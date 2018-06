ŽIVĚ: Jde to velmi dobře, máme výborný vztah, řekl Trump novinářům během summitu s Kimem

Tak ostře sledovaný summit svět dlouho nezažil. V Singapuru v těchto chvílích probíhá jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským lídrem Kim Čong-unem. Státníci už za sebou mají jednání mezi čtyřma očima, trvalo 22 minut. Teď už jsou na místě i poradci. Přímo v Singapuru vše sleduje i náš reportér, který průběžně přináší postřehy z místa. Amerika dlouhodobě zdůrazňuje, že od KLDR očekává úplné, nezvratné a ověřitelné jaderné odzbrojení. Pokud na to Kim piřstoupí, jsou USA ochotné poskytnout požadované bezpečnostní záruky a nakonec i uvolnit sankce. Dojít by také mohlo na podpis mírové dohody. Ta by nahradila smlouvu o příměí, jíž skončila korejská válka z let 1950-53. Podrobnosti v online reportáži.