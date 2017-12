„Žijete ve vězení, i když máte klíč.“ Příběh muže, jehož dům zůstal odříznutý za izraelskou barikádou

Žádný zločin nespáchal, přesto žije jako ve vězení. Přesně tak vypadá každodenní život Omara Hajajléha, jehož dům se nachází na okraji palestinské vesnice al-Walaja čtyři kilometry od Jeruzaléma. Před lety mu před domem izraelské úřady postavily vysoký drátěný plot, který Omara a jeho rodinu odřízl od sousedů i příbuzných. Poté, co podal stížnost k soudu, mu k jeho domu nechalo izraelské ministerstvo obrany vystavět alespoň tunel, který se stal jedinou spojnicí se zbytkem vesnice. Před dvěma týdny však došlo i na uzavření tunelu a každá cesta z domu je pro Omarovu rodinu velký problém.

Jsou to dva týdny, co před domem rodiny Hajajléhových zaparkoval džíp pohraniční policie, ze kterého vystoupili vojáci a předali Omarovi malý dálkový ovladač. Chvíli poté byla velká elektrická brána tunelu uzamčena. Ovladač, který dokáže vrata oddělující dům od zbytku vesnice otevřít, však rodina dostala jen jeden.

autor: Info.cz

„Přemýšlejte o tom. Když potřebuju jít ven a moje manželka je u sousedů, jak se mám z domu dostat? Když jsem v práci, jak má odejít zbytek mé rodiny?,“ ptá se Omar, jehož rodina se stala jednou z mnoha obětí izraelské okupace palestinských území. Jeho dům zůstal na izraelské straně barikády jako jediný a každá výprava ven pro Omarovu rodinu znamená složité logistické přípravy. „Žijete ve vězení, i když máte klíč,“ popisuje serveru Haaretz svou bezvýchodnou situaci.

Izrael se podle něj celá léta snaží o to, aby rodina odešla, opustit dům ale odmítla. Zůstala tak odříznutá od zbytku vesnice. Před čtyřmi lety však soud rozhodl, že Izrael musí rodině vybudovat alespoň tunel, který bude vést pod drátěným plotem. Rodina se však zároveň zavázala, že se bude při opouštění bydliště řídit několika pravidly.

Pokud chtějí Hajajléhovi například pozvat souseda na návštěvu, musí o to rodina 48 hodin předem požádat. Jejich dům navíc nemůže navštívit víc než 10 osob naráz a žádný z hostů nesmí přijít o půlnoci nebo u rodiny přespat. V případě porušení pravidel rodině hrozí, že o možnost otevírat bránu přijde. Pak by byla brána otevřena jen třikrát denně po dobu jedné hodiny a při každém průchodu by člověk musel podstoupit bezpečnostní kontrolu.

Naschvály izraelských úřadů

Přísná pravidla jsou jen jednou ze známek toho, že Omar a jeho rodina leží izraelským úřadům v žaludku. Tři dny po instalaci se nová brána rozbila a nešla otevřít, což podle Omara nebyla žádná náhoda, ale úmysl. Opravil ji proto sám za pomoci bratra. „Kdybych čekal, až přijedou, nepřišli by dodneška,“ tvrdí otec, podle kterého je jeho rodina terčem úřadů už několik let. „Je to všechno o politice: chtějí se nás zbavit,“ tvrdí Omar.

Podobné pocity má i jeho soused Ahmed Barghout, jehož dům se sice nachází na palestinské straně, za plotem však zůstal jeho pozemek a hrob rodičů. I on tak musí chodit vlastním tunelem. „Zatím nenasadili zámek, ale slíbili mi, že mi dají klíče. Řekl jsem jim, že jestli klíče nedostanu, zámek rozbiju. Žijete ve vlastním domě a cítíte se jako ve vězení,“ popisuje žalostnou situaci Ahmed.

Omarově teorii o úmyslném jednání izraelských úřad nehrává i fakt, že se na obou stranách vesnice al-Walaja nachází dvě obří díry v plotu – první je velká asi 250 metrů, druhá dokonce 20 kilometrů. Ministerstvo obrany přitom tvrdí, že důvodem výstavby plotu je zajištění bezpečnosti. Skutečným důvodem však zřejmě je budování nového parku v Jeruzalémě, který z velké části leží na půdě al-Walaji. Plot tak nejenže oddělil Omarovu rodinu od svých sousedů, ale také místní od vlastní zemědělské půdy.