Znásilněné rohingské ženy porodily tisíce dětí, nechtění potomci ale sami nezůstávají

Po znásilnění barmskými vojáky otěhotněly tisíce rohingských uprchlic – některým se podařilo těhotenství uměle přerušit, jiné přivedly děti na svět. Humanitární organizace se tak začaly připravovat na náhlý nárůst nově narozených dětí, které zůstanou opuštěné.

Humanitární organizace varovaly, že takovýchto dětí mohou být tisíce, původní obavy se ale nenaplnily. Společenství Rohingů, kteří se dostali do uprchlických táborů v Bangladéši, si totiž vytvořilo vlastní neformální systém náhradní péče. Osiřelých nebo nechtěných potomků, které jako pozůstatky po znásilnění matky odmítly, se tak ujali příbuzní, sousedé nebo úplně cizí lidé.

„Zjistili jsme, že komunita je velmi otevřená k přijímání dětí, které nejsou jejich vlastními,“ popisuje Daphnée Cooková ze Save the Children. Na pospas osudu tak nezůstávají ani děti, jejichž matky při porodu zemřely. Sirotkem se krátce po narození stala i Rahima, kterou matka přivedla na svět v bangladéšském uprchlickém táboře v Coxův Bazar.

S porodem tehdy rohingské matce pomáhala padesátiletá Dildar, které se ale nepodařilo zastavit krvácení a matka během porodu zemřela. „Možná je to vůle boží, abych se o dítě postarala,“ pomyslela si, když přestřihávala pupeční šňůru. Navzdory svému věku a nedostatku prostředků se rozhodla, že o dítě bude pečovat. Otec byl totiž na cestě do Bangladéše zastřelen, dítě by tak zůstalo samo.

Infografika - uprchlíci ve světěautor: Info.cz

Péče o kojence v přeplněném uprchlickém táboře, kde jsou rohingští běženci závislí na přídělu potravin, však pro Dildar není snadné. „Někdy cítím, že dítě nemůžu vychovávat,“ říká pro britský deník The Guardian sedm měsíců poté, co byla Rahima přivedena na svět. Dildar sama kojit nemůže, požádala o to proto své dvě dcery. Rahima, která je od narození zvyklá na umělou výživu, ale mateřské mléko odmítá.

Náhradní výživu si však Dildar může dovolit jen stěží, dítě tak krmí drcenými banány nebo rýžovým práškem smíchaným s vodou. Ani to však není dost, Rahima tak kvůli hladu často pláče. „Doufám, že se o mě bude starat, až budu stará,“ věří její náhradní matka, jejíž vlastní děti jsou už dospělé.

O opuštěné dítě se stará i 35letá vdova Sakhina. Matka pěti dcer si vždy přála syna. Když na cestě do Bangladéše spatřila opuštěného chlapečka celého potřísněného krví, využila šance a dítě vzala s sebou. „Nebyl nikdo, kdo by se o něj postaral,“ vysvětluje Sakhina.

Opuštěného chlapce proto vzala do náruče a dva týdny s ním šla vstříc uprchlickému táboru v Bangladéši, kde nyní žije. „Je to můj jediný syn,“ říká o chlapci, který je o šest měsíců mladší než její nejmladší dcera. „Je to dar od Boha,“ dodává jako vysvětlení, proč prý chlapce kojila víc, než vlastní dceru.

Znásilňování rohingských žen však nezačalo až loni v srpnu, kdy barmská armáda zahájila brutální útoky proti Rohingům, které vyhnaly do sousedního Bangladéše před 700 tisíc uprchlíků. Sexuální obtěžování žen v Barmě probíhalo už řadu let před tím – potvrzuje to i šedesátiletá Razia. Její nejmladší dcera, která byla barmskými vojáky nejméně dvakrát znásilněna, následně přivedla na svět dva chlapce.

Těhotenství sice chtěla přerušit, situace jí to ale nedovolila – v Barmě totiž nemá utlačovaná rohingská menšina přístup k lékařské péči. O chlapce, kterým je dnes 11 a osm let, se tak stará jejich babička. Chlapcům zatím pravdu o jejich početí neřekli, začínají ale tušit, že jsou jiní než ostatní děti rohingské menšiny.

Na rozdíly ve vzhledu dětí, které byly počaty po znásilnění barmskými vojáky, upozorňuje zakladatel organizace Hope Foudation Iftikher Mahmud. „Lidi se na ně podívají a pravděpodobně budou schopni odhadnout, že to jsou Barmánci, protože mají víc čínských rysů a jejich pleť je světlejší,“ vysvětluje Mahmud. Jejich vyhlídky tak nejsou zrovna růžové a hrozí, že se budou stávat terčem diskriminace. Navzdory viditelným rozdílům však Razia chlapcům tvrdí, že jejich otec zemřel.