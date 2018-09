Volby 2018

V Mostě by primátorem chtěl zůstat Jan Paparega na nové kandidátce poté, co se nepohodl s hnutím Severočeši. Vyzve ho bývalý náměstek ministra Karel Novotný nebo lékař Jan Cee. Jejich hnutí pobuřují už svými volebními slogany.

Daniel Drtík – ODS

Občanští demokraté jdou do voleb v čele s lékařem Danielem Drtíkem, který je v současnosti radním města. Ten na webu E-Mostecko připomněl v první řadě to, že strana v posledních letech prošla celostátně i ve městě obnovou a personální obměnou.

Po volbách by se rád zaměřil na některé věci, které v Mostě fungují. ODS by třeba chtěla, aby lidé, kteří dělají ve svém okolí nepořádek nebo pravidelně ruší hlukem své okolí, přišli o svoz odpadu zdarma. Podobně by se podle strany měly řešit i úlevy na jízdném v MHD.

Jako svou nejvyšší prioritu ovšem Drtík vidí bezpečnost a čistotu. Po volbách by proto chtěl vytvořit skupinu lidí a určit odpovědnou osobu ve vedení města.

Vlastimil Balín – Občané městu, město občanům

Kandidátku hnutí Občané městu, město občanům vede do voleb bývalý senátor za KSČM Vlastimil Balín. Za hnutí se v roce 2010 pokoušel obhájit svůj senátorský mandát, ale skončil v prvním kole na posledním osmém místě.

Hnutí by chtělo ve městě co nejvíce přiblížit občanům činnost orgánů místní samosprávy a státní správy například jejich zapojením do tvorby rozpočtu participativním rozpočtem. Zároveň by rádo podpořilo sociální bydlení nebo vytvořit komunitní centrum pro mládež, které by mělo sloužit jako nástroj prevence kriminality.

Adam Komenda – Piráti a Zelení pro Most

Do čela společné kandidátky Pirátů a Zelených se postavil Pirát Adam Komenda. Student práv a politologie zároveň pracuje jako asistent Pirátského poslance Mikuláše Peksy. I přes svůj mladý věk jsou pro Komendu Piráti už druhou politickou stranou. Ještě před volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v roce 2017 byl členem KDU-ČSL, která ho původně zařadila na 11. místo své kandidátky. Své kandidatury se ovšem ještě před volbami vzdal právě kvůli přestupu k Pirátům.

V KDU-ČSL přitom svého času působil jako předseda oblastního sdružení v Mostě. Se stranou se rozešel i kvůli svému přístupu k LGBT komunitě. Hospodářské noviny na svém webu připomněly jeho pokus prosadit na jaře 2017 jeho návrh na sjezdu strany, aby se její členové v budoucnosti vyvarovali negativních nebo útočných výroků vůči LGBT komunitě.

V případě úspěchu by Piráti a Zelení chtěli zveřejňovat na webu města všechny uzavřené smlouvy a zároveň by rádi zavedli transparentní bankovní účty, díky kterým by bylo možné vést účetnictví města transparentně všude tam, kde to zákon umožňuje.

Jan Cee – Sdružení Mostečané Mostu

Sdružení Mostečané Mostu, které do voleb vede infektolog Jan Cee se v Mostu postaralo o rozruch již svou předvolební kampaní. V té slibuje „postavit vesnici pro lůzu“ s dovětkem, že vytěsní nepřizpůsobivé z města. Slogan Cee hájil v rozhovoru pro Parlamentní listy tím, že pojem lůza je podle něj oficiálně podporovaný Evropskou unií.

Eva Budošová – SPD

SPD v čele s Evou Budošovou v Mostě avizují, že budou chtít především zvýšení počtu strážníků městské policie, regulaci hazardu nebo zavedení závazného obecního referenda.

Jan Paparega – ProMOST

Současný primátor v minulých volbách kandidoval za Severočechy Most, kteří v roce 2014 volby vyhráli a získali v zastupitelstvu 18 křesel. Založením nového hnutí se chce ale vedení města spojená s podnikatelem Jiřím Zelenkou od Severočechů distancovat.

Hnutí ve volbách slibuje například zařízení 24 hodinového dohledu strážníků v nejproblémovějších lokalitách nebo rozšíření kamerového systému v sociálně vyloučených lokalitách. Zároveň by chtělo vytvořit alternativu pro správu bytového fondu v Mostě prostřednictvím společnosti Mostecká bytová a. s., která by měla podle hnutí fungovat lépe než SDB Krušnohor.