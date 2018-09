Volby 2018

Antonín Staněk z ČSSD se v létě stal ministrem kultury ve druhé vládě Andreje Babiše (ANO). Pozici primátora by po něm tak rád převzal nový lídr kandidátky sociálních demokratů Filip Žáček. Nejvyšší post na radnici by si rád přisvojil i Miroslav Žbánek za ANO. To komunální volby vyhrálo už před čtyřmi lety, tehdy se mu ovšem do cesty postavila široká koalice.

Ladislav Šnevajs – KDU-ČSL

Náměstek současného primátora z KDU-ČSL Ladislav Šnevajs vede lidovce do boje o olomoucký magistrát i v nadcházejících volbách. V anketě ČTK uvedl, že prioritou pro město by měly být dotačně připravené projekty jako je druhá a třetí etapa tramvajové trati do Slavonína, zprovoznění malé haly zimního stadionu nebo dokončení protipovodňových opatření.

Hana Vacková – Zelení

Lídryně Zelených Hana Vacková má za sebou zatím troje volby. z toho jedny do komunálního zastupitelstva, tam jako nestranička kandidovala poprvé v roce 2014 na společné kandidátce Zelených a Pirátů. O dva roky později již jako členka Zelených neuspěla při volbách do krajského zastupitelstva a v roce 2017 neúspěšně vedla kandidátku zelených ve volbách do Sněmovny.

Martin Jirotka – SPD a SPO

Společnou kandidátku SPD Tomia Okamury a Zemanovců vede do voleb člen SPD Martin Jirotka. Na stránkách koalice uvádí, že si jako hlaví bod svého zájmu vybral důstojné stáří. Jeho prioritami by tak byla výstavba nových městských bytů s pečovatelskou službou a malometrážních bytů pro seniory, MHD a městské kulturní instituce pro seniory zdarma nebo více zeleně a laviček ve městě.

Jiří Zima – KSČM

Lídr Komunistů vidí prioritu pro následující volební období v dokončení tramvajových tratí. Kromě toho by rád začal s budováním nájemních startovacích bytů pro mladé lidi a sociálních bytů a komunitního bydlení pro seniory a sociálně potřebné.

Aleš Jakubec – TOP 09 a nezávislí

Lídr TOP 09 Aleš Jakubec je členem zastupitelstva již od roku 2010. V letech 2010 až 2014 byl radním města a od roku 2014 je dokonce náměstkem primátora. Podobně jako další uchazeči o pozici primátora určil jako hlavní prioritu dobudování tramvajových kolejí nebo rekonstrukci zimního stadionu.

Kromě toho by rád rozšířil síť cyklostezek. Na desítky z nich má podle něj město připravené investiční záměry. Jako prioritní pak vidí stezku do Chomoutova a Topolan.

Jan Nykl – Naše krásná Olomouc

Kandidátku Naše krásná Olomouc sestavila ODA v čele se svým členem Janem Nyklem. Mezi své priority řadí například přizvání odborníků k plánování rozvoje dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Kromě toho by rád zajistil lepší zapojení seniorů do života města tak, aby se u nich předešlo například pocitům osamocení nebo nepotřebnosti.

Bohuslav Coufal – Svobodní, Soukromníci a Volba OK

Společnou kandidátku tří stran vede do voleb člen Strany soukromníků Bohuslav Coufal. V článku na serveru Olomouc.cz uvedl, že by rád se svými kolegy na kandidátce zlepšil prostředí pro drobné podnikatele ve městě nebo zvýšil podporu pro dětský sport.

Miroslav Žbánek – ANO

Miroslav Žbánek v minulých volbách kandidoval z druhého místa kandidátky ANO, kdy se stal zastupitelem. Hnutí ANO v Olomouci vyhrálo volby už před čtyřmi lety, město ovšem neovládlo. Druhé ČSSD se totiž podařilo sestavit širokou koalici společně s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Pokud by se tentokrát ANO dostalo do rady města a případně získalo i primátorský post, chtěl by se Žbánek zaměřit na dokončení výstavby a rekonstrukcí tramvajových tratí. Podobně jako TOP 09 by se chtěl zasadit i o propojení města sítí cyklostezek. Kromě toho by chtěl změnit starý zimní stadion na moderní víceúčelovou halu, k čemuž získal i podporu premiéra Andreje Babiše.