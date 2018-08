ANO řídí Prahu po bolševicku, dělá z lidí stádo. Krnáčová jen plnila úkoly, říká Svoboda

Úkol, který je potřeba dokončit. Tak vidí svůj návrat do čela kandidátky ODS pro komunální volby v Praze poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda. Jde mu prý o napravení chyb z minulosti, za kterými stála i jeho strana. Současné vedení Prahy se podle Svobody chová komunisticky a s lidmi zachází jako se stádem. Je to prý i proto, že komunistická je i samotná vláda a vedení Prahy jen plnilo úkoly od špiček hnutí ANO. Svoboda mluví o nutnosti stavět v centru, je přitom podle něj potřeba najít novou Pařížskou ulici. O tunelu Blanka mluví jako o fanstastické věci a chce budovat další. Jaký je rozdíl mezi trestním stíháním Bohuslava Svobody a Andreje Babiše? Vzdá se Svoboda poslaneckého mandátu, pokud ve volbách uspěje? A s kým by pak vlastně mohl vládnout? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.