se přes zimu nemají ani kde zahřát. Otevřený oheň je často jediným zdrojem tepla. V roce 2017 tři azylanti zemřeli na otravu, když se ve stanu snažili zatopit provizorně sestavenými kamny. Jiní zase před svými stany pálí vše, co jim přijde pod ruku, včetně plastů.

1080p 720p 360p REKLAMA Rozhovor s Marií Heřmanovou o situaci uprchlíků autor: INFO.CZ

Zlepšení situace je ale zatím v nedohlednu. Vzhledem k nedostatku personálu tábora, jsou lidé, kteří přijedou na Lesbos, odsouzeni k dlouhým měsícům uvnitř areálu. Někteří z nich mají momentálně první azylový pohovor naplánovaný až na rok 2020.

Evropská komise se snaží Řecku pomoct alespoň finančně. Na podporu řízené migrace namísto nelegálních chaotických příchodů mu nyní poskytla téměř 300 milionů eur. „Celková odpovědnost za řízení migračních toků v Řecku, včetně kontaktních bodů (tzv. hotspotů), je v rukou tamních úřadu. Komise je sice schopná podpory, ale nikoli suplování řeckých orgánů,“ uvedl mluvčí komise.