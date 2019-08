Znovu se narodím a bude to v Indii, předpověděl dalajláma. Čína je vzteky bez sebe | info.cz

Současný, v pořadí 14. dalajláma Tändzin Gjamccho je od roku 1959 v indickém exilu, kde ve své komunitě požívá náboženské i politické autority. Před časem vyhlásil, že pokud Tibeťané nebudou jeho znovuzrození považovat za nutné, vyhoví jim. Tradice buddhistického Tibetu totiž považuje dalajlámu za vtělení bódhisattvy Avalókitéšvary. Tedy – velmi zjednodušeně řečeno – je považován za bytost, která se znovuzrozuje vědomě a výhradně ve prospěch druhých, nikoli vlastní.

Teď ale buddhistický lídr a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1992 v rozhovoru s indickým novinářem a tibetologem Vídžajem Krantim změnil názor. „Ano, řekl jsem, že pokud přestane dalajláma coby instituce sloužit zájmům Tibetu, není třeba ji nadále udržovat,“ konstatoval. „Nicméně, poslední události ukazují, že zrození dalšího dalajlámy je potřebné,“ pokračoval. „A chci zcela jasně říci, že se znovuzrozený dalajláma nesmí dostat do čínských rukou,“ dodal s tím, že příchod nového vůdce je třeba očekávat ve svobodné, demokratické a Tibeťanům spíše nakloněné Indii.

Což se Číně samozřejmě nelíbí. Její zástupce už proto stihl Indii preventivně varovat před údajným vměšováním. Alespoň to tvrdí indický think tank SAAG, který citoval čínského funkcionáře vyhrožujícího „dopadem“ na vzájemné vztahy mezi Pekingem a Dillím. Do celé záležitosti se už zapojil i americký kongresman Jim McGovern, který naopak Číně pohrozil sankcemi ze strany USA, pokud se pokusí ovlivnit výběr nového dalajlámy.

Náboženské tradice dosud významně ovlivňují i současnost Tibeťanů, a to jak v rámci Číny, tak mimo ni. Většina příslušníků tohoto etnika – takřka šest z odhadovaných 10 milionů – stále žije v Tibetské autonomní oblasti, která je v příkrém rozporu se svým názvem naprosto nesamostatnou součástí Číny. Tady jsou Tibeťané trestáni i za to, že doma mají třeba jen podobiznu dalajlámy, který je Pekingem označován za nebezpečného separatistu.

I proto se nejpozději v roce 2011 čínští komunisté usnesli, že jen oni smějí vybrat nového dalajlámu. Ten ve svém nynějším pozemském vtělení dosáhl 84 roků a lze tedy očekávat jeho odchod. Dalajláma je tzv. tulku, tedy převtělenec, kterých jsou v Tibetu stovky a dosud je vždy vybírali náboženští profesionálové. Ostatně, Peking si už vyzkoušel, jak v podobných situacích manipulovat buddhistickou komunitou. Učinil tak při výběru pančenlámy, jiného tibetského převtělence, který je nyní považován za druhého nejvýznamnějšího lamu v pořadí. Čína na tento post dosadila vlastního kandidáta, kterého exiloví Tibeťané ve své většině odmítají.

Dalajláma i pančenláma jsou hlavními představiteli gelukpy, školy tibetského buddhismu, která kromě Tibetu prosperuje i v Mongolsku a obcích na území nynější Ruské federace (mezi Burjaty a Kalmyky). Jejich vliv tak sáhá i za hranice Číny a Tibetu. Peking by prostřednictvím ochočeného dalajlámy mohl snadněji ovládat nejen domácí tibetskou komunitu, ale také vést kulturní diplomacii v nábožensky příbuzných regionech.