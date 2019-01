Zimbabwe je opět v plamenech. Nynější vládci jsou stejní, možná horší než diktátor Mugabe, říká opozice

Dnes začaly nepokoje ve frontě na chleba, u které se shromáždili nespokojení obyvatelé hlavního města Harare. V Zimbabwe ale probíhají demonstrace už od pondělka: lidé protestují především proti dramatickému zvýšení cen na čerpacích stanicích, kde navíc palivo často chybí. Britská stanice BBC cituje server GlobalPetrolPrices.com, podle kterého teď obyvatelé ekonomicky strádající země platí za pohonné hmoty planetárně nejvyšší obnos.

Střízlivé statisticky uvádějí počet mrtvých na (jistě) pět. Opoziční zdroje, jejichž údaje ovšem nelze ověřit, hovoří o mnohonásobně větším počtu obětí. Podle organizace Human Rights Watch střílely bezpečnostní jednotky do opozičníků ostrou municí. A rozhánět davy na barikádách pomáhaly i vojenské vrtulníky.

Death Toll in Zimbabwe over 276 3000 critically wounded Army massacre not stopping.

Jinými slovy: mnozí Zimbabwané nabyli dojmu, že se vrátily neslavné časy diktátora Roberta Mugabeho. Ten stát na jihovýchodě Afriky řídil tvrdou rukou dlouhých 37 let (mezi roky 1980 a 2017), a to nejprve jako šéf vlády, posléze z prezidentského křesla. Ostatně, jeho někdejší spolustraníci ze Zimbabwské africké národní unie – Vlastenecké fronty (ZANU-PF) šéfují zemi dosud. A na staré způsoby podle všeho docela nezapomněli. Za nepokoje podle nich nemůže jen prostá skutečnost, že se zemi i díky dlouhé, diletantské a zkorumpované vládě Roberta Mugabeho hospodářsky nedaří.

Na vině je podle kabinetu hlavně opozice, respektive všichni kritici kabinetu a armády: ti prý společně obyvatele k demonstracím popouzí. Proto vláda do ulic nasadila uniformy, které demonstrace rozprášily. Zatkla Evana Mawarireho, populárního pastora s opozičními postoji. Největší telekomunikační společnosti Econet přikázala vypnout internet: sama společnost pak rozeslala zimbabwským zákazníkům omluvnou textovou zprávu, podle které jedná na příkaz kabinetu a už „nemá věci pod kontrolou“.

Popelem rovněž lehla centrální kancelář hlavní opoziční sily v zemi, tedy Hnutí pro demokratickou změnu (HDC). Mimochodem, ZANU-PF brzy po incidentu přispěchala s tvrzením, že i její – některá – oblastní stranická centra vyhořela.

Zimbabwe police armed with AK-47 rifles arrest prominent government critic and pastor Evan Mawarire from his home in Harare. https://t.co/bpcJDwUwSR