Zlatá víza jako kontroverzní brána do Evropy. Přicházejí oligarchové, zločinci i Asadovi pohůnci

Daphne Galiziová, maltská investigativní novinářka, v pondělí 16. října do své redakce nedojela. Někdo – stále neznámý vrah – jí pod auto namontoval bombu a žurnalistku zabil. Motiv se během následného vyšetřování nepodařilo určit; Galiziová brousila do kdejaké kauzy a lidí, kterým by nevadilo, kdyby zmizela, bylo mnoho. Jeden z možných a do značné míry i pravděpodobných motivů k vraždě však byly její články o o zneužívání takzvaných zlatých víz na Maltě.

Tyto programy existují po celé Evropě, nyní je nabízí 13 zemí. Společné mají to, že se nikdy nejmenují „zlatá víza.“ Častěji se jedná o názvy jako Individuální investiční program v případě Malty či Schéma pro naturalizaci investorů, jako u Kypru. Fungují jednoduše. Za určitý finanční obnos či investici – většinou od 250 tisíc do 10 milionů eur – státy cizincům ze zemí mimo Evropskou unii nabízejí trvalý pobyt, nebo přímo udělení občanství.

Tyto programy dávaly smysl. Evropa, hlavně její jižní státy jako Řecko či Španělsko, potřebovaly po finanční krizí z roku 2007 rychle získat peníze. A toto byl ideální způsob.

Jednoduchý způsob získávání hotovosti byl ideální i pro malé státy, třeba pro Maltu. „Pro ni to bylo z finančního hlediska naprosto zásadní. Hlavně díky tomu, že začala prodávat své pasy, tak se během pouhých dvou let dostala z deficitu rozpočtu do přebytku,“ upozorňuje pro server Deutsche Welle odborník na problematiku Jody McPhillips.

Výhodné bylo toto schéma i pro druhou stranu. Investoři totiž na oplátku za své finance získají trvalý pobyt v evropské zemi, což znamená volnost pohybu po celém Schengenském prostoru a vstup na evropský jednotný trh. Žadatel často získá i pas daného státu, což s sebou nese další výhody. Například s maltským pasem mohou investoři bezvízově vycestovat do 157 zemí, na ruský pas je možné takto navštívit jen 113 států.

Stranou těchto výhod jsou rizika, která jsou ale často naplněna. Rizika potenciální korupce státních úředníků, rizika, že se do Evropy dostávají kontroverzní podnikatelé, mafiáni a zločinci spjatí s nebezpečnými režimy.

Kyperské občanství si tak loni koupil například jeden z nejznámějších ruských oligarchů Oleg Děripaska, který se nedávno objevil na sankčním seznamu Spojených států. Děripaska má blízko k prezidentu Putinovi, ale třeba i k bývalému šéfovi kampaně Donalda Trumpa Paulovi Manafortovi.

Aby získal kyperský pas, stačilo mu investovat do nemovitostí alespoň za dva miliony eur, nebo do kyperských firem či vládních dluhopisů za 2.5 milionu eur. To si mohl podnikatel v klidu dovolit. Podle magazínu Forbes totiž disponuje jměním 3.8 miliardy dolarů.

Maďarské investigativní zpravodajské servery Direkt36 a 444 zase na jaře zjistily, že prostřednictvím maďarského systému zlatých víz se do země – a tím pádem i do Evropské unie – dostali Syřané finančně napojení na syrského prezidenta Bašára Asada. Jde například o Salmo Bazkka, kterého nyní italská policie vyšetřuje kvůli praní špinavých peněz či Atiya Khouru, který se za obchody s Asadem dostal na americký sankční list.

Maďarsko sice tvrdí, že všechny žadatele o tyto zlatá víza pečlivě prověřovalo, podle nejmenovaných zdrojů maďarských deníků to však není možné. Mezi roky 2013 a 2017, kdy schéma zlatých víz v zemi fungovalo, totiž Maďarsko vydalo na 20 tisíc takovýchto povolení k trvalému pobytu.

A nelichotivou zkušenost se zlatými vízy má třeba i Portugalsko. Podle loňské zprávy americké administrativy jsou podezřelé finanční prostředky z Angoly – bývalé kolonie Portugalska – využívány k nákupu portugalských společností a nemovitostí. „Portugalsko slouží jako centrum pro praní špinavých peněz angolské vládnoucí třídy,“ tvrdí zpráva.

„Specialisté na praní špinavých peněz již roky vědí, že luxusní nemovitosti jsou pro kriminálníky jednou z nejlepších investicí, protože se takto v rámci jediné transakce propere značné množství peněz,“ vysvětluje Susana Cororadová, vicepředsedkyně portugalské pobočky organizace Transparency International.

Zlatá víza, takzvaná investorská víza, má i Česká republika. Získat je mohou ti podnikatelé ze zemí mimo Evropské unie, kteří v Česku proinvestují 75 milionů korun a vytvoří alespoň dvacet pracovních míst. Tyto podmínky jsou v rámci Evropy jedny z nejtvrdších, není tak divu, že během prvního půlroku po jejich zavedení o ně nikdo nepožádal. Tvrdě nastavené podmínky českých víz kritizovala mimo jiné i Hospodářská komora České republiky.

„Česká republika nejde investorům naproti,“ hodnotí tuto investiční pobídku pro INFO.CZ Štěpán Křeček, hlavní ekonom finanční společnosti BH Securities. „Podmínky investorských víz jsou nastaveny tak nepřátelsky, že se nám investoři vyhýbají obloukem. Je pro ně daleko snazší investovat v jiných zemích střední Evropy či dokonce na dražších západních trzích.“