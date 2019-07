Zvrat v boji o Idlib? Asadovi prý musí s rebely pomáhat Rusové a pro-íránské milice | info.cz

Ruské pozemní jednotky se podle syrských povstalců vložily do bojů o poslední velkou povstaleckou enklávu na území Sýrie. Do bitvy o provincii Idlib se s nimi měly vydat také pro-íránské milice. Režimní armáda Bašára Asada totiž nebyla během týdny trvající ofenzívy schopna rebely ohrozit. A to i navzdory nevybíravě vedeným náletům, během kterých bylo podle opozičních zdrojů zabito na dva a půl tisíce Syřanů včetně 159 dětí.

Ztratili s Asadovýmy vojáky trpělivost? Podle syrských povstalců se nyní do bojů v rebelující provincii Idlib přímo zapojily ruské speciální jednotky. Píše to agentura Reuters. Moskva tvrzení syrských rebelů vzápětí popřela.

Dosud uniformovaní vyslanci Kremlu stáli prý výhradně až za linií střetů a do bojů zasahovali pouze jejich letci, dělostřelci, popřípadě ostřelovači. Další rebelové pak dodávají, že se do bitvy o Idlib už zapojily také šíitské jednotky, které v (převážně sunnitské) Sýrii zformoval Írán. Až dosud se přitom Teherán v Idlibu neangažoval, což se přičítalo jeho strategickému nezájmu o dění na severu země – Írán podle řady expertů usiluje o vytvoření tzv. šíitského pásu, který začíná na jeho území a přes Irák i střed Sýrie pokračuje na jih Libanonu, tedy ke Středozemnímu moři.

Kdo kontroluje Sýrii?autor: INFO.CZ

Rusko a Írán, tedy státy, které jsou protektorem damašského prezidenta Asada, nasazením vlastních lidí tak podle všeho reagují na neschopnost syrských vojáků. Ti během ofenzívy, která trvá už přes dva měsíce, zaznamenali pouze nepatrné územní zisky. Důvod? Do Idlibu byli často i s rodinami evakuováni nejnesmiřitelnější povstalci z jiných částí Sýrie, kteří mohou ustoupit vlastně jen do Tureckem kontrolovaných oblastí země. Respektive do Turecka samotného, které ale už tak hostí tři miliony syrských běženců. A ani Ankara doma nestojí třeba o islamistické militanty, kteří tvoří nejodhodlanější jádro idlibských bojovníků.

Sama damašská armáda je navíc vyčerpána stejně jako demoralizovaná. Ostatně, podobně jako celý režim, který drží nad vodou zahraniční podpora. Mladí Syřané nechtějí za Asada válčit: množí se dezerce, sebepoškozování i úplatkářství, které má zajistit kýžený odklad nástupu do armády. Třiadvacetiletý Elie hovořil s listem The Guardian v libanonském Bejrútu, kam z hlavního syrského města utekl právě před vojenskou službou. Pokud by dokázala dát jeho rodina dohromady ekvivalent asi osmi tisíc dolarů (tedy přes 180 tisíc korun), měl by šanci se z uniformy vyplatit. Takové peníze ale nemá. „Není tu právě snadný život, ale je to mnohem lepší, než utrácet roky proléváním krve a vražděním,“ uvedl pro ostrovní deník.

Nabízí se otázka, zda mohou povstalci v Idlibu přežít. „Ozbrojená opozice zde možná nebude schopná zvítězit v otevřené bitvě, každopádně však syrské armádě způsobí velmi těžké ztráty. A ty budou možná tak vážné, že je Damašek jako cenu za vítězství prostě odmítne zaplatit,“ uvedl pro agenturu AP Sam Heller z nevládní organizace Mezinárodní krizová skupina (ICG). Otázkou nyní je, zda podobné náklady – jistě nejen materiální, ale i lidské ztráty – chtějí nést Moskva a Teherán.

Situaci navíc zásadně komplikuje angažmá Turecka, které část idlibských rebelů podporuje. Mimo jiné protitankovými střelami, které byly podle povstaleckých velitelů i zahraničních expertů pro zastavení Asadových ozbrojenců klíčové. Postaví se kremelští vojáci do cesty tureckým zbraním právě teď, kdy mezi Ankarou a Moskvou probíhají zbrojní líbánky takřka idylické? A nechá se i Teherán zatáhnout do otevřeného konfliktu s mocným tureckým sousedem? Mluvčí ankarského prezidenta Ibrahim Kalin už každopádně oznámil, že jeho země chce uspořádat schůzku výše vyjmenovaných regionálních hráčů, která se bude týkat Idlibu. Potvrzuje se tak dávno známý předpoklad, že osud zbytku syrských rebelů, místy i tvrdých islamistů napojených na síť Al-Káida, je v tureckých rukou.