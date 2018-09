Volby 2018

V roce 2018 se uskuteční volby do třetiny Senátu. K volebním urnám vyrazí 5. a 6. října 2018 lidé ve 27 volebních obvodech. V kterých regionech budou vybírat nové senátory? Zjistíte v našem přehledu.

V Horní komoře parlamentu zasedá celkem 81 senátorů. Jejich mandát trvá šest let. Není to ale tak, že by se celý Senát volil jednou za tuto dobu. Volby se konají vždy každé dva roky a vybírá se v nich třetina nových senátorů.

Jak zjistit svůj volební obvod

První volby do Senátu se konaly v roce 1996. Třetina senátorů byla tehdy zvolena na dva roky, druhá třetina na čtyři roky a třetí třetina senátorů na plný šestiletý mandát. V roce 1998 se poprvé volila už pouze třetina zákonodárců, a to na šest let.

Volební obvody se můžou časem měnit, není tedy dobré spoléhat na jistotu, ale radši zkontrolovat, pod který okrsek vaše obec spadá. Ověření je možné také na stránkách Senátu.

Přehled volebních obvodů, kde se letos v říjnu bude volit do Senátu:

Volební obvod č. 2, Sídlo: Sokolov

celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Teplá, Mnichov, Prameny, Mariánské Lázně, Vlkovice, Ovesné Kladruby, jižní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na severu obcemi Toužim, Otročín

Volební obvod č. 5, Sídlo: Chomutov

celý okres Chomutov

Volební obvod č. 8, Sídlo: Rokycany

celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Olešná, severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, Kyšice

Volební obvod č. 11, Sídlo: Domažlice

celý okres Domažlice, část okresu Klatovy, ohraničená na severu obcemi Chudenice, Dolany, Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Číhaň, Kolinec, Hrádek, Budětice, Rabí, Hejná

Volební obvod č. 14, Sídlo: České Budějovice

východní část okresu České Budějovice, ohraničená na západě obcemi Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Žimutice, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Vlkov, Hosín, Hrdějovice, České Budějovice, Srubec, Ledenice, Borovany, Petříkov, západní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na východě obcemi Cep, Majdalena, Třeboň, Lužnice, Klec

Volební obvod č. 17, Sídlo: Praha 12

zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka

Volební obvod č. 20, Sídlo: Praha 4

zahrnuje území městské části Praha 4, s výjimkou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka

Volební obvod č. 23, Sídlo: Praha 8

zahrnuje území městských částí Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18

Volební obvod č. 26, Sídlo: Praha 2

zahrnuje území městské části Praha 2, s výjimkou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad. Dále zahrnuje území městské části Praha 3, část území městské části Praha 10, tvořené částí k. ú. Vinohrady ležící na území městské části Praha 10, a část území městské části Praha 9, tvořenou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a částí k. ú. Malešice, ležící na území městské části Praha 9

Infografika dne: senátní volbyautor: INFO.CZ

Volební obvod č. 29, Sídlo: Litoměřice

část okresu Litoměřice, ohraničená na západě obcemi Libochovany, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem, Vchynice, Jenčice, Třebenice, Vlastislav, severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Vraný, Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice, Tuřany, Studeněves, Slaný, Žižice, Velvary, Uhy

Volební obvod č. 32, Sídlo: Teplice

celý okres Teplice

Volební obvod č. 35, Sídlo: Jablonec nad Nisou

celý okres Jablonec nad Nisou, část okresu Semily, ohraničená na západě obcemi Záhoří, Chuchelna, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami

Volební obvod č. 38, Sídlo: Mladá Boleslav

celý okres Mladá Boleslav, západní část okresu Semily, ohraničená na východě obcemi Mírová pod Kozákovem, Karlovice, Hrubá Skála, Ktová

Volební obvod č. 41, Sídlo: Benešov

část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Křečovice, Maršovice, Bystřice, Popovice, Postupice, Chotýšany, Struhařov, Třebešice, Litichovice, Divišov, Český Šternberk a obcí Divišov, tvořenou částí obce Zdebuzeves, na východě obcemi Chocerady, Vodslivy, Choratice, Xaverov, Drahňovice, část okresu Praha-západ, tvořená obcemi Průhonice a Jesenice, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu obcemi Šestajovice, Jirny, Horoušany

Volební obvod č. 44, Sídlo: Chrudim

část okresu Chrudim, ohraničená na východě obcemi Čankovice, Hrochův Týnec, Přestavlky, Zájezdec, Řestoky, Zaječice, Horka, Vrbatův Kostelec, Leštinka, Prosetín, Raná, Pokřikov, Vojtěchov, Kladno, Dědová, Kameničky, jihovýchodní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená obcemi Jeřišno, Víska, Maleč, Chotěboř, Čachotín, Horní Krupá, Knyk, Havlíčkův Brod, Hurtova Lhota, Okrouhlička, Kochánov, Úhořilka, Úsobí, Skorkov

Volební obvod č. 47, Sídlo: Náchod

část okresu Náchod, ohraničená na severu obcemi Heřmánkovice, Hejtmánkovice, Křinice, Police nad Metují, Žďár, Česká Metuje, severní část okresu Hradec Králové, ohraničená na jihu obcemi Hněvčeves, Benátky, Hořiněves, Sendražice, Lochenice, Skalice, Černilov, Divec, Blešno, Běleč nad Orlicí

Volební obvod č. 50, Sídlo: Svitavy

část okresu Svitavy, ohraničená na severozápadě obcemi Bohuňovice, Sedliště, Litomyšl, východní část okresu Chrudim, ohraničená na západě obcemi Chroustovice, Rosice, Chrast, Skuteč, Předhradí, Krouna, západní část okresu Ústí nad Orlicí, tvořená obcemi Stradouň, Vinary, Řepníky, Leština, Nové Hrady

Volební obvod č. 53, Sídlo: Třebíč

celý okres Třebíč

Volební obvod č. 56, Sídlo: Břeclav

celý okres Břeclav, jižní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcemi Cvrčovice, Pohořelice, Přibice, Vranovice, na západě obcí Vlasatice

Volební obvod č. 59, Sídlo: Brno-město

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bosonohy

Volební obvod č. 62, Sídlo: Prostějov

celý okres Prostějov, západní část okresu Přerov, ohraničená na východě obcemi Brodek u Přerova, Rokytnice, Troubky

Volební obvod č. 65, Sídlo: Šumperk

část okresu Šumperk, ohraničená na jihu obcemi Kamenná, Rohle, Lesnice, Postřelmov, Rovensko, Svébohov, Jedlí, Štíty a celý okres Jeseník

Volební obvod č. 68, Sídlo: Opava

část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Opava, Slavkov, Štáblovice, Mikolajice, Melč, Moravice, Radkov, Vítkov, na východě obcemi Píšť, Závada, Bohuslavice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku

Volební obvod č. 71, Sídlo: Ostrava-město

část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad Odrou

Volební obvod č. 74, Sídlo: Karviná

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov

Volební obvod č. 77, Sídlo: Vsetín

část okresu Vsetín, ohraničená na jihu obcemi Kateřinice, Ratiboř, Lhota u Vsetína, Ústí, Hovězí, Zděchov, Francova Lhota

Volební obvod č. 80, Sídlo: Zlín

jižní část okresu Zlín, ohraničená na severu obcemi Tlumačov, Otrokovice, Tečovice, Oldřichovice, Karlovice, Lhota, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Provodov, Horní Lhota, Slopné, Loučka, Haluzice, Vlachovice, Brumov-Bylnice, severní část okresu Uherské Hradiště, ohraničená na jihu obcemi Lopeník, Bánov, Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice, Nedachlebice, Bílovice, Topolná, Babice, Sušice, Traplice, Jankovice