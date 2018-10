Volby 2018

Čechy čeká několikaletý volební maraton. K urnám nebudou muset až v roce 2027

V říjnu 2017 si Češi zvolili nové poslance. V lednu 2018 pak vybrali na dalších pět let také prezidenta. K urnám znovu zamíří zase na podzim. Volit budou na další čtyři roky zastupitele svých obcí. Komunální volby budou navíc v některých okrscích spojené s dvoukolovými volbami do Senátu. Zde je přehled dalších voleb v následujících letech:

V roce 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu.

Nové senátory a také krajské zastupitele budou Češi volit v roce 2020.

V roce 2021 by se měly konat volby do Poslanecké sněmovny. Samozřejmě pouze za předpokladu, že se ještě před tímto datem neuskuteční předčasné volby, které by termín posunuly.

Jako každý sudý rok se i v roce 2022 budou Češi volit část senátorů. Také budou hlasovat o obecních zastupitelích.

V roce 2023 vystřídá Miloše Zemana na Hradě nový prezident.

Dalším volebním „super rokem“ bude rok 2024. Volit se budou senátoři, zastupitelé krajů a europoslanci.

Pokud do ustáleného systému nějak nezasáhnou předčasné volby, vyberou obyvatelé v roce 2025 nové poslance.

V roce 2026 se volba senátorů spojí pravděpodobně s hlasováním o obecních zastupitelích.

Pokud se v průběhu těchto následujících osmi let nebudou konat předčasné volby, které by systém ovlivnily, bude rok 2027 prvním po dlouhé době, kdy Češi nebudou muset k volebním urnám.

Komunální volby se blíží. Podrobnosti čtěte zde>>>