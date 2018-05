Zuckerberg přistižený při lži: Cambridge Analytica nesmazala data uživatelů ani po volbách v USA

Facebook selhal v tlaku na společnost Cambridge Analytica, když ji nedonutil smazat modely osobností jednotlivých uživatelů, která využila především k lepšímu cílení kampaně před prezidentskými volbami v USA. Nasvědčují tomu uniklé e-maily, které má k dispozici britský list The Guardian.

Korespondence navíc vrhá stín pochybnosti na výpověď zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga před výbory amerického Kongresu. Zuckerberg v Senátu tvrdil, že Facebook nařídil firmě smazání dat, která získala bez vědomí uživatelů. Celkem mohlo jít až o 87 milionů lidí. „Datový šéf nám řekl, že to udělali,“ prohlásil majitel sociální sítě.

O den později navíc odpovídal na dotaz ve Sněmovně reprezentantů ohledně smazání závěrů, které z dat Cambridge Analytica vyvodila, tedy oněch osobnostních modelů. „V roce 2015, když jsme se o tom prvně dozvěděli, požadovali jsme po vývojáři aplikace a firmě, které data prodal, aby je smazali. Ujistili nás, že tak provedli,“ pravil Zuckerberg.

720p 360p REKLAMA Proč: Facebook a data, která na vás má autor: INFO.CZ

To však neodpovídá korespondenci, kterou Facebook vedl s Cambridge Analytica od prosince 2015. V ní sice skutečně tlačí na smazání dat, firma jej o něm ale neujistila. Napsala jen, že data nebyla dostatečně efektivní.

Mlžila i dál. „Rádi to uděláme, pokud nám Facebook potvrdí, že to celou věc vyřeší,“ napsal datový šéf Cambridge Analytica Alex Tyler v odpovědi na žádost, aby společnost vysvětlila, co udělala pro smazání dat. Oficiální potvrzení o vymazání údajů a osobnostních modelů do dubna 2017 Facebook nedostal.

Že Cambridge Analytica data nesmazala, potvrdili Guardianu i její bývalí zaměstnanci. Ti prohlásili, že informace nebyly v centrální databázi, nýbrž uložené na skrytém místě na serveru. Přístup k nim měl jen úzký okruh osob, který věděl, kde je najít.

Skandál kolem firmy Cambridge Analytica propukl letos v březnu poté, co britská televizní stanice Channel 4 odhalila, jaké praktiky společnost využívá. Pomocí aplikace vyvinuté moldavským psychologem Aleksanderem Koganem získala data desítek milionů uživatelů Facebooku a vytvořila z nich jejich osobnostní profily. Díky nim mohla lépe zacílit kampaň před prezidentskými volbami v USA a pomoci Donaldu Trumpovi do Bílého domu. Volby ovlivňovala i v jiných státech, údajně také v Česku.

Cambridge Analytica minulý týden oznámila, že v důsledku aféry ztratila řadu zákazníků a ukončila svoji činnost. Kauza citelně zasáhla také Facebook. Ten se za kauzu omluvil a sbílil, že zavede taková opatření, která data jeho uživatelů ochrání.