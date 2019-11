Žijeme v diktatuře. Lépe se za Macrona mají jen ti nejbohatší, tvrdí představitel žlutých vest | info.cz

„Dělám to pro děti, ne pro sebe,“ ujišťoval v rozhovoru pro INFO.CZ čtyřiapadesátiletý představitel francouzských žlutých vest, známý pod přezdívkou Ricou. Otec dvou dětí a učitel automobilového sportu v jihofrancouzském městečku Mende už podnikl v rámci svých protestů dva 800kilometrové pěší pochody do Paříže. Po jednom z nich ho přijal jeden z poradců Elysejského paláce.

Jak vidíte výsledky protestů žlutých vest po roce od začátku hnutí?

Hnutí posloužilo k tomu, aby odhalilo spoustu problémů, které ve Francii máme, a které lidi nechtěli vidět. Protesty odhalily citlivé otázky, jež vlády až dosud ignorovaly. Mnozí lidé žijí v nejistotě, a když jste v prekérní situaci, nemáte už co ztratit a vyjdete do ulic. Uvidíte to i tento víkend, já sám se budu pohybovat v Paříži i Montpellieru.

Hnutí se stalo spouštěčem revolty, trochu mi to připomíná revoluci z roku 1789. Až dosud nebyly dotčeny všechny společenské vrstvy, teď na konci roku už ale přijdou na řadu i ti, co jsou zhruba uprostřed. Vláda sahá i na důchody a podporu v nezaměstnanosti, snaží se rozbít sociální stát... to nemůže projít.

Myslíte, že se zvýšila kupní síla obyvatel díky opatřením, která na uklidnění protestů udělal prezident Emmanuel Macron?

Ne, nezlepšilo se vůbec nic. Vlastně jediná věc ano, a to podmínky pro velmi bohaté lidi, kteří nikdy nevydělávali tolik, co nyní. K tomu musím dodat, že žluté vesty nejsou proti bohatým a nic proti nim nemají, chtějí jen, aby lidé mohli žít důstojně. Pokud mají bohatí hodně peněz, protože dobře investovali nebo hodně pracovali, tím lépe pro ně.

Víte ale, že ve Francii lidé umírají hlady? Minulý týden zemřely v Nimes matka s dcerou ve svém bytě hlady, protože už prostě neměly nic. Žijeme v zemi slavné gastronomie a Voltaira, a lidé tu umírají hlady na ulici.

V posledních měsících je účast na manifestacích spíše slabší, vy sám stále pokračujete v protestech?

Upřímně vám říkám, že vůbec není slabá, já sám chodím na všechny demonstrace, do Paříže, Toulouse, všude. Snad jen koncentrace ve velkých městech je nižší. Problém je ale v tom, že většinu velkých francouzských médií vlastní lidé, kteří mají blízko k vládě. Ti vám samozřejmě neřeknou, že se hnutí žlutých vest má k světu. Naopak vám sdělí, že lapá po dechu. Radím vám, sledujte, co se bude dít o víkendu. Uvidíte, že hnutí pokračuje.

Naopak ale musím říct, že je spousta lidí, kteří zpočátku s námi chodili na demonstrace, pak mě ale kontaktovali s tím, že končí. Jsou to převážně penzisté, kteří mají strach z násilí. Policejní represe jsou strašné – víte třeba, že už 22 lidí přišlo o oko? Dalších 11 má zlámané ruce, bylo i několik mrtvých… to vše se děje ve Francii, zemi lidských práv.

Žijeme v diktatuře, ta vůbec nemusí být jako v bývalém sovětském bloku, lze to dělat i jinak. Dám vám příklad: v roce 2005 se hlasovalo v referendu o Evropě (referendum o Evropské ústavě, pozn. red.), bylo to za vlády Nicolase Sarkozyho. Padesát čtyři procent francouzských voličů řeklo Evropě ne. Prezident ale svůj národ neposlechl a řekl ano. To přece není demokracie! Když chcete v demokracii, aby lidé o něčem hlasovali, musíte pak jejich hlas uznat. Voltaire se obrací v hrobě, stejně tak generál de Gaulle.

Jak se díváte na představitele žlutých vest, kteří zamířili do politiky? Sympatizujete s nimi, nebo je pokládáte spíš za oportunisty?

Jsou to oportunisté, kterým žluté vesty jen posloužily jako výtah k tomu, aby si našli místo ve společnosti. Pro mě dnes neexistuje jediný člen žlutých vest, který by mohl jít do politiky. A víte proč? Protože politika je řemeslo. Diskutoval jsem o tom s Jeanem Lassallem (poslanec a marginální prezidentský kandidát v roce 2017, pozn. red.) před Národním shromážděním, když jsem dokončil svůj druhý pochod do Paříže. Souhlasil se mnou. Politika je řemeslo, pro žluté vesty ale protesty řemeslem nejsou.

Na druhou stranu je pravda, že v politice vidím i osobnosti, které mají ke žlutým vestám blízko. Jsou dvě: Jean Lassalle a François Ruffin (poslanec za krajně levicové hnutí Nepoddajná Francie, pozn. red.). Jedině tihle dva by nás mohli reprezentovat.

To je váš názor, nebo ho sdílí i většina žlutých vest?

Ti, které znám, ano. A znám jich tisíce. Víte, že Jean Lassalle byl jediným poslancem, který vstoupil do budovy Národního shromáždění ve své žluté vestě? Dostal za to pokutu.