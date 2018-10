Volby 2018

Přestože patří hnutí ANO mezi vítěze víkendových voleb, podle politologa Daniela Kunštáta nelze v žádném případě hovořit o nějak oslnivém výsledku. „Babišovo hnutí ANO dost možná narazilo na své politické a voličské meze růstu. Nepředpokládám totiž, že by společenské, ekonomické a politické klima někdy mohlo být pro nějaký budoucí fenomenální volební úspěch ANO ještě příznivější, než je tomu dnes,“ myslí si Kunštát. A to Babišova formace investovala do kampaně obrovské, v porovnání se všemi soupeři nesouměřitelné finanční prostředky, což podle politologa hraničí s narušením rovnosti politické soutěže.