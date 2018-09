Volby 2018

Z volebních potenciálů jednotlivých politických stran, které v neděli večer zveřejnila veřejnoprávní, lze mimo jiné usuzovat, že se Babišovo hnutí ANO dlouhodobě pohybuje na hranici svých možností. Růst už nejspíš nemá kam, volební zisk okolo třiceti procent se zdá být stropem. Cokoli nad touto hranicí bude spíše anomálie. A nejen to, je dost dobře možné, že ANO bude v některých městech dokonce ztrácet. Podobně jako v Praze, kde je podle agentur Median a Kantar TNS dokonce až čtvrté. Ani v Brně nemá vítězství jisté. Kde naopak v tuto chvíli dominuje, je Ostrava. O čem přemýšlet má také tradiční levice. Potřeba je ale říct, že známe pouze potenciály, jejichž součet neodpovídá stu procent, co naopak neznáme, jsou tzv. pevná jádra voličů. A ty se mohou u jednotlivých stran výrazně lišit.

Pro ilustraci si lze pomoct srpnovým šetřením Medianu pro volby do Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO vedlo s potenciálem 33,5 %. Pokud ale jde o zmíněné pevné jádro, tedy přesvědčené voliče, měla jich Babišova formace pouze dvacet procent. Druhá byla ODS, jejíž potenciál byl někde u osmnácti procent a třetí Piráti s potenciálem patnácti procent. Ale pozor, zatímco jádro přesvědčených měli občanští demokraté devět procent, Piráti pouze pět.

Jinak řečeno, právě u Pirátů bude hodně záležet na kampani, pokud chtějí uspět, budou muset efektivně mobilizovat své příznivce, jejich voliči si totiž často nejsou jisti účastí ani volenou stranou. Pokud jde o levicové formace, o něco větší pevné jádro voličů vykazovala v srpnu KSČM než ČSSD, obě ale měly shodný volební potenciál jedenáct procent. A třeba STAN je podle Medianu často stranou druhé volby – i u něj tedy bude hodně záležet na kampani.

Praha – ANO až čtvrté, Piráti na vrcholu

Pokud obecně platí, že výsledky komunálních voleb ve velkých městech zpravidla do značné míry kopírují celostátní trendy, má Andrej Babiš problém především v Praze. Tah Adrianou Krnáčovou se mu před čtyřmi lety zjevně nepovedl. Zatímco V Brně a Ostravě disponuje totiž jeho hnutí nejvyšším potenciálem, v Praze je až čtvrté s 23,5 procenty. Z toho nebude mít předseda vlády zcela jistě lehké spaní. Zrovna tak má o čem přemýšlet jeho marketingové oddělení a je otázka, zda dokáže po těch čtyřech letech, kdy ANO vedlo magistrátní koalici, voliče ještě jednou zlákat. Marná sláva, ANO letos už v komunálních volbách protestní hlasy sbírat nebude, jsou to naopak voliči, kdo může dost dobře účtovat s jejich vládou. A pokud se navíc ANO posouvá vstříc voličům nalevo od středu, má čtvrté místo v Praze jistou logiku.

Nejvyšší potenciál Pirátů je třeba brát maximálně opatrně z důvodů uvedených výše. Jinak se to má s ODS, která disponuje stejně jako oni potenciálem třiatřiceti procent. A slušnou výchozí pozici nemají občanští demokraté pouze v Praze, ale také v Brně. Třetí je v metropoli aliance složená z TOP 09, lidovců a Starostů. Jejich potenciál pětadvacet procent budiž brán jako odměna za pokus netříštit síly. Pátá za hnutím ANO je Praha sobě, občanská kandidátka lidoveckého poslance Jana Čižinského s potenciálem patnácti procent. Obzvlášť v jejich případě bychom ale k přesnější prognóze potřebovali znát pevné jádro voličů a druhou volbu těch, kteří o Čižinském uvažují. Protože pokud na tom jsou vcelku slušně ještě Zelení s 11,5 procenty, je dost možné, že se právě oni budou s Prahou sobě přetahovat o voliče.

Potenciál ostatních stran (ČSSD, SPD i KSČM) se v Praze pohybuje pod deseti procenty. A pokud platí, jak tvrdí autoři výzkumu, že se potenciál pod deseti procenty jen velmi těžko přetaví v reálný volební zisk, lze na adresu všech tří subjektů říct, že je čeká marginální pozice. Pokud jde o levici, je skoro jisté, že aspoň jedna ze dvou tradičních stran z magistrátu vypadne. V daném případě to hrozí hlavně komunistům, které do voleb vede Marta Semelová. Potenciál mají pouze 5,5 procent, je tudíž takřka vyloučené, že kýžených pět procent hlasů získá. ČSSD má v tomto ohledu o poznání vyšší šance, potenciál má 9,5 procent.

V Ostravě hnutí ANO dominuje, v Brně nemá nic jisté

Směrem na východ se situace mění. Avšak zatímco v Ostravě hnutí ANO dominuje, potenciál tady má dokonce přes čtyřicet procent, v Brně je těsně první s potenciálem osmadvaceti procent. Rozdílů oproti Praze je ale v obou moravských městech více. Zatímco v Praze disponuje potenciálem přes deset procent sedm subjektů, v Brně i v Ostravě jich je jedenáct. V Brně jsou v závěsu za hnutím ANO občanští demokraté s potenciálem sedmadvaceti procent. Další strany následují v tomto pořadí: třetí Piráti (23 procent), čtvrtí lidovci (17 procent), pátí sociální demokraté (16 procent), šestá TOP 09 (14 procent), sedmý STAN (13 procent), osmé Žít Brno (13 procent), devátá SPD (12,5 procent), desátí Zelení se stejným ziskem jako sdružení Nezávislí kandidáti společně pro město Brno (obě formace 10,5 procent).

S potenciálem hluboko pod deseti procenty jsou v moravské metropoli zatím Slušní lidé, komunisté, Moravané a Brno Plus. Vyvodit z toho lze několik předběžných závěrů: počet jedenácti formací, které mají šanci uspět, je okolnost, která sama značně může komplikovat povolební vyjednávání a hledání většinové koalice. Také v Brně mohou ze zastupitelstva vypadnout komunisté, kromě nich nejspíš neuspějí také radikálně vystupující Slušní lidé. Primátorem může být V Brně po volbách opět Petr Vokřál z hnutí ANO. Vyloučit ale nelze, že ho ve vedení města vystřídá Markéta Vaňková z ODS. Rozdíl mezi hnutím ANO a ODS může být minimální. Anebo: stávající koalice složená z hnutí ANO, lidovců, Žít Brno, Zelených a TOP 09 může také po podzimních volbách disponovat pohodlnou většinou hlasů.

Co je v Brně jednou z možných variant, lze v v Ostravě považovat skoro za jistotu: pokud si totiž stávající primátor Tomáš Macura z hnutí ANO v rozhovoru pro INFO.CZ relativně pochvaloval koaliční spolupráci s ODS a lidovci, je skoro jisté, že zde bude nějaká variace na současnou koalici pokračovat i po volbách. Hnutí ANO zde totiž dominuje, druhý Ostravak, který svou nahnědlou kampaní zjevně loví ve vodách SPD, má potenciál téměř poloviční (23 procent). Třetí jsou V Ostravě Piráti (21,5 procent), čtvrtá ODS s potenciálem 20,5 procent. S potenciálem mezi deseti a dvaceti procenty je zde dalších sedm stran (SPD 17,5, ČSSD 16,5, KSČM patnáct, lidovci čtrnáct, STAN 13,5, Nezávislí třináct a LEČO dvanáct).

Zásadní rozdíl mezi Ostravou a Brnem je ale právě v již zmiňovaném dominantním postavení hnutí ANO. Taky proto má Babiš v danou chvíli prakticky jistého primátora pouze v Ostravě. A to přesto, že lze v Brně i v Praze už dnes zaslechnout, kterak jsou jeho lidé na společné vládě domluveni s ODS. Čelit totiž budou několika problémům: Co když nebudou mít na dvoukoalici dostatek mandátů? A především: koho přiberou, obzvlášť v situaci, kdy se třeba ČSSD na magistráty nedostane, anebo jen se dvěma či třemi mandáty. V Brně by možná mohli přibrat lidovce, ale v Praze? Piráty, Čižinského nebo aliancí složenou z TOP 09, STAN a KDU-ČSL těžko. Za druhé: Co když se Babišovo hnutí pokusí v jistý moment někdo - třeba ODS - obejít? A nakonec: kdo další by se k takové iniciativě připojil? Těžko říct, když o tom tak jeden přemýšlí, po volbách to bude skoro jistě leckde hodně zamotané.