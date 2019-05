Zóny beze zbraní se Vídni osvědčily, zločinů výrazně ubylo. Starosta zvažuje radikální krok | info.cz

Zkušební zákaz nošení jakýchkoliv zbraní, včetně kapesních nožů, který tři měsíce platil v některých částech Vídně, přispěl podle policie k výraznému snížení kriminality. Radní se proto rozhodli, že s nožem se nebude smět do určitých zón v rakouské metropoli i nadále.

Opatření se týká zejména náměstí Praterstern vedle zábavního parku Prátr, kudy denně projdou tisíce turistů, včetně Čechů. Vedle místních a cizinců, kteří jdou do Prátru na pivo ke „Kolarikovi“, nebo prostě jen tak na piknik, přitahuje frekventované místo zejména ve večerních hodinách i řadu takzvaných „podivných existencí“. Jedna z nich se právě snaží od procházejících japonských turistů vyžebrat cigaretu, další sedí na obrubníku a něco nezřetelně pokřikuje. Na turistické centrum velké metropole se nejedná o nic výjimečného, ani zvlášť nebezpečného. Pokud musí policie řešit na Pratersternu kriminalitu, většinou se jedná o potyčky a napadení mezi místní „galerkou“ nebo klany mladistvých.

Přesto se vídeňská radnice rozhodla (jak už INFO.CZ informovalo), že právě na tomto místě vyzkouší model „zvýšení bezpečnosti“, zavedený už dříve v rakouských městech Linec a Klagenfurt. Z Pratersternu na začátku února vytvořila zónu beze zbraní. Do prostoru, vymezeného cedulemi s přeškrtnutou pistolí, od té doby nesmí ve dne ani v noci nikdo přinést jakoukoliv zbraň, včetně kapesního nože, baseballové pálky nebo dokonce šroubováku. To všechno mohou být za určitých okolností zbraně. A výsledek? Po třech měsících zkušebního provozu si policie nemůže zákaz zbraní vynachválit. A to jak v Pratersternu, tak v nedaleké ulici Franze Josefa u Dunajského kanálu, kde platí stejné omezení, ovšem jen v noci.

„První analýzy prokázaly v obou sledovaných zónách výrazné omezení kriminality. Proto bude zvláštní režim v této oblasti prodloužen,“ řekl televizi ORF vídeňský policejní mluvčí Paul Eidenbergert. Policie po dohodě s radnicí prodlouží zákaz zbraní v Pratersternu o dalšího čtvrt roku. A není přitom vyloučeno, že to bude natrvalo. Opatření se vztahuje na všechny „zbraně nebo předměty, které jsou nebo mohou být vhodné k používání násilí vůči lidem a majetku.“ Posouzení nebezpečnosti předmětů ale v konečné fázi závisí na policii.

Ta má také právo v obou zónách prohledávat auta, tašky i oblečení kontrolovaných osob. Lidem, u nichž policie při náhodné prohlídce objeví jakoukoliv zbraň, hrozí nejen její okamžité zabavení, ale i pokuta až 500 euro nebo dokonce trest vězení v délce dvou týdnů. Největší obavy přitom měli kritici „zón beze zbraní“ z toho, zda se z Pratersternu nestane oblast s jakýmsi stanným právem, v němž budou lidé chodit s rukama nad hlavou, neustále kontrolovaní policií a vystavováni postihu za to, že mají v kapse kapesní nožík. To se ale údajně nestalo.

Jak se na místě přesvědčil i zpravodaj INFO.CZ, policisté v Pratersternu prakticky nejsou vidět. Kontroly jsou pouze namátkové a týkají se osob, které policisté předem považují za podezřelé. Pokud navíc kontrola odhalí třeba šroubovák u člověka, který prokáže, že je elektrikář, nic mu nehrozí. Podobně jako u sportovce, který si nese na trénink basebalovou pálku.

Z policejní statistiky vyplývá, že za 3 měsíce platnosti zákazu nošení zbraní policisté odhalili zakázané zbraně u 31 osob, z toho se v naprosté většině jednalo o nůž. Případů potyček či přepadení ale každopádně výrazně ubylo. Starosta Vídně Michael Ludwig se proto dokonce vyslovil pro rozšíření zákazu nošení zbraní na celou Vídeň.