Volby 2018

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v obsáhlém rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje, proč by pro jeho stranu bylo po případném úspěchu v pražských komunálních volbách problematické vstoupit do koalice s lídrem uskupení Praha Sobě Janem Čižinským, anebo s lídrem aliance složené z TOP 09, lidovců a Starostů Jiřím Pospíšilem. „My můžeme jen těžko kritizovat kumulaci funkcí a zároveň akceptovat, že budeme v koalici s někým, kdo bude mít tři politické funkce. To nicméně neznamená, že nejsme velmi otevřeni k rozličným koalicím,“ vysvětluje Bartoš v rozhovoru, který není zdaleka jen o blížících se komunálních volbách, ale také o tématech, která hýbou centrální politikou. Mimo jiné vysvětluje pozici Pirátů ke zdanění církevních restitucí nebo k digitalizaci státu.

Z některých mediálních výstupů se to jeví tak, že nechcete v Praze s nikým vládnout. Přitom nelze vyloučit, že v české metropoli komunální volby vyhrajete. To vypadá, jako byste se předem zbavovali zodpovědnosti…



Otázku jsem předpokládal. Je to ale trochu jinak. Zmatek způsobil server Novinky, který dal do titulku, s kým vším nepůjdeme do koalice, aniž by reflektoval, co skutečně Zdeněk Hřib řekl. Vyznělo to pak tak, že prakticky s nikým. Volalo mi posléze spoustu lidí, našich voličů a podporovatelů. Přitom je to vcelku jednoduché. Česká politika trpí mimo jiné nešvarem, který spočívá v tom, že prý nebývá zvykem, aby měly koaliční strany vzájemné personální podmínky.

My si naopak myslíme, že je setsakramentsky důležité, pokud chceme mít kvalitní vládu nebo radu, aby jejich součástí nebyli lidé, jako je třeba Březina nebo Dolínek. Zdeněk Hřib sice jmenoval v rozhovoru pana Čižinského nebo Pospíšila, ale z toho důvodu, že by v případě zvolení seděli na více židlích. Pan Čižinský je v tuto chvíli poslanec, zastupitel na magistrátu a ještě starosta na Praze 7, Pospíšil je europoslanec.



Takže vám mimo jiné vadí kumulace funkcí?



Jistě. Máme podmínky, které se týkají konkrétních osob, ale také obecných principů. A náš pražský lídr Zdeněk Hřib hovořil mimo jiné o tom, že bude skutečně záležet na tom, jak ti konkrétní lidé budou reálně v politice fungovat. A my můžeme jen těžko kritizovat kumulaci funkcí a zároveň akceptovat, že budeme v koalici s někým, kdo bude mít tři politické funkce. To nicméně neznamená, že nejsme velmi otevřeni k rozličným koalicím.



Zároveň musím zdůraznit, že některé strany dopředu vylučujeme. Týká se to KSČM nebo SPD. Pokud jde o ostatní, máme kompetenční požadavky, odmítáme kumulaci funkcí, chceme také bezúhonnost. Ti lidé budou mít na starosti jistou agendu a je potřeba, aby se jí naplno věnovali. Faktem ale je, že pokud požadujeme, aby nikdo z lidí nebyl spojován s korupčními kauzami, v Praze by nám to terén dost vymydlilo.



Pokud se podívám třeba na kandidátku TOP 09, STAN a KDU-ČSL, jejíž lídrem je zároveň europoslanec, tak je tam logicky problém. Anebo pan Svoboda, lídr ODS. Sice nebyl Poslaneckou sněmovnou vydán k trestnímu stíhání, de facto je na tom ale podobně jako premiér Andrej Babiš. Rozumíte, ODS tady vykládá, že nemůžeme mít trestně stíhaného premiéra, pak za ně ale jako lídr kandiduje politik, který na tom není o moc lépe, jenom ho Sněmovna nevydala.

Tím nechci Babiše a Svobodu srovnávat. Ale pokud zkrátka tradiční strany tvrdí, že se očišťují od politiky, kterou dělaly třicet let, měly by to dokázat i v tom, koho vysílají do voleb, anebo být konzistentní ve svých postulátech.



Před sněmovními volbami jste zveřejnili dokument týkající se povolební strategie. Voliči tak měli jasno, jak budete postupovat. Jaká je v tomto ohledu situace nyní?



Povolební strategie se v jednotlivých městech nyní schvalují. Buď místními, anebo krajskými sdruženími. Je to materiál pro voliče, aby opět věděli, co mohou čekat. Jsme připraveni odpovědnost za radnice přijmout, nechceme a nemůže to ale dělat s lidmi, kteří to doposud patlali. Povolební strategie jsou ale hlavně naším štítem směrem k případným koaličním stranám. Všichni vědí, co od nás mohou čekat, až budou zveřejněny výsledky.



Přitom všichni moc dobře víme, že se mnohde začnou hned po volbách kout pikle, budou se konat tajné schůzky, bude se politikařit. Toto my prostě neděláme. A pokud se někde Piráti ocitnou mimo tyto dohody, nejspíš by to tak dopadlo i bez povolebních strategií. Někde se prostě staré známé struktury domluví ještě večer na kávě. Což předpokládám, že se třeba může stát v případě ANO a ODS v Praze, i když si jdou oficiálně po krku.



Když už o tom mluvíte: Co když se ODS pokusí případného vítěze voleb, tedy hnutí ANO, obejít? Jak se zachováte?



Myslím, že hnutí ANO nemá v Praze šanci vyhrát. Jedním z důvodů je performance, kterou tady po čtyři roky předváděla Adriana Krnáčová, dalším způsob kampaně, se kterým jde ANO do voleb. Nicméně uvidíme, jak to dopadne, kontury našeho postupu jsou ale jasné. Pokud hájíme jisté principy, a mezi ně patří také to, že odmítáme kumulaci funkcí, míč bude případně opravdu na straně těch, kteří ty funkce kumulují. Požadavek kvalitního výkonu mandátu je pro nás jasná priorita.

Pojďme k centrální politice. Když vznikala vláda, koaliční lídři tvrdili, že trable s neobsazeným postem ministra zahraničí vyřeší v řádu týdnů. Prázdniny skončily, ministra zahraničí pořád nemáme. Co s tím?



I s ohledem na to, že na aktuální sněmovní schůzi budeme jednat o evropské agendě, je to problém. Mezitím je tam prý pan Poche jako brigádník za 300 korun na hodinu. Podle mých informací tam už odpracoval patnáct hodin… Je to žalostné. Na druhou stranu musím také zdůraznit, že budeme ve sněmovně jednat třeba o digitalizaci státní správy, a to má ve své agendě zase ministr vnitra. A uvidíme, jak to pan Hamáček bude zvládat. Když jsem viděl jeho poslední vyjádření k tomuto tématu, bylo evidentní, že se tam nic moc neděje. Asi si tam dali prázdniny, tudíž to zatím vypadá, že se to posune někdy do období po komunálních volbách. Přitom, aspoň myslím, digitalizace s volbami nesouvisí.



V polovině letních prázdnin jsem mluvil s vašimi analytiky, kteří se věnují kauze čerpání dotací Agrofertu. Jak v mezičase věc pokročila?



Na začátku vstoupilo v platnost nařízení, které se ostře staví proti čerpání dotací v resortech, kde ti politici nebo úředníci podnikají. A premiér Babiš tam je jednoznačně ve střetu zájmů. Celá věc se bude řešit na poli Evropské komise. Materiál jsme poslali také třem eurokomisařům, odpověď jsme zatím ale nedostali ani od jednoho. Setkal jsem se však s komisařkou Corinou Crețuovou minulý týden v Praze, a máme od nich příslib, že se s našimi materiály vypořádají, a zároveň dodají metodologii ohledně toho, jak mají naše úřady postupovat. To jsme i jako její závazek zveřejnili.



Možná bych ještě rád řekl, že se to netýká zdaleka jen premiéra Babiše, ve střetu zájmů je třeba také ministr zemědělství Toman. Ale i další lidé, kteří fungují v politice. My přitom víme, že třeba Babiš s Faltýnkem v Evropě lobují proti zastropování dotací, které by pak skutečně umožnilo čerpání pro střední a malé firmy. Jejich boj ale není v zájmu České republiky, nýbrž v zájmu holdingu a největších firem. Zcela jistě bude muset zasáhnout Evropská unie.

Mediálně se to chvílemi jeví tak, že klíčovým tématem současné politiky je zdanění restitucí. Rozruch vzbudil minulý týden předseda vašeho klubu Jakub Michálek, který na výboru hlasoval pro návrh. Jaká je tedy vaše pozice?



To téma řešíme už dlouho. V rámci celostranického fóra jsme vyhlásili také anketu. Naprostá většina členů strany zdanění restitucí, jako korekturu výpočtu, odmítá. Musím zdůraznit, že křivdy, které se naprosto prokazatelně komunistický režim na církvích dopustil, odsuzujeme a s kompenzací jako takovou souhlasíme. Jinou věcí je ale způsob, jakým bylo už v předminulém volebním období schváleno vyrovnání s církvemi.



A je otázka, jak se tehdejší politická reprezentace k číslům dopracovala. My jsme vycházeli z dat Českého statistického úřadu. Rozruch v mediích způsobilo jednání Ústavně-právního výboru, kde podrobně vystoupil Jakub Michálek, který hlasoval pro návrh, máme tam ale také Mikuláše Ferjenčíka, který se hlasování zdržel. Poslanci klubu se dopředu shodli na volném hlasování.



Celou věc jsme v úterý řešili také velmi detailně na klubu a znovu zdůrazňuji, že debatu nevedeme v etické rovině, neboť tam je vše jasné. Proto jsme se rozhodli oslovit premiéra dopisem, aby nechal zpracovat detailní analýzu toho, jak se ministerstvo v roce 2012 dopracovalo k číslům a částkám, které stát církvím vyplácí.

Tehdy se hovořilo o standardních cenách, ušlém zisku nebo přiměřené kompenzaci, všichni se odkazovali na problematické jednání s Vatikánem, a já věřím, že bylo problematické, ale chceme vědět, jakou metodou se k částkám přišlo.

A také, zda to teď není pouze součást plnění dohody mezi hnutím ANO a KSČM za to, že komunisté podpořili vládu. Dokud nám premiér neodpoví a neposkytne detailní podklady, budeme chtít projednání návrhu odložit. Zmínit musím i to, že v tuto chvíli o věci jedná také Celostátní fórum Pirátů. Je tedy lží, že Piráti podporují zdanění církevních restitucí, jak se objevilo v éteru.



Na aktuální schůzi sněmovny chcete už poněkolikáté prosadit transparentní hospodaření ČEZu. Máte tentokrát šanci uspět?



Ta situace je pozoruhodná. Ve stejný den, kdy se jednalo o zdanění restitucí na výboru, se ČEZ na výborech zase zasekl. O tom nikdo nepsal. „Liga proti registru smluv“ složená z KSČM, ODS (kromě dvou), SPD, část KDU-ČSL a Jaroslav Foldyna však na začátku schůze neuspěla a náš návrh, který ruší výjimky ze zveřejňování smluv pro ČEZ a další státní podniky, zůstal na pořadu schůze sněmovny, ačkoliv se ho snažil tento slepenec na návrh Ondráčka opět vyřadit.



Kdo to podle vás tedy blokuje?



KDU-ČSL, ODS, KSČM a SPD. Dost podařená koalice.



Klíčový bude ale asi postoj hnutí ANO?



ANO návrh zatím – aspoň v deklaratorní rovině – podporuje. My jsme na oplátku přistoupili na výjimku týkající se obchodních smluv. Uvidíme, v tuto chvíli je to – což kvituji – na programu sněmovny. Měli bychom o tom jednat ještě před komunálními volbami.

V čem a proč chcete měnit volební zákon?



Navrhujeme snížení kvóra z pěti na čtyři procenta. Je to mechanismus, kterým lze aspoň trochu napravit proporcionalitu volebního sytému. Zároveň chceme úpravu týkající se místních a krajských referend. Dosavadní praxe z mnoha radnic je totiž taková, že je politická reprezentace obstruuje, chceme tudíž prosadit, aby se v referendech mohlo hlasovat ve stejných místnostech jako při volbách.



Musím se nakonec zeptat také na digitalizaci, na které spolupracujete s vládou. Co říkáte na kritiku, že jdete Babišovi na ruku?



My jsme se definovali jako konstruktivní opozice. A považuji za tristní, pokud se jiné opoziční strany odmítají připojit k některým návrhům jenom proto, že jsou právě v opozici. Nerozumím tomu, když se někdo staví na zadní, přestože měl danou věc v programu. Pokud je něco přínosné pro veřejnost, a na digitalizaci se shodují prakticky všichni, podpoříme to. Už v roce 2011 jsme do světa vyslali, že úřady nemají obíhat lidi, nýbrž data, mezitím to všichni přebrali, bylo by absurdní, kdybychom teď byli proti.



Ještě nedávno jste Babiše kritizovali, že je schopen vaše návrhy ignorovat s tím, že si je s odstupem několika týdnů osvojí a vydává ho za své. Toto tedy takový případ není?



Toto takový případ není. Koncept Digitální Česko a jmenování zmocněnce pro tuto agendu byly správné kroky. Horší je, že to nemá v gesci ani jedno ministerstvo. Vládní zmocněnec na to zatím nemá svůj rozpočet. Uvidíme, my bychom tam ale měli hrát roli expertních poradců.

Koalice se v posledních dnech pře o proplácení prvních tří dnů nemoci. Jaká je pozice Pirátů v této věci?

V Pirátech si uvědomujeme nelehkou situaci lidí, kteří si platí nemocenské pojištění a při nejčastější, týden trvající nemoci, dnes téměř nemají nahrazený příjem. Současně dnes zaměstnavatelé až tři dny nemusí vědět, co se zaměstnancem je. Proto je ideálním řešením zavést dobrovolnou e-neschopenku. Stále ji lze stihnout realizovat v roce 2019. Pokud bude z vlády podpora pro e-neschopenku a bude tak možné ji reálně zavést, podpoříme i zrušení karenční doby.