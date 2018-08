Volby 2018

Andrej Babiš jen pár dní před odevzdáním kandidátek do komunálních voleb zasáhl do složení kandidátů na pražský magistrát. Dosavadního lídra Patrika Nachera posunul na druhé místo za ne příliš známého milionáře Petra Stuchlíka. Z listiny ještě vyškrtal několik dalších lidí zastoupených nyní ve vedení Prahy. Pozorovatelům politiky přitom nemůže ujít, že něco podobného už Babišovo hnutí zažilo v posledních volbách před čtyřmi lety. Otázkou je, zda se bude opakovat i povolební vývoj: těžké skládání koalice, spory na magistrátu a odchod primátorky se slovy, že ji obklopuje tým neschopných lidí.

„Samozřejmě lze čekat rozbroje. Minimálně čtyři lidé byli z kandidátky vyškrtnuti, nebo na ní upozaděni. Naopak nahoru byli dosazeni lidé, kteří neměli s hnutím ANO nic moc společného, čili jde o takový outsourcing kandidátů,“ míní politolog Ladislav Cabada.

Ještě před několika týdny se zdálo, že ANO v metropoli povede do podzimních voleb pražský zastupitel a poslanec Patrik Nacher. Zvítězil v primárkách pražské organizace. Vypadalo to, že má podporu šéfa místní organizace Jana Říčaře. Poslanec mluvil o tom, že mu gratuloval i Andrej Babiš.

V květnovém rozhovoru pro INFO.CZ ale působil zároveň dojmem, že ví, že o jeho osudu ještě není úplně rozhodnuto. „Samozřejmě je rozhodnutí na něm (myšleno Andrej Babiš – pozn.red.), nikomu do toho mluvit nebudu, nebudu v této chvíli za sebe lobbovat. Nechci to postavit už od začátku na tom, že mám být někomu za něco vděčný a prostor kolem sebe od začátku limitovat. Já jsem vyhrál v primárkách a respektuji, že stanovy umožňují jakýkoliv zásah, který já budu případně respektovat,“ tvrdil Nacher.

Zásah shora

V červenci pak tento zásah, na který má předseda partaje podle stanov ANO právo, opravdu přišel. Proč přesně vyměnil poslance za „manažera“ Stuchlíka, Babiš nikdy pořádně nevysvětlil. Novou jedničku kandidátky prý neznal. Někdo mu ho doporučil. Kdo to byl, už ale prý neví.

Komplikace s výběrem kandidáta na pražského primátora mělo ANO už v posledních komunálních volbách před čtyřmi lety. Nejprve jím měl být bývalý primátor Jan Kasl, pak podnikatelka Martina Schopperová. Až na třetí pokus se postavila do čela kandidátky Adriana Krnáčová.

Ta sice původně svůj post letos obhajovat chtěla, nakonec ale na jaře řekla, že do komunálních voleb nepůjde. A pražským členům ANO poslala rozzlobený dopis. Pro ilustraci krátký úryvek: „Nemám ráda lidi, kteří tvrdí, že pracují, přitom se jen bez názoru vezou, a to bez jakéhokoliv výsledku. Těch je v politice, zejména té pražské, hodně“.

Podobný scénář by se přitom mohl opakovat. Z pražské kandidátky byli také vyškrtnuti náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, radní Karel Grabein Procházka, šéf pražských zastupitelů ANO Michal Hašek a exposlanec Matěj Fichtner.

„Jednoznačně se potvrzuje, že není úplně šťastné, když dáte předsedovi strany možnost vetovat jakéhokoliv kandidáta v jakémkoliv typu voleb. To činí politiku nedůvěryhodnou a na komunální úrovni ještě více. Kandidáti by měli být spojeni s obyvateli obce,“ tvrdí Cabada.

„To, že politik, který kandiduje, si úplně nemůže vybírat spolupracovníky na kandidátce, je běžné i u dalších politických stran. Pokud se kandidátky sestavují demokraticky, tak je sestavují členové strany hlasováním,“ míní politolog Jan Bureš. Dodává ale, že ve standardní politické straně má lídr kandidátky větší slovo a může říct, kdo by měli být jeho spolupracovníci. „To je u ANO trochu potlačené,“ dodává Bureš.

Spor už při skládání koalice?

Pro další vývoj nyní bude klíčové, jaké vztahy budou panovat mezi lidmi, kteří chtějí za ANO vést Prahu. „Patrik Nacher na jedné straně loajálně říká, jak to vše akceptuje. V rozhovorech s ním ale vidíme, že není se situací spokojený, že se sám domnívá, že to tak není dobře, že disponoval většími zkušenostmi a potenciálem být lídrem,“ myslí si Cabada.

Nacher podle něj naznačuje, že je sám zvědav na to, co Petr Stuchlík předvede. O ideální formě spolupráce mezi jedničkou kandidátky a lidmi za ním tedy moc mluvit nelze. „Dá se čekat, že to může způsobovat poměrně velké množství problémů,“ dodává Cabada.

V praxi se to může ukázat hned po volbách. I pokud v nich bude ANO úspěšně, tak bude nucené najít koaliční partnery. A už na tom by se nemusel klub shodnout.

„ANO dobře ví, že má-li dále fungovat na pražské úrovni, tak bude potřebovat koaliční kandidáty. Bude velmi zajímavé sledovat, nakolik bude v tomto nová pražská kandidátka jednotná. Je také otázka, na kolik byl klub jednotný doteď. Až na drobné výjimky hlasoval jednotně. Na druhé straně se tam vyskytovali lidé, kteří se v určitých otázkách chovali individuálně,“ popisuje politolog s tím, že i v případě změn na kandidátce se spekuluje o tom, do jaké míry za to může, jak se nakonec „upozadění“ lidé chovali v přístupu k firmám spravovaným městem.