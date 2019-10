Ztratí Orbán Budapešť? Šanci opozice posílilo video se sexuálními orgiemi jeho spojence | info.cz

Autoritářský premiér Viktor Orbán v minulých letech opozici doslova válcoval, nyní mu ale hrozí ztráta metropole. Kromě opozice stojící za jedním kandidátem se objevil i problém se sexuálním videem, což by mohlo stranu sázející na víru v Boha a rodinné hodnoty poškodit.

Maďarská opozice dostala před nedělními obecními volbami nečekaný dárek. Videozáznam, na němž se jeden ze spojenců premiéra Viktora Orbána účastní sexuálních orgií na jachtě. Jak připomíná agentura Bloomberg, v Rakousku dokázal nedávno jeden skandální videozáznam svrhnout celou vládu. V Maďarsku ale panuje jiná situace – Orbán už po desetiletí pevně svírá zemi, ničí občanskou společnost a kontroluje většinu tamních médií.

Přesto by ale neúspěch v obecních volbách mohl premiérovi poškodit reputaci a naznačit, že se voličské nálady v zemi mohou změnit. Poznal to už i turecký „sultán“ Recep Tayyip Erdogan, který takto na jaře přišel o vládu nad Istanbulem.

Skandální video bylo zveřejněno minulý týden na několika pornografických serverech. Zachycuje sex party na luxusní jachtě, kterou pořádal Zsolt Borkai, bývalý gymnasta a nyní starosta největšího západomaďarského města Győr. Tedy politik strany Fidesz, která stojí na konzervativních rodinných hodnotách, jež propaguje i v kampani na billboardech a ve vládou kontrolovaných médiích.

Veřejné peníze jsem nezneužil

Borkai se za video omluvil s tím, že udělal chybu a že účasti na akci lituje. Odmítl ale, že by na jachtě užíval drogy nebo ji platil z veřejných peněz. Opozice přesto využila příležitost a kanceláře Fideszu oblepila plakáty, na nichž stálo „Veřejné peníze, kokain, děvky“ – narážela tak na volební slogan vládní strany „Bůh, národ, rodina“.

„Špína, která vyšla na světlo v Győru, není ojedinělá,“ řekl na svém pátečním mítinku Gergely Karácsony, opoziční kandidát na starostu Budapešti. „Nejsou dva druhy Fideszu, je jen jeden, a ten je v jádru shnilý.“

Právě v Budapešti se před volbami vedl tuhý boj o voliče a podle průzkumů měl Karácsony zhruba stejné šance jako Fideszem podporovaný István Tarlós, jenž už vedl maďarskou metropoli po dvě předchozí volební období. Skandální video gyorského starosty by mohlo poškodit nejen jeho, ale i kandidáty Fideszu po celém Maďarsku. Opoziční strany navíc po minulých volebních porážkách zvolily jinou strategii a vysílají do voleb společné kandidáty.

„Ztráta Budapešti by ukázala, že Orbán není neporazitelný, což by zvýšilo šance, že se dostane do defenzivy a udělá další politické chyby,“ myslí si Naz Masraff, který je ředitelem evropské sekce think-tanku Eurasia Group.

Odvolaná tisková konference

Kdyby naopak opozice neuspěla a nepodařilo by se jí získat radnice některých velkých měst – navzdory spojení sil ve volbách – vedlo by to pravděpodobně k dalšímu, už pátému vítězství pro Orbána v parlamentních volbách v roce 2022.

V pátek svolal Borkai v Győru tiskovou konferenci. Čekalo se, že z voleb odstoupí a nechá vládu nad městem opozici, aby posílil šance Fideszu v ostatních městech. Během hodiny byl ale brífink zrušen.

Později tentýž den vyšel v listu Magyar Nemzet, který je hlásnou troubou vládnoucí partaje, ostrý komentář vyzývající Borkaie k tomu, aby odstoupil. Článek argumentoval tím, že svou kandidaturou Borkai poškozuje šance ostatních politiků Fideszu, zvláště v napjatých kláních, jako je to v Budapešti. Po pouhé hodině ale text z webové stránky deníku zmizel.

I kdyby ale opozice v Budapešti i jinde uspěla, stále ji čeká těžký boj. Orbán využívá ekonomický růst v EU, argumetuje rostoucími platy a jeho dominanci mu pomáhá zachovávat propaganda valící se na Maďary z většiny médií. „Neposlušným městům“, která nebudou volit kandidátu Fideszu, navíc pohrozil, že je finančně potrestá.