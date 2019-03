Zvrat v léčbě rakoviny: Pokud pacient zemře, pojišťovna dostane peníze zpět

O revoluční dohodě pojišťoven s koncernem Novartis píše německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Zmíněná dohoda se týká léčby, která využívá k potlačení rakoviny krve vlastní imunitní systém pacienta. Tomu lékaři odeberou jeho zdravé krevní buňky, které následně, laicky řečeno, přeprogramují tak, aby po vrácení do pacientova těla samy likvidovaly zhoubný nádor.

Metoda už prošla klinickými testy a podle farmaceutické společnosti je v mnoha případech úspěšná. „Léčbou lze dosáhnout toho, že onemocnění už není prokazatelné. To dává pacientům šanci na dlouhodobé přežití,“ píše podle FAZ koncern Novartis na svých stránkách. Buněčná a genová terapie však může mít i řadu závažných vedlejších účinků, proto je vhodná zejména pro pacienty, u kterých už všechny ostatní možnosti léčby selhaly. Nová metoda s názvem „Kymriah“ tedy pro některé pacienty představuje přes všechna rizika poslední nadějí.

Problém je ale také ve vysoké ceně léčby, která se v případě jednoho pacienta pohybuje kolem 320 tisíc eur (8,2 milionu korun). Jak píše FAZ, pojišťovny stojí v tomto případě před určitým dilematem. Na jedné straně by pacienti měli dostat rychle novou léčbu, na druhé straně chtějí mít pojišťovny jistotu, že se tak nákladná procedura skutečně vyplácí a kolika pacientů by se vlastně měla týkat. Tomu zatím brání velmi malý vzorek lidí, kteří terapii „Kymriah“ zatím v Německu podstoupili. Společnost Novaratis odhaduje, že pacientů vhodných k léčbě touto metodou by mohlo být v zemi maximálně několik set ročně.

Aby přes všechny překážky mohla mít nová metoda šanci na větší rozšíření a poznatky z ní mohly také přispět k dalšímu medicínskému pokroku, uzavřel Novartis s některými pojišťovnami unikátní dohodu. Se sdružení pojišťoven GWQ zastupujícím 8 milionů Němců se dohodl na tom, že když léčený pacient během několika měsíců po aplikování terapie zemře, farmaceutická společnost část nákladů na léčbu vrátí. O jak velkou částku by se mělo jednat, ale obě strany nezveřejnily.

„Společnost Novartis a společnost GWQ považují dohodu za klíčový stavební blok pro urychlení péče o pacienty pomocí inovativních terapií,“ píše se podle FAZ ve smlouvě. Klíčem k podobným smlouvám i v budoucnu je podle obou stran definice úspěšnosti léčby a možnost „měření“ úspěchu. „Jsme přesvědčeni o tom, že tyto inovativní modely, zejména genová terapie, mají do budoucna velký potenciál k úspěšné léčby rakoviny,“ uvedl Markus Karmasin, které je v německé pobočce Novartisu zodpovědný právě za buněčnou a genovou terapii. Společnost proto podle něj jedná o podobných smlouvách, jakou uzavřela s GWQ, i s některými jinými pojišťovnami. Možnost vrácení části peněz za léčbu, která nebude úspěšná, bude však časově omezená. Maximálně po roce už musejí pojišťovny na základě získaných poznatků vyjednat s farmaceutickými firmami pevné maximální sazby.