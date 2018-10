Volby 2018

Jaroslav Čech (KSČM) – provozní elektrikář

Daniel Michalík (Svobodní) – vodárenský technik

Marek Veselý (ODS, TOP 09, Soukromníci a nezávislí kandidáti) – ředitel stavební firmy

Marek Veselý, který vede společnou kandidátku ODS, TOP 09, Soukromníků a nezávislých kandidátů, je členem Opavského zastupitelstva. Po volbách 2014 se dostal i do městské rady, v té ovšem vydržel jen do začátku roku 2015, kdy se původní koalice na radnici rozpadla a vystřídala ji současná koalice vedená Radimem Křupalou a ČSSD.

Vidět byl i ve chvíli, kdy se jednalo o prodeji fotbalového klubu Slezská FC Opava švýcarskému investorovi. Ten sice do fotbalu ve městě slíbil investovat na 170 milionů korun, ale celé jednání provázely problémy, například když investor včas nesložili kauci ve výši 10 milionů korun.

Opozice navíc zjistila, že podnikatel, který stojí za firmou TICC, která měla do klubu investovat, figuruje v celkem 160 firmách a švýcarské orgány doporučily s ním neobchodovat. „Pro mě to je nepředstavitelná šaškárna. Co se týče investora, to byla od začátku falešná hra,“ komentoval Veselý před rokem podivný obchod.

Hana Brňáková (Piráti a Opavané) – ředitelka Anima Viva z. s.

Hana Brňáková pracuje jako ředitelka neziskové organizace Anima Viva. Ta poskytuje sociální služby, poradenství a rehabilitaci lidem se zdravotním postižením. Její organizace se zvlášť zaměřuje na osoby s chronickým duševním onemocněním.

Kromě toho prostřednictvím organizace Anima Viva zdravotně postižené i zaměstnává na chráněných pracovních místech.

Poprvé do Opavského zastupitelstva kandidovala již v roce 2010, kdy se stala zastupitelkou. Na radnici byla zapojena do komise pro občanské obřady a rovněž se zapojovala do chodu skupin, které se zabývaly sociální problematikou.

Libor Witassek (Změna pro Opavu) – podnikatel, manažer, kybernetik, předseda dozorčí rady

Do zastupitelstva Opavy byl Libor Witassek poprvé zvolen v roce 2014. Ve městě zároveň působí jako předseda dozorčí rady fotbalového klubu SFC Opava a rovněž hokejového HC Slezan Opava.

Úspěchů se dočkal i ve svém osobním životě. Je vystudovaným inženýrem v oboru technická kybernetika, který studoval na VUT v Brně, k tomu získal titul MBA na Dominican University v Chicagu. Od roku 2012 vyučuje v rámci doktorských studií na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V profesním životě se věnoval především analýze rozsáhlých ekonomických informačních systémů. Zastával navíc řadu manažerských pozic. Jeho schopnosti mu přinesli například ocenění Vynikající manažer malé firmy v soutěži Manažer roku 2012, nebo ocenění Malý delfín v soutěžích Marketér roku 2013 a 2014.

Radim Křupala (ČSSD) – primátor

Současný primátor Opavy Radim Křupala doufá, že svůj post obhájí. Do komunální politiky se pokoušel dostat již při volbách v letech 2002 a 2006. Poprvé ale uspěl až v roce 2010, v dalších komunálních volbách v roce 2014 se již stal lídrem kandidátky, ČSSD tehdy ovšem skončila v opozici.

Primátorem se stal až v prosinci 2015, kdy se mu po rozpadu původní koalice povedlo vyjednat novou koalici mezi ČSSD, Sdružením nezávislých zastupitelů, Změnou pro Opavu a KDU-ČSL.

Před svým politickým angažmá se pohyboval ve finančním sektoru, odkud přešel na pozici ředitele Senoircentra v Opavě-Kateřinkách.