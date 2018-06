„Život se mi kompletně změní.“ Ženy v Saudské Arábii ode dneška mohou usednout za volant

Pro západní svět je to samozřejmost, pro Saudskou Arábii jde o vytržení z poklidného vývoje patriarchální společnosti. Ode dneška totiž v islámské zemi mohou ženy díky královskému dekretu poprvé usednout za volant. „Všechny to pochopitelně vítají, v mnohém jim to zjednoduší život,“ popisuje reakce v zemi Češka Lucie Manzanares Karalo, která se po deseti letech života v Saudské Arábii nyní vrátila do Česka.

„Pro všechny ženy v Saudské Arábii bude po dnešku život mnohem jednodušší,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Manzanares Karalo. Ta v Saudské Arábii jako zdravotní sestra pracovala posledních deset let. Nyní se vrátila zpět do Česka. „Pro mě byl zákaz řízení vždy nepříjemný především proto, že jsem vždy musela plánovat. Kdy kam půjdu, jak se vrátím. Řidiče jsme měly k dispozici od firmy, jen jsme nikam nemohly vyjíždět impulzivně.“

Ženy v Saudské Arábii situaci doteď řešily různě. Ty bohatší většinou mají vlastní řidiče, pro ty z chudších poměrů jsou na ulici dostupné taxíky. „Já jsem měla jako cizinka možnost využívat řidiče od naší firmy. Do jisté míry to bylo jednodušší, ani nevím, jestli by se mi tam řídit chtělo – ulice jsou často křivolaké a je na nich spousta arabských nápisů," vysvětluje Češka.

Je to paradox. Tak, jak je v západním světě podmínkou k řízení dosažení určité věkové hranice, v Saudské Arábii bylo až do dneška bylo tou hlavní bariérou pohlaví. „Viděla jsem řídit i mladé chlapce, kterým určitě ještě nebylo osmnáct let, ale byli to zkrátka muži. Takže mohli,“ vypráví Češka.

Její slova na dálku potvrzuje Saudka Amira Abdulgaderová, která již získala řidičský průkaz a plánuje v neděli první vyjížďku. „My ženy automobily k našemu životu potřebujeme. Pracujeme, jsme matky, máme sociální život: potřebujeme být v pohybu. Možnost řítit auto naprosto změní můj život,“ říká Abdulgaderová pro deník Jerusalem Post.

Podle Manzanares Karalo je možnost žen řídit auto znakem uvolňování striktních pravidel, které zemi dosud v Saudské Arábii vládly. „Saudská Arábie se hodně snaží otevírat světu a toto je jeden ze znaků.“ Tváří probíhajících sociálních změn v Saudské Arábii, v rámci nichž mohou ženy například navštěvovat sportovní či kulturní akce, je korunní princ Mohamed bin Salman (MBS).

Londýnská konzultantská společnost Facts Global Energy analyzuje, že by mohlo o řidičský průkaz projevit zájem 65 procent Saúdských Arabek, což je asi šest milionů žen. Pro období do roku 2020 se počítá s tím, že řidičský průkaz budou mít asi tři miliony žen.

Majitelky mezinárodních řidičských průkazů budou mít právo řídit v království rok, poté budou muset požádat o místní doklad. Povolení k řízení soukromých aut mohou mít ženy po dovršení 18 let, vozidel hromadné dopravy po dosažení 20 let. Tedy stejně, jako je to u mužů.