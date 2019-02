Žluté vesty dál protestují. Umlčí je francouzský prezident referendem?

Velká veřejná debata krizi okolo hnutí žlutých vest neukončila, francouzský prezident proto zvažuje další možnosti. Spolupráci s odbory nevěří, rozpuštění parlamentu by ho jen oslabilo a obměna ministrů lidi příliš nevzrušuje. Přichází proto s nápadem na uspořádání referenda v době evropských voleb.

Vybrat si poslance do Evropského parlamentu nemusí být tím hlavním důvodem, proč se Francouzi vypraví 26. května k volebním urnám. Prezident Emmanuel Macron totiž zvažuje, že by květnové evropské volby spojil s vypsáním referenda. Šéf Elysejského paláce to při čtvrteční schůzce prozradil několika novinářům a fakt, že se na tuto možnost Macronův tým již pečlivě připravuje, potvrdily i zdroje nedělníku Journal du dimanche.

Elysejský palác tak chce odpovědět na protesty žlutých vest, které neustaly ani po lednovém zahájení Velké veřejné debaty, v níž se mohou Francouzi vyjádřit k vládní politice. V sobotu 2. února vyšlo do ulic přes 58 tisíc lidí, což je sice méně než v předchozích týdnech, stále je ale daleko od ukončení demonstrací.

Macronovi blízcí zdůrazňují, že pokud chce referendum skutečně spojit s evropskými volbami, nemá příliš času: „Musí se rozhodnout rychle, během týdne,“ citoval Journal du dimanche nejmenovaný zdroj z prezidentova okolí. Ministerstvo vnitra, jež má volby na starosti, se už kvůli tomu spojilo s tiskárnami, aby mohlo koordinovat případné změny lístků, které dostanou voliči v obálce.

Snížení počtu poslanců a kumulace mandátů

Otázkou zůstává, na co by se prezident občanů zeptal. Zdá se, že nepůjde jen o jednu otázku, ale mohlo by jich být hned několik. Nabízí se například snížení počtu zákonodárců nebo omezení kumulování jejich mandátů. „Tato opatření žádá mnoho Francouzů,“ argumentuje Sacha Houlié, poslanec prezidentského hnutí Republika vpřed! „Můžeme doufat, že velká volební účast dá společnost dohromady,“ domnívá se jeden ze zastánců lidového hlasování.

Kromě institucionálních otázek by se Macron mohl občanů zeptat i na další velké téma, o němž se mluví při veřejných konzultacích – ekologický přechod. Vláda se při diskuzích s občany snaží zjistit, jak moc jsou k němu ochotní a jakým způsobem by se měla ekologická opatření zaplatit. S tím souvisí i další téma debaty, jímž jsou daně. I na ně by mohla mířit některá z otázek v referendu.

Občanské konzultace, k nimž se Macron uchýlil v reakci na hnutí žlutých vest, mu sice pomohly získat alespoň část ztracené popularity, protesty ale neukončily. Prezident měl proto čtyři možné scénáře, jak postupovat. Prvním bylo zapojení odborů po vzoru roku 1968, tomu ale prezident nevěří. Další variantou je rozpuštění Národního shromáždění, které by ale pravděpodobně skončilo následnou ztrátou většiny v parlamentu. Prezident zvažoval i velkou vládní obměnu, jak ale přiznal jeden z ministrů, „na vládní obměnu každý kašle“.

Originální řešení krize okolo žlutých vest

Poslední možností je tedy referendum, jež by mohlo dodat oslabenému prezidentovi posílený mandát k dalším reformám: „Referendum s vícero otázkami by bylo něco úplně nového,“ podotýká nejmenovaný člen Macronova týmu. Originálním řešením krize by prezident všechny překvapil, slibují si i někteří ministři.

Ne všichni členové hnutí Republika vpřed! jsou ale z nápadu na referendum nadšení. V evropských volbách bývá tradičně nízká volební účast a hlasovat přicházejí především ti nejvíce motivovaní voliči – letos se podle průzkumů očekává, že by to měli být stoupenci Macronova hnutí a nacionalistického Národního sdružení Marine Le Penové. Pokud ale bude účast vyšší a lidé přijdou hlavně kvůli referendu, může výsledek voleb dopadnout úplně jinak.

Kritiku si Macron vyslechl i od některých opozičních politiků: „Prezident republiky právě pro žluté vesty připravuje malou hezkou návnadu, které se říká referendum,“ řekl v rozhovoru pro rádio Europe 1 Noël Mamère, bývalý poslanec za zelené.

Le Penová, jež obvykle propaguje přímou demokracii, byla v poněkud složitější situaci. Referendum přímo odmítnout nemohla, tak alespoň obvinila prezidenta z toho, že se snaží odvrátit pozornost od evropských voleb a že bylo vše stejně rozhodnuté dopředu, tedy před začátkem občanských konzultací.