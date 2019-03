Změny v Murdochově impériu dopadají na Trumpa. Ztrácí podporu vlivné televize Fox News | info.cz

Zatímco pravidelné týdenní hovory mezi Donaldem Trumpem a Rupertem Murdochem, dvěma politickými spojenci, byly v Bílém domě koloritem, s Murdochovým synem prezident nemluví. Nikdy mu podle dostupných informací nevolal. A přístup zřejmě nezmění ani poté, co se Lachlan Murdoch stal šéfem tento týden založené Fox Corporation, firmy, jejíž nejvýkonnější divize – stanice Fox News – v uplynulých letech ovlivňovala miliony Američanů v prezidentův prospěch.

Fox byl na Trumpově straně v nejožehavějších kauzách. Strefoval se do práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera zkoumajícího údajné ruské ovlivňování prezidentských voleb a napojení na prezidentův tým, hájil konzervativního soudce Bretta Kavanaugha, jehož Trump nominoval do Nejvyššího soudu. Prezidenta a republikány podporoval i v otázkách migrace nebo v kampani před loňskými kongresovými volbami.

Fox News je přitom pokladem amerických konzervativců. Dlouhodobě je nejsledovanější kabelovou televizní stanicí v USA. Průměrně ji v loňském roce sledovaly 2,4 milionu lidí. Pro srovnání: na druhém místě byl sportovní kanál ESPN s 1,9 miliony sledujícími, liberální MSNBC dosáhla na 1,8 milionu lidí.

Rupert Murdoch si za svoji vstřícnost užíval nadstandardního přístupu k šéfovi Bílého domu. List Washington Post na základě výpovědí několika zdrojů tvrdí, že jejich hovory probíhaly i častěji než jen jednou týdně. S příchodem jeho syna do vedení Foxu se ale toto změnilo. Lachlan nerad mluví s politiky a od Trumpa si drží odstup.

Rupert a Lachlan se na mnohých věcech shodnou. „Dívá se na mediální byznys podobně,“ cituje Washington Post Lachlanova přítele Chrise Silbermanna. Otce a syna pojí také příklon ke konzervatismu.

Lachlan Murdoch, 47letý byznysmen, byl už jako dvacátník hlavním kandidátem na převzetí impéria svého otce. Doma v Austrálii mu sice některé obchody nevyšly podle představ, v roce 2011 však znovu získal důvěru, když se stylizoval do role muže, který dokáže utlumit vášně, jež přinesl skandál Murdochových bulvárních médií. Šlo o kauzu s odposlechy, po níž musel po 168 letech skončit například známý týdeník News of the World.

Lachlan na rozdíl od svého levicověji naladěného bratra Jamese v minulosti vysílání Foxu hájil. „Naši největší kritici Fox News nesledují,“ tvrdil. Zároveň je ale bytostně přesvědčený, že by kanál neměl inklinovat a stávat se závislým na jednom politikovi, v tomto případě prezidentu Trumpovi. Magazín Vanity Fair jej dokonce označil za libertariána, jenž je Trumpem znechucený.

Lachlanův záměr učinit Fox News nezávislejší na Bílém domu a nebrat na Trumpa velké ohledy může ilustrovat jeden drobný krok. Do představenstva přivedl bývalého šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. Ryan je bezpochyby přesvědčeným konzervativcem, zároveň byl ale kritický k Trumpově administrativě.

Fox v poslední době skutečně přikročil k některým dříve nevídaným krokům. Stanice například stáhla z obrazovky moderátorku Jeanine Pirrovou, jež patří k hvězdám Fox News a v jejím pořadu opakovaně vystoupil i prezident. Pirrová si musela dát pauzu po protimuslimských vyjádřeních o kongresmance Ilhan Omarové. „Vraťte Jeanine Pirrovou zpět,“ podpořil ji na Twitteru Trump.

Bring back @JudgeJeanine Pirro. The Radical Left Democrats, working closely with their beloved partner, the Fake News Media, is using every trick in the book to SILENCE a majority of our Country. They have all out campaigns against @FoxNews hosts who are doing too well. Fox .....