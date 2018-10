Volby 2018

Jak se bude vám osobně ve volbách rozhodovat, když se zabýváte tím, že ověřujete výroky kandidátů?

Mě vzhledem k mému bydlišti čekají volby jak komunální, tak senátní. Na druhou stranu v komunálních volbách jsme jako Demagog.cz ověřovali Prahu, Brno a Ostravu, takže to se mě nedotkne.

Já se ve svém městě rozhoduji podle toho, jak průběžně sleduji aktivitu jednotlivých zastupitelů. Předpokládám, že tak činí i ostatní voliči.

Na druhou stranu zvláště u velkých měst je to složité, takže věřím, že naše analýzy pomáhají jejich obyvatelům v rozhodování.

Co se týče senátních voleb, tak tam budeme monitorovat výroky až mezi prvním a druhým kolem.

Jak vybíráte, na které debaty se zaměříte? Proč jste ověřovali „jen“ Prahu, Brno a Ostravu?

Je to především z kapacitních důvodů. My bychom samozřejmě rádi ověřovali co nejvíce. Chtěli jsme pokrýt i senátní diskuse. Ale vzhledem k tomu, že tři velké komunální debaty byly opravdu jedny z nejrozsáhlejších, co jsme kdy ověřovali, tak to nebylo možné. V Praze a Brně se jednalo o více jak sto výroků, v Ostravě osmdesát šest.

Hlavní analytička projektu Demagog.cz Ivana Procházkováautor: Demagog.cz

Vnímáte z debat, které jste ověřovali, nějaký obecný výsledek? Hlídají se politici více než dříve?

Obecně můžu říct, že nás politici asi o něco více sledují než v minulých komunálních volbách. Tento dojem jsem získala z toho, že se nám letos často ozývali ještě po vydání analýzy a snažili se modifikovat hodnocení, které jsme jim udělili.

Můžu a nemusím se domnívat, že s tím souvisí i to, že často padaly výroky, kdy vyzdvihovali některé své konkrétní úspěchy na radnici, o kterých měli své vlastní informace, protože šlo o jejich přičinění. Ale mohlo k tomu směřovat i to, že někteří moderátoři se ptali přímo na to, co kandidáti hodnotí pozitivně za uplynulé období.

Nemyslím si, že sledujeme trend zvyšujícího se počtu zavádějících nebo nepravdivých výroků. Co nás ale možná překvapilo, byl ne úplně dobrý výsledek Petra Stuchlíka za ANO v poslední debatě v Praze, který byl, řekněme, nad běžnou křivku pravdivostní hodnoty.

Jak si to vysvětlujete? Je to tak, že lhal, nebo nevěděl?

Těžko říct. My se k tomu zpravidla nijak takto nestavíme, protože nevíme, jaké pohnutky vedly k tomu, že řečník řekl výrok právě tak, jak tomu bylo. Často je to tak, že kdyby použil o něco jiné slovo, tak by mohl ten výrok být pravdivý.

Podle mé osobní spekulace to může být tím, že Petr Stuchlík není protřelý řečník formátu politických debat. Naproti tomu třeba Marta Semelová nebo Jiří Pospíšil už si prošli desítkami takových debat. Umí tak lépe vyjadřovat informace, které mají v hlavě. Může to být tímto, ale nemusí.

Myslím si, že to nebude tím, že by Petr Stuchlík měl nedostatečnou přípravu. Ale když se podíváme na jeho výroky, tak společným prvkem bylo to, že zpravidla nadhodnotil úspěch na radnici, nebo se naopak snažil zprostit něčeho, co se nepodařilo. A dotáhl to příliš daleko.

Debata kandidátů na pražského primátora Analytici Demagog.cz ověřili debatu 11 pražských kandidátů na post primátora hlavního města Prahy. Zaznělo 106 výroků v tématech týkajících se dopravy, městských bytů nebo třeba obchodu s lidskou nouzí. Nejvíce faktických výroků řekla komunistka Marta Semelová. Nepravdivé informace nejčastěji zazněly od Petra Stuchlíka (ANO).

Překvapil vás naopak někdo pozitivně?

Není asi nikdo, kdo by mě takto překvapil, protože my k politikům nepřistupujeme s tím, že někteří plodí více nepravdivých nebo zavádějících údajů. Mám samozřejmě vždy radost, když se politici vyvarují alarmujících výroků.

Říkala jste, že se vám politici následně ozývají a snaží se vyargumentovat svá vyjádření. Berete to v potaz?

My jsme vždy rádi, když nám někdo k výroku, který je námi seznán jako neověřitelný, protože k němu nejsou veřejně dostupné zdroje, tak zdroje dodá. Pak není problém výrok ověřit.

Na druhou stranu pokud nám politici dodají myšlenkové pochody, které je k výroku vedly a které si myslí, že jejich jinak nepravdivý výrok legitimizují, tak to v potaz brát nemůžeme. My vycházíme z toho, co slyší divák. Hodnotíme, co bylo vyřčeno, a ne, co tím řečník mohl myslet.

Vaše metodologie je taková, že ověřujete všechny výroky, které mají faktický základ?

Ano, ověřujeme všechny faktické výroky v debatě. I když už třeba předem víme, že se ke zdrojům nebudeme moci dostat. I tak vyjádření spadne do metodologie a snažíme se k němu zjistit co nejvíce informací. Může pak skončit jako neověřitelné. V zásadě všude, kde je vyjádřen nějaký fakt, tak ho ověříme.

Nevede to k tomu, že jsou politici opatrnější a uvádí raději méně konkrétních výroků, abyste je nemohli „nachytat“?

Já se to snažím osobně dlouhodobě sledovat, protože mě to zajímá. Nemůžu zatím říct, že bych si všimla politiků, kteří záměrně staví slovní projev tak, aby se vyhnuli konkrétní tvrzením.

Je možné – a stává se to, že když používají nějaké číselné údaje, tak k nim připojují relativizující pojem jako „myslím si“ nebo „je to přibližně“, „podle mých zpráv“. Pokud je to takto zrelativizované, tak pro nás není problém pracovat s nějakou přiměřenou odchylkou.

Na druhou stranu jsme si všimli u několika řečníků – a řešili jsme to hodně v projevech prezidenta Miloše Zemana – že výrok může být postaven i tak „zaslechl jsem někde“, „někdo mi řekl“ nebo „četl jsem nedávno v novinách“. V tom případě bychom technicky měli ověřovat jestli výrok byl někde v novinách, jestli se někde vyskytl. A to je pro nás problém. Posluchači ten výrok zní stejně, jako kdyby byl podán jako faktický. Na druhou stranu u nás se dostane do úplně jiné kategorie.

Podle vás osobně je to záměrný krok, možná dokonce komunikační faul?

Přijde mi to jako problém, pokud je to vzorec řečníka. Pokud takto systematicky prezentuje informace. Pokud to někdo udělá jednou u informace, kterou si není jistý, tak dobře, ale pokud je to vzorec, v rámci kterého se zbavuje řečník odpovědnosti a deleguje ji na bezejmenné noviny nebo zdroj z Německa, tak to problém je. Mělo by se to řešit. Ale nevím, jestli v rámci našeho projektu nebo dalších iniciativ, které monitorují argumentační fauly.

Máte možnost sledovat zpětnou vazbu od voličů, zda se rozhodují i podle vašich analýz?

Monitoring je samozřejmě obtížný. Fungujeme převážně on-line. Nemáme tak moc možností, jak monitorovat vliv naší aktivity na naše čtenáře. Alespoň částečným optimismem mě naplňuje aktivita na sociálních sítích, ta s každými volbami stoupá. A to jak ze strany lidí, kteří nás chválí, tak těch, kteří to kriticky rozporují, vyjadřují se k tomu a snaží se prezentovat jejich náhled na věc. S těmi komunikujeme. Jsem za to ráda, protože je vidět, že se neuzavíráme v bublině, ale vzbuzujeme i kritické myšlení.