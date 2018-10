Zubožení, ale odhodlaní. Naše síla je větší než Trumpovy hrozby, tvrdí migranti z karavany

„Jsme spálení, máme puchýře, ale dostali jsme se sem. Naše síla je větší než Trumpovy hrozby,“ řekla agentuře AFP jedna z migrantek Britany Hernandézová, která se spolu s tisícovkami dalších lidí dostala do Mexika. To se sice snažilo běžence zadržet, hranici s Guatemalou ale neubránilo. Odhady, kolik osob se do Mexika dostalo, se různí. Zatímco některá čísla mluví až o pěti tisících, policie udává tři tisíce lidí. Dalších zhruba 1500 uprchlíků na hranici stále čeká.

Migranti míří skrz Mexiko do USA. Masu lidí tvoří asi tisícovka obyvatel Hondurasu, kteří se na cestu vydali 13. října pěšky z autobusového nádraží ve městě San Pedro Sula. Ke karavaně se během cesty připojovali další lidé ze Střední Ameriky. Jako důvod, proč se dali do pohybu, nejčastěji uvádí, že doma nemohou najít práci, bojí se o svůj život nebo chtějí zajistit svým dětem lepší budoucnost. Regiony, odkud pochází, spojuje chudoba a vysoká kriminalita. Pro ilustraci, necelá třetina Hondurasanů žije v chudobě.

Agenturní záběry nabízí pohledy na lidi, na nichž se dlouhá cesta i předchozí život v nepříliš dobrých podmínkách projevily. Stěžují si na laxní přístup úřadů v domovských zemích, které je často nechávají napospas jejich osudu. Přesto je ale v jejich tvářích znatelný optimismus. Věří, že dlouhou cestu skrz celé Mexiko zvládnou a do vysněné Ameriky se dostanou.

Karavana je již druhou, která letos do USA z Hondurasu míří. Organizuje jí skupina, která si říká Pueblo Sin Fronteras (Lidé bez hranic). Jejím cílem je přilákat pozornost na situaci a nebezpečí, kterým musí migranti doma čelit. Karavana má zajistit větší bezpečí na cestě skrze Střední Ameriku, kde dochází k únosům pašeráky nebo drogovými gangy.

„Tenhle problém se nemůže řešit silou, musíme dodržovat lidská práva. Hlavní je vymýtit v těchto zemích hlad,“ prohlásil nově zvolený mexický prezident Manuel López Obrador, který do úřadu nastoupí 1. prosince. Dodal, že migrační krizi vyřeší nastartování ekonomického růstu v zemích, odkud uprchlíci vyšli. Až se ujme funkce, chce navrhnout USA, aby do zemí spolu s Kanadou a Mexikem investovaly více peněz.

Donald Trump má ale úplně jiné plány. Migrační karavanu označil za hrozbu pro národní bezpečnost. „Do karavany se přimíchali zločinci a neznámí lidé z Blízkého východu,“ napsal Trump na Twitter, ačkoliv není zřejmý zdroj jeho informací o blízkovýchodních osobách. Trump pohraniční stráži a armádě nařídil, aby zabránily mase lidí přejít hranici mezi Mexikem a Spojenými státy.

Americký prezident chce zároveň výrazně snížit objem peněz, které USA posílají do Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru. Washington v současnosti posílá do Hondurasu přibližně 180 milionů dolarů (cca 4 miliardy korun). Sloužit mají na opatření bojující s chudobou a drogovými gangy. Pokud by Spojené státy pomoc skutečně osekaly, hrozilo by, že se situace v zemích ještě zhorší. Celá akce by tak mohla dopadnout dalšími migračními vlnami.