Volby 2018

Zdeněk Pešek – SPOZ

O lídrovi Zemanovců a jeho programu nejsou dostupné bližší informace.

Zdeněk Kettner – SPD

SPD si za lídra pro komunální volby vybrala učitele Zdeňka Kettnera. Strana v Teplicích slibuje rozšíření kamerového systému či zastropování počtu kasin na území města, MHD zdarma pro seniory nad 65 let nebo více kulturních akcí.

Radka Růžičková – ČSSD

ČSSD vede do voleb náměstkyně primátora Jaroslav Kubery (ODS) Radka Růžičková. Ta má na magistrátu na starosti školství kulturu a sport, sociální věci a zdravotnictví.,Jakub Mráček – Volba Pro! Teplice

Volba Pro! Teplice je koalicí nezávislých kandidátů Zelených, KDU-ČSL a TOP 09. Do voleb ji vede lidovec Jakub Mráček. Koalice pak tvrdí, že městu posledních 150 let chybí jasná vize, zatímco ona pro Teplice má jasnou vizi.

Cílem Volby Pro! Teplice je udělat z Teplic moderní lázeňské město. Toho by ráda dosáhla například zavedením funkce městského architekta, regulačním plánem pro historické centrum, který by podpořil jeho doplnění a zahuštění nebo zřízením analitického oddělení, které by hledalo následováníhodné příklady v jiných městech.

Zároveň by ve městě rádi zastavili hazard, zřídili komunitní centrum pro seniory nebo se pokusili vyřešit problém s bezdomovectvím tak, aby lidé z Teplic přestali odcházet.

Jaromír Kohlíček – KSČM

Za komunisty se Kuberu pokusí sesadit z postu primátora europoslanec Jaromír Kohlíček. Ten je městským zastupitelem od roku 1998. Kromě toho byl mezi lety 1998 až 2004 poslancem Poslanecké sněmovny.

Do Evropského parlamentu se poprvé dostal v roce 2004 a svůj mandát obhájil i v roce 2009. V zatím posledních volbách do Europarlamentu neuspěl, jelikož ho díky preferenčním hlasům přeskočil Miloslav Ransdorf a znovu se do něj tak vrátil jako náhradník poté, co Ransdorf na konci ledna 2016 zemřel.

V létě se Kohlíček společně s několika dalšími politiky a aktivisty zúčastnil návštěvy Ruskem anektovaného Krymu. To kritizovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí, které návštěvu označilo za nezákonnou a Kohlíčka označilo za „politika se sníženým prahem politické hygieny“, které podle ukrajinské strany Rusko hledá po celém světě, aby s jejich pomocí ospravedlnilo své zločiny.

Jaroslav Kubera – ODS

Své pozice za ODS se pokusí obhájit politický matador Jaroslav Kubera. Ten v čele Teplic stojí již od roku 1994. Kromě toho je zároveň dlouhodobým senátorem za ODS. Do horní komory parlamentu se probojoval ve druhých senátních volbách, které se v Teplicích konaly v roce 2000 a zatím nenašel nikoho, kdo by ho ve volbách porazil.

Patří zároveň ke kritikům EU a jednomu z nejhlasitějších odpůrců zákazu kouření v restauracích, sám je totiž náruživým kuřákem.

ODS ve městě pro příští volební období slibuje například výstavbu letní plovárny, stavbu nových parkovacích domů či nových cyklostezek. Občanům rovněž slibuje novou mateřskou školu nebo zmodernizovaný Dům kultury.