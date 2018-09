Volby 2018

Zdeněk Kučírek – Moravské zemské hnutí

Zdeněk Kučírek vede do voleb kandidátku Moravského zemského hnutí. Na té se sešlo pouze deset lidí. Hnutí přitom bylo zaregistrováno teprve v dubnu 2018. Jeho hlavním cílem je vytvoření moravskoslezské samosprávy.

Petr Paul – SPD

Hnutí SPD vede v Jihlavě do voleb Petr Paul. Podle něj je třeba najít řešení financování opravy Horáckého zimního stadionu a vyřešit dopravní zátěž ve městě. Toho by chtěl dosáhnout především posílením MHD. Chtěl by proto v městských autobusech zavést bezplatné jízdné pro seniory, invalidy a studenty.

Vratislav Výborný – ČSSD

Současný náměstek sociálnědemokratického primátora Vratislav Výborný po osmi letech vystřídal v čele kandidátky ČSSD současného primátora Rudolfa Chloupka, který letos kandiduje až z pátého místa. V anketě ČTK označil za prioritu investice do infrastruktury od vodovodů po komunikace. K financování by podle něj mělo město v maximální možné míře využít dotace.

Pavel Vacek – Svobodní a Realisté Společně pro Jihlavu

Společnou kandidátku Svobodných a Realistů vede v Jihlavě do voleb nestraník Petr Vacek. Koalice na svých facebookových stránkách uvádí, že chtějí Jihlavu vrátit jejím obyvatelům. Pokud by ve volbách uspěli, chtěli by se zaměřit především na chodníky a silnice místo toho, aby investovalo například do případné stavby nové sportovní haly.

Karolína Koubová – Fórum Jihlava

Karolína Koubová, která do voleb vede Fórum Jihlava, vidí priority zejména v již chystané revitalizaci náměstí. Zároveň by se chtěla zaměřit na rozvoj města směrem na jih a na sociální bydlení. Zároveň je podle ní nutné vyřešit parkování ve městě. Připomíná ovšem, že je třeba ho řešit systémově v celém městě, aby se problémy nepřelévaly z ulice do ulice.

Radek Popelka – ANO

Radek Popelka vedl kandidátku hnutí ANO již v posledních komunálních volbách. Od roku 2016 je pak náměstkem primátora pro úsek správy realit a bytů ve vlastnictví města a pro úsek územního plánu města. Kromě toho za hnutí ANO kandidoval i ve volbách do Poslanecké sněmovny, ale neuspěl.

V případě svého zvolení by chtěl investovat do infrastruktury nebo již částečně připravených projektů, jakými je například revitalizace Masarykova náměstí nebo dopravní terminál.

Petr Laštovička – ODS

Lídr občanských demokratů Petr Laštovička v anketě ČTK označil za prioritu revitalizaci Masarykova náměstí, opravu Horáckého Zimního stadionu nebo stavbu nového dopravního terminálu. Kromě toho by rád podpořil dostavbu vnitřního a vnějšího městského okruhu nebo výstavbu nového parkovacího domu v širším centru města.