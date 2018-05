Zřícené letadlo na Kubě: Přes černý dým nešlo pomoct cestujícím, někteří ještě žili

„První, co jsem uslyšel, byla ohromná rána a brzy potom se objevil dým. Na místo se začaly sjíždět auta hasičů a sanitky. Ulice kolem byly okamžitě zavřeny a všude byl jen kouř,“ popisuje pro BBC Mundo očitý svědek včerejší nehody Yordanis González, který bydli v blízkosti mezinárodního letiště Josého Martího nedaleko Havany. V poledne místního času se tam včera krátce po startu zřítil letoun Boeing 737-200, na jehož palubě se v tu dobu nacházelo 104 pasažérů a šest členů posádky. Podle informací kubánských úřadů neštěstí nepřežilo 107 lidí, mezi nimiž bylo i několik dětí včetně jednoho kojence.

González se spolu s dalšími Kubánci pokusili dostat na místo pádu, aby pomohli hledat ty, co jej přežili. „Nešlo to. My, co bydlíme tady, jsme se všichni snažili pomoct,“ vypráví. Kvůli hustému černému dýmu a plamenům to ale nebylo možné. „Viděl jsem, jak se letadlo rozpadlo na kusy a obě křídla odpadla,“ popsal novinářům. Podobné obrázky bylo možné spatřit i na několika videích, která se bezprostředně po neštěstí objevila na sociálních sítích.

„Zrovna jsem prodával chleba a pivo, když jsem uviděl, jak letadlo, které zrovna vzlétlo, se zničehonic otočilo a spadlo dolu. Všechny nás to vyděsilo,“ vypráví devětačtyřicetiletý José Luis, který pracuje v obchodě jen 300 metrů od místa, kam se letoun zřítil.

Tragickou nehodu přežily podle kubánských úřadů čtyři osoby – tři ženy a jeden muž, který ale zemřel krátce po příjezdu do nemocnice. Podle španělské deníku „El País“ je jednou z žen, která zůstala naživu, devětatřicetiletá Emiley Sánchez. Její stav ale zůstává i nadále vážný, protože má popáleniny na 30 % těla. Podobně je na tom i další žena ve věku mezi 18-25 lety, která utrpěla několik zlomenin, a třetí pasažérka se zlomeninami stehenních kostí.

Na Kubě létají hlavně cizinci, Kubánci čekají na letenku i půl roku

Přesnou příčinu pádu stroje, který letěl z mezinárodního letiště v Havaně na druhou stranu ostrova do města Holguín, kubánské úřady zatím neoznámily. Tisková konference, která přinese více detailů, je už ohlášena a měla by proběhnout ještě dnes.

Havarovaný boeing vlastnila mexická společnost Global Air, známá také pod názvem Aerolíneas Damojh, která ho pronajímala kubánským aeroliniím Cubana de Aviación. Jak píše BBC Mundo, společnost se odvolávala na 24letou zkušenost v leteckém průmyslu a na to, že vypravovala vnitrostátní i mezinárodní lety v Mexiku, Karibiku a ve Střední i Latinské Americe.

Kubánské aerolinky vznikly v roce 1929 a v prvních dvou dekádách své existence vlastnily jedny z nejmodernějších letadel na celém světě. To se však změnilo po nástupu Fidela Castra o třicet let později, jehož režim leteckou společnost znárodnil. Kubánci si podle BBC často stěžují na zastaralé stroje, které v drtivé míře společnost nakoupila ještě za éry sovětského svazu a používá je dodnes.

Další stroje, mezi nimi i to, které včera havarovalo, si zejména v posledních letech pronajímá od jiných leteckých společností. Důvodem je vzrůstající počet zahraničních turistů, kteří na Kubu míří a často se letecky přepravují z jedné strany ostrova na druhý. Pro drtivou většinu místních se něco podobného stalo nemožné, protože letecké společností upřednostňují platby v konvertibilní měně, zatímco Kubánci mohou platit pouze v místní měně. Počet vnitrostátních letů se i proto snížil a Kubánci se musí zapisovat na čekací listiny. Podle brazilského listu O Globo trvá i šest měsíců, než se jim naskytne příležitost koupit si letenku.

Zřícený Boeing 737-200 patří mezi modely, které se dnes pro přepravu lidí už téměř nepoužívají. Podle O Globo byl vyroben v roce 1979 a ve srovnání s moderními stroji je hlučný a celkově zastaralý. Brazílie podobné stroje nepoužívá od roku 2010 a ještě delší dobu i USA a Evropa. Setkat se s ním je ale pořád možné například ve Venezuele, Ugandě, Pákistánu, Keni nebo na Filipínách.