Volby 2018

Na konci srpna stále ještě není možné předpovídat výsledky podzimních voleb. Dosavadní odhady expertů ale zní tak, že by dobrého výsledku mohlo dosáhnout hnutí ANO a ODS. Otázkou je, jak se povede TOP 09 nebo Pirátům. Do dění může zasáhnout i Jan Čižinský, který nasbíral se svou kandidátkou Praha sobě dostatečný počet podpisů občanů nutných pro kandidaturu.

„Klíčová otázka zní, jak dopadnou tři hlavní politické strany, které jsou v Praze dlouhodobě etablované. Řadím mezi ně hnutí ANO, ODS a TOP 09. ČSSD už mezi ně v metropoli nepočítám. Nedomnívám se, že její zisk bude zásadní. Nebude hrát první housle,“ říká politolog Ladislav Cabada.

„Struktura těchto tří stran ukáže, jak by mohla koalice vypadat: například ODS, TOP 09 plus někdo další, nebo ANO a někdo další, což je otázka kdo. Nebo by se mohlo jednat o širokou koalici stran proti ANO. Ani to v Praze nevylučuji,“ říká pro INFO.CZ.

Od lídrů kandidátek už pomalu zaznívá, s kým si spolupráci dokáží představit. Spekuluje se například o spolupráci ANO s ODS. „Nemyslím si, že nějaké dohody už existují,“ tvrdí Cabada. Faktem ale je, že zatímco na celostátní úrovni se proti sobě partaje ostře vymezují (ODS nechtěla jít do společné vlády s ANO), na rovině Prahy jsou si blíže.

Občanští demokraté sice oblepili Prahu s citátem „Bolševická vládo, Praha není stádo“, ale ani lídr kandidátky Bohuslav Svoboda koalici přímo nevylučuje.

„My z principiálních důvodů nebudeme nikdy spolupracovat s komunisty. Prostě pro to, že to je strana, která se nedistancovala od toho, co dělala komunistická strana v letech 1948 až 1989. Nebudeme také spolupracovat s extrémistickými stranami. Vše ostatní je o tom, jestli dokážete vytvořit průnik programů a s jakými jednáte lidmi. Obecně platí, že budeme jednat se všemi stranami, které v sobě mají princip demokratického vzniku,“ uvedl před časem v rozhovoru pro INFO.CZ.

To TOP 09, STAN a lidovci, kteří jdou v Praze do voleb společně, se ke koalici s ANO staví odtažitěji. Alespoň jednička za STAN Hana Marvanová.

„Já ANO vůbec nevěřím. Vidím realitu. Není schopno řídit město. Ani na celostátní úrovni nedělá to, co slibovalo. Teď vytáhlo nového kandidáta na primátora. Já ho neznám, ale vím, jak to funguje dnes na radnici. Není důležité, kdo tam za ANO je, ale kdo je řídí z pozadí. A pražské ANO řídí pan Faltýnek s panem Hlínou. To je právník, který dnes má zakázky u Dopravního podniku a je u všech důležitých rozhodnutí. Takto já si nepředstavuji transparentní řízení města, takže vylučuji, že bychom chtěli být součástí toho, že v Praze budou tahat za nitky nějací lidé napojení na Agrofert. To je nepřijatelné. Zatím ANO v Praze nepředvedlo, že by to umělo jinak,“ uvedla politička v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ.

Podobně ostře se proti spolupráci s ANO vymezuje i Jan Čižinský, který stojí v čele občanské kandidátky Praha sobě.

Piráti budou vycházet ze speciální povolební strategie. Ve volbách do sněmovny v ní vylučovali podporu vlády s extrémisty, konkrétně jmenovali SPD a KSČM. „To bude zachováno i ve strategii pro komunální volby,“ řekl před časem v rozhovoru pro INFO.CZ lídr pirátské kandidátky Zdeněk Hřib. Problematická by pro ně měla být i rada, v níž by zasedly odsouzené nebo trestně stíhané osoby. Odmítnout by chtěli i kumulaci funkcí.

Nejasnosti ovšem mohou nastat i ze strany hnutí ANO. A to i proto, že se jen pár dní před odevzdáním kandidátek změnil její lídr. Zároveň bylo několik jmen z nižších pozic vyškrtnuto. A to se může promítnout i do sestavování koalice.

„ANO dobře ví, že má-li dále fungovat na pražské úrovni, tak bude potřebovat koaliční kandidáty. Bude velmi zajímavé sledovat, nakolik bude v tomto nová pražská kandidátka jednotná. Je také otázka, na kolik byl klub jednotný doteď. Až na drobné výjimky hlasoval jednotně. Na druhé straně se tam vyskytovali lidé, kteří se v určitých otázkách chovali individuálně,“ tvrdí Cabada.

Ten zmiňuje ještě jeden důležitý aspekt komunální politiky. Figurují v ní i další hráči.

„Praha je velmi zvláštní svět. Tady i v některých dalších městech minimálně část politiků, které kandidují za ANO, pochází z jiné politické strany. Vazby tedy mohou být i dlouhodobě budované. V Praze je specifický fenomén politických podnikatelů, kteří pendlují mezi stranami nebo si jich pokrývají více najednou. Například Tomáš Hrdlička nebo Ivo Rittig,“ dodává politolog.