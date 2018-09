Volby 2018

V Hradci Králové by chtěl třetí mandát získat primátor Zdeněk Fink. V novém dresu se proti němu postaví jeho náměstek, který zběhnul od TOP 09 nebo bývalý poslanec republikána Sládka.

Michal Moravec – ODS

Kandidátku ODS v Hradci Králové do voleb vede místopředseda oblastní buňky Michal Moravec. Ten se netají tím, že by chtěl dosáhnout dvojnásobného zisku, než jeho strana dosáhla v minulých volbách. „Náš cíl je vrátit ODS do vedení města,“ vytknul si jasný cíl Moravec.

Před čtyřmi lety přitom ODS získala v hradci přes šest procent hlasů a tři zastupitelská křesla. Moravec tak míří minimálně na hranici 12 procent.

Ervín Perthen – TOP 09 s podporou LES, KČ a NK

Společnou kandidátku TOP 09 a Liberálně ekologické strany povede do voleb v Hradci Králové Ervín Perthen (bez politické příslušnosti). Za své priority označil například nutnost dokončit územní plán, zefektivnění fungování MHD nebo investici do přestavby fotbalového stadionu či rekonstrukce Velkého náměstí.

Zdeněk Fink – Hradecký demokratický klub

Současný primátor poprvé úspěšně kandidoval již v roce 1998 jako nestraník za Sdružení OS, NK. Po čtyřech letech svůj mandát obhájil na kandidátce Sdružení SOS, NK – Hradecký demokratický klub. Primátorem se stal poprvé v prosinci 2010, kdy byl zvolen po 73 dnech vyjednávání o koaliční spolupráci. V posledních volbách pak jeho Hradecký demokratický klub získal více než čtvrtinu odevzdaných hlasů a Fink tak post primátora uhájil.

Kromě toho se pokoušel dostat i do vyšších politických pater. Již v roce 2000 zkoušel kandidovat do krajského zastupitelstva. Tam se ovšem probojoval až v roce 2004, svůj mandát zde ovšem neobhájil. Znovu se tak do krajského zastupitelstva vrátil až v roce 2012 na kandidátce Koalice pro Královehradecký kraj, v roce 2016 se mu pak krajský mandát již obhájit podařilo.

Monika Štayrová – ANO

Hnutí premiéra Andreje Babiše do voleb povede ekonomoka Monika Štayrová. Ta má za sebou čtyři roky v opozici, ale věří, že přesto pro město řadu věcí dokázala. Připomíná například připomínkování nevýhodného prodeje fotbalového klubu zastupiteli ANO nebo jejich upozornění na chybný projekt a zadávací řízení rekonstrukce základní umělecké školy.

Pavel Vrbický – Piráti

Pavel Vrbický se kromě politiky angažuje jako dobrovolník v charitativních projektech. Jako aktivista se snaží restartovat zájem lidí o politiku. Jako priority pro příští volební období vidí především dokončení rekonstrukce Benešovy třídy, podporu podnikání ve městě a modernizaci a oživení širšího centra.